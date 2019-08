Subsídio público ao Metro é superior ao dos autocarros porque “não sabemos fazer isto”

Raimundo do Rosário explicou que os 5880 milhões de patacas de subsídio à MTR de Hong Kong para o Metro Ligeiro se justificam por este ser um meio de transporte que é “uma novidade”, e a RAEM “está a aprender”, por isso “temos de contar com o apoio de outros”. Dos 570 trabalhadores já contratados, o secretário garante que três em cada quatro são locais.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

“Não sabemos fazer isto, admito”. Foi desta maneira que o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, justificou, ontem em plenário na Assembleia Legislativa, a discrepância de valores entre os subsídios que serão dados pelo Governo para o metro e para os autocarros (1200 milhões de patacas anuais para o primeiro, e 880 milhões para o segundo). A falta de conhecimento local motiva, segundo este governante, uma maior oneração para os cofres públicos.

“Temos de pedir ajuda para fazer estes trabalhos para operar a oficina, a linha da Taipa, e a manutenção. A MTR é responsável. Os 5880 milhões é para tudo isto, e para quem nos ajuda a fazer”, explicou Raimundo, que, por isso, considera o contrato muito simples. A ideia foi defendida em resposta às dúvidas dos deputados que se queixavam da opacidade do acordo, do qual diziam só conhecer o valor.

“No metro ligeiro estamos a aprender, nunca houve esse transporte aqui e precisamos de aprender com outros”, afirmou o governante. O secretário acrescentou ainda que o Metro Ligeiro trará “muitos prejuízos”, pelo menos numa primeira fase, e é “um sistema mais caro do que o dos autocarros”. “Todos entendem isso”, enfatizou.

As palavras do secretário surgiram após a dúvida do deputado eleito por via directa, Si Ka Lon, que afirmou não entender como é que um serviço que só vai servir a Taipa poderá custar 1200 milhões de patacas por ano, enquanto que os autocarros — que diariamente transportam 610 mil pessoas por toda a Macau — recebem 880 milhões de patacas. “Temos de despender muito dinheiro”, declarou aquele deputado.

Rosário garantiu que, no futuro, quando for criada a concessionária, o Governo irá “continuar a investir neste projecto”. “Espero que quando haja mais linhas e estações, a concessionária tenha mais resultados”, defendeu.

Taipa sozinha não vale muito

O governante reconheceu ainda não fazer muito sentido a configuração actual da rede do Metro Ligeiro. “A linha da Taipa não tem grande efeito se funcionar sozinha”, disse. “Mas temos de avançar com uma linha primeiro, e foi a da Taipa”, explicou de seguida. Macau terá de esperar depois mais quatro anos, até 2023, altura em que este transporte poderá chegar a Barra. “Aí a Taipa terá mais efeito”, defendeu.

Esta é a data agora apresentada pelo Executivo, para uma linha que já esteve programada para 2014.

Sobre quem poderá ser a empresa escolhida para a empreitada da Barra, o secretário das Obras Públicas disse ainda não haver novidades. “Não há decisão sobre quem vai construir o centro intermodal de transportes da Barra”, disse. E acrescentou que “todos os contratos de obras e de aquisição de serviços que não forem para o concessionário, vamos encarregar um serviço publico qualquer para o fazer”.

Três quartos dos trabalhadores são locais

Em resposta às questões dos deputados sobre os 570 trabalhadores que já foram contratados para trabalhar na linha de metro da Taipa, Rosário garantiu que 75% são locais, e apenas um quarto vem de fora. “A prioridade é para os trabalhadores locais”, defendeu o secretário. Segundo os dados do governante, neste momento já foram ministrados 50 cursos de formação, com mais de 200 aulas, e mais de 3500 a frequentarem estes espaços de aprendizagem. “Os que vêm de fora são pessoas da MTR de Hong Kong que têm experiência e que vão ocupar lugares de direcção”, assegura.

Em relação ao modo de pagamento deste transporte, o secretário clarificou que o acesso ao metro vai ocorrer ou com um cartão do MTR, ou com moedas específicas para aquele efeito. Essas moedas, esclareceu, poderão ser compradas com recurso ao Macau Pass. O valor a pagar por viagem já tinha sido divulgado pelo mesmo Raimundo do Rosário, anteriormente, e ficará entre as três e as seis patacas, a mesma quantia que é paga actualmente no serviço de autocarros.