Raimundo quer autocarros parados na Ponte do Delta quando há tufão de sinal 8

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, disse na Assembleia Legislativa que incumbiu o director da DSAT de reunir com a empresa que gere os autocarros na nova ponte para evitar que haja pessoas a chegar ao terminal da Areia Preta, quando é içado o sinal 8, e fiquem ali sem transportes para poderem circular. O encerramento da ponte que liga Macau, Zhuhai e Hong Kong não depende somente da RAEM e não é uma “guerra” para este Executivo.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, não quer autocarros a circular na Ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai quando é içado o sinal oito ou superior de tufão. Raimundo não quer que os passageiros cheguem a Macau, onde os transportes rodoviários são interrompidos uma hora e meia depois daquele sinal ser levantado, e não tenham depois como circular.

A ideia foi defendida durante o plenário da Assembleia Legislativa (AL), ontem à tarde, quando Raimundo Rosário disse que o director da DSAT tem como missão “falar com a companhia de transportes” sobre este tema. “Eles devem suspender também o transporte de autocarros. Uma hora e meia depois do sinal 8 ser içado deve ser suspenso o serviço, tal como acontece com os autocarros em Macau”, defendeu o secretário dos Transportes. “Se as pessoas puderem entrar, não podemos fazer nada”, lamentou.

A nova ponte ficou aberta durante a passagem da tempestade tropical Wipha, na semana passada – uma opção questionada pelo deputado dos Operários Leong Sun Iok. Mais tarde, o secretário explicou ao PONTO FINAL, já à saída da AL, que Macau não pode receber passageiros quando depois não tem para onde os transportar. E acrescentou que quer que o director da DSAT reúna com a concessionária dos autocarros daquela ponte para evitar situações semelhantes em futuros casos de tufão. Rosário esclareceu ainda que o Governo não pode intervir na questão do encerramento da Ponte HMZ, porque essa decisão depende da empresa que gere aquela infra-estrutura, e que tem representantes de três jurisdições diferentes.

O director da DSAT esclareceu que a entidade gestora da Ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai só considera fechar a infra-estrutura ao trânsito se, durante um período de dez minutos, os ventos médios na ponte forem superiores a 65 quilómetros por hora. Ao PONTO FINAL, Rosário avançou ainda que a “guerra”, nesta matéria, é apenas com o transporte colectivo de passageiros, porque representa o grosso das pessoas que chegam a Macau pela Ponte do Delta, sendo que os transportes privados, ou as viaturas privadas de transporte de pessoas, valem apenas números residuais.

Uma região, dois sistemas

Na mesma sessão plenária, Raimundo do Rosário falou ainda da necessidade de em Macau deixar de haver dois sistemas na altura de reagir a um tufão. Referia-se aos empregadores que mandam os trabalhadores para casa, e os outros que não. O secretário defende que a segurança deve estar acima de todos os outros valores. “Não devemos trabalhar quando é içado o sinal 8. As pessoas devem ficar em casa, por questões de segurança”, explicou. O governante disse que há dois critérios, um para os serviços públicos e privados que fecham, e outros casos em que não fazem. “É perigoso ou não? Uns entendem que não, outros que sim”, respondeu à pergunta retórica.

Na opinião de Rosário isso gera situações como a que aconteceu na Praça Ferreira do Amaral, no dia da Wipha, em que apesar de já não haver autocarros havia pessoas à espera de transporte. “Precisamos de um consenso. Uns funcionarem e outros pararem, pode ser um problema”, explica.

As obras onde estão?

Outro dos temas na ordem do dia, motivado pelas interpelações dos deputados em relação às consequências do último tufão que atingiu a RAEM, foi o da falta de obras estruturais na zona do Porto Interior para evitar as cheias nos casos de catástrofe natural. O secretário respondeu que neste momento há sete obras — entre comportas, canalizações, melhorias nos auto-silos, bombas hidráulicas, um reservatório, ou o aperfeiçoamento de diques — a decorrer, que visam melhorar as condições naquela zona, e deu como prazo limite para a conclusão das empreitadas o ano de 2021.

Entretanto, o subdirector das Obras Públicas, Lao Chan Chong, adiantou que Macau já entregou ao Governo Central o plano revisto para a construção da comporta do Porto Interior, mas que a mesma ainda aguarda pela aprovação. O mesmo director está também a estudar “alternativas” para a elevação do dique do Porto Exterior para 5,2 metros de altura, por reconhecer que a medida “vai afectar a paisagem”.

Os tufões deixam sempre mais à vista os problemas estruturais dos prédios da cidade, e os deputados quiseram saber o que é que o Executivo tem pensado sobre a segurança dos prédios antigos e em estado de ruína. Tanto Chui Sai Peng como Zheng Anting defenderam que o Fundo de Reparação Predial possa ser usado para outro tipo de intervenções, como substituição de janelas, defendendo ainda uma simplificação da burocracia que afasta muitos cidadãos.

Em resposta, Raimundo do Rosário defendeu que este mecanismo tem de ser utilizado nas zonas comuns dos prédios e frisou que só com alterações na lei é que os proprietários podem ser obrigados a fazer obras de reparação. “Não podemos entrar na casa das pessoas e fazer os trabalhos. Quer o Governo, quer os deputados preocupam-se com a sensibilização dos moradores. Mas podemos rever os procedimentos e simplificá-los”, rematou.