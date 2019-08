Polícia de Hong Kong deteve 420 manifestantes desde o início dos protestos

A polícia de Hong Kong anunciou ontem que deteve 420 pessoas desde que os protestos começaram, há nove semanas, incluindo 82 durante as manifestações de ontem, que resultaram na interrupção de linhas de metro e voos cancelados. Em conferência de imprensa, a polícia de Hong Kong revelou que disparou gás lacrimogéneo por mil vezes e cerca de 160 balas de borracha, durante o mesmo período.

Os protestos de ontem interromperam o metropolitano da cidade e levaram ao cancelamento de mais de 200 voos, enquanto manifestantes se espalharam pelo território, bloqueando várias estradas. A polícia de choque deteve dezenas de manifestantes antigovernamentais e usou gás lacrimogéneo no bairro de Wong Tai Sin, visando dispersar manifestantes que bloqueavam uma estrada.

As autoridades voltaram a disparar gás lacrimogéneo nas imediações da Sede do Governo local, onde manifestantes atiravam ovos e tijolos contra o edifício e tentavam furar as barreiras colocadas pela polícia. A líder do Executivo de Hong Kong disse que a cidade está “à beira de uma situação muito perigosa” devido aos protestos, mas o Governo está determinado em garantir a ordem pública.

No dia em que se realizou uma greve geral convocada pelo movimento pró-democracia e que causou grandes perturbações nos transportes, Carrie Lam sublinhou que as acções de protesto estão a atingir sobretudo a classe trabalhadora, a desafiar o princípio “Um País, Dois Sistemas” e a prosperidade da cidade, onde se vive o caos e a violência.

De acordo com o South China Morning Post, o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado vai realizar uma conferência de imprensa em Pequim na tarde de hoje durante a qual será anunciado “algo novo” relativamente a Hong Kong.

