Governo vai rever sinais de alerta de chuvas tropicais

O debate surgiu na sequência da interpelação da deputada Angela Leong sobre a forte precipitação que caiu em Macau a 27 de Maio, e criou constrangimentos na cidade. A falta de informação detalhada levou aos mais diversos problemas dos cidadãos, e motivou a que, ontem em plenário, o Executivo se tenha comprometido a rever o sistema de sinais de alerta em caso de chuvas tropicais. Passará de um nível para três níveis de intensidade. A informação rigorosa à população foi considerada fundamental.

Por isso, os responsáveis do Governo anunciaram que — uma vez que para a população é cada vez mais importante a informação dada pelos Serviços de Meteorologia e Geofísica (SMG)— a ideia é dividir a escala das chuvas tropicais em três níveis. “No último ano revimos os sinais de chuva tropical e já tivemos em conta a experiência das regiões vizinhas. Vamos alterar de um nível para três níveis, para que a população saiba a intensidade da chuva”, explicou o Executivo. O Governo quis ainda reiterar que vai “reforçar a divulgação de informações”. “Vamos aumentar os avisos e alertas para que os cidadãos possam tomar medidas de prevenção”.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas explicou que os SMG são apenas responsáveis pelos alertas, mas que depois depende das várias entidades— escolas, serviços públicos, empresas— tomar as decisões sobre o que fazer. “A suspensão de autocarros é responsabilidade de uma entidade privada”, exemplificou. O mesmo governante falou da importância da informação para que as pessoas tomem decisões. “Com chuva intensa, as pessoas vão chegar atrasadas, e elas devem tomar as suas decisões, por isso, reafirmo, as pessoas devem instalar a app [dos SMG] no telemóvel”, sublinhou.

O deputado Mak Soi Kun, por seu lado, defendeu que quando há chuvas intensas, os encarregados de educação podem decidir se levam ou não os filhos. “Acho que o essencial é assegurar a vida”, argumentou. J.C.M.