Chui retira diploma para criar fundo de investimento da agenda da AL

A dois dias da votação na generalidade, Chui Sai On retirou a proposta de lei de Alteração do Orçamento de 2019 da agenda da AL. O diploma visava a criação de um fundo de desenvolvimento e investimento com capitais públicos. O Chefe do Executivo cede, assim, ao pedido de Sulu Sou, que falava em falta de transparência e de fiscalização, e vai avançar com uma consulta pública.

Na tarde de ontem, através de uma conferência de imprensa agendada com menos de 40 minutos de antecedência, Chui Sai On anunciou que a proposta de lei de Alteração do Orçamento de 2019 não vai ser discutida na reunião plenária de quarta-feira, na Assembleia Legislativa (AL). Segundo a Rádio Macau, o líder do Governo explicou que teve por base as “dúvidas e opiniões” da sociedade e que quer avançar com uma consulta pública antes de voltar a apresentar a proposta.

“Ultimamente temos verificado que a sociedade tem grandes dúvidas e opiniões sobre a criação do Fundo. Achamos que é necessário proceder a mais consultas públicas para esclarecer a sociedade”, referiu Chui Sai On, citado pela Rádio Macau. Ainda na conferência de imprensa, Chui Sai On disse que “a sociedade dá muita atenção a este assunto”, e acrescentou que o Governo quer “ouvir ainda mais opiniões da população”.

Durante a manhã, já o deputado Sulu Sou tinha pedido que o Executivo retirasse a proposta de lei da Assembleia Legislativa. Depois da sessão plenária da tarde de ontem, após o anúncio da retirada do diploma da discussão de quarta-feira, Sulu Sou reagiu, questionando: “o Governo deve clarificar se a proposta de lei foi retirada ou se apenas foi cancelado este ponto na agenda. Porque se o Governo apenas cancelou este ponto da agenda de quarta-feira, significa que a proposta de lei continua na AL”. A votação na generalidade, recorde-se, estava marcada para esta quarta-feira.

O deputado Sulu Sou tinha apresentado ontem, na Sede do Governo, uma carta em que pedia a Chui Sai On que retirasse a proposta de lei de Alteração do Orçamento de 2019, que tinha como objectivo alocar 60 mil milhões de patacas do orçamento para a criação de uma sociedade Gestora do Fundo para o Desenvolvimento e Investimento da RAEM. Segundo o democrata, os deputados não receberam qualquer informação sobre este fundo e, além disso, não há legislação que fiscalize este tipo de empresas de capitais públicos. Foi noticiado na semana passada que Chui Sai On ficaria à frente deste fundo após abandonar o cargo de Chefe do Executivo, Sulu Sou queria explicações sobre isso.

A proposta de lei que permitiria a criação deste fundo deveria ser votada na generalidade, na Assembleia Legislativa (AL), amanhã. Além do pedido para que se retirasse a proposta de lei, Sulu Sou remeteu ainda uma resolução para que se cancelasse este ponto na agenda. O vice-presidente da Associação Novo Macau explicou que os deputados não têm informações suficientes para que possam votar o diploma em causa: “Os deputados não receberam nenhuma informação sobre este fundo. Não conhecemos os documentos referentes à empresa e não sabemos quais os projectos de investimento da empresa para os próximos cinco anos”.

Segundo o deputado, na base do pedido estão três “nãos”: não há limites para a quantidade de verbas a mobilizar em propostas de lei semelhantes no futuro, não há informação e não há fiscalização. “Portanto, pedimos que o Chefe do Executivo retire a proposta o mais rápido possível e que a proposta seja discutida pelo próximo Executivo”. Sulu Sou pediu que seja apresentado um documento de consulta pública sobre esta proposta, que seja apresentada informação sobre esta empresa e que seja feita legislação específica para fiscalizar as empresas de capitais públicos. “Só depois haverá condições para discutir se é necessário estabelecer este fundo de investimento”, afirmou.

Sulu Sou disse esperar que, se o Governo não retirasse o diploma, os deputados chumbassem a proposta em plenário: “Acredito que os meus colegas também tenham ouvido críticas a esta proposta de lei e que usem a sua sabedoria política para votar contra”. O democrata referiu que tem ouvido críticas da sociedade relativamente a esta proposta de lei, sobretudo devido às notícias que davam conta de que Chui Sai On e Lionel Leong, secretário para a Economia, fariam parte deste fundo. “Muitos cidadãos criticam o Governo por haver sérios conflitos de interesses, há quem diga que o actual Chefe do Executivo e o actual secretário para a Economia podem entrar para este fundo. Apesar de já ter sido negado, ainda há muitas dúvidas do público”. Para o democrata, o Chefe do Executivo “tem a responsabilidade de explicar mais sobre este fundo”.

Na conferência de imprensa da tarde de ontem, Chui Sai On foi peremptório, ao negar que iria exercer qualquer cargo no fundo em causa: “Não vou assumir qualquer cargo nesta sociedade”. O Chefe do Executivo adiantou que, depois de abandonar o cargo, quer descansar e dar tempo à família e não tem planos para ocupar qualquer outro cargo na Administração.

O deputado Sulu Sou dizia que “o Governo vê a AL como um mero carimbo” para aprovar qualquer proposta de lei, o que é “extremamente irritante”. “Não acho que seja necessário apresentar este tipo de proposta de lei que faz com que a desconfiança aumente antes das celebrações do 20.º aniversário da transição da administração”, concluiu Sulu Sou.

Relativamente à proposta de alteração à lei de combate à criminalidade informática, o Chefe do Executivo revelou na conferência de imprensa de ontem que, no plenário agendado para esta quarta-feira, o secretário para a Segurança estará ausente. Chui Sai On disse considerar necessária a presença de Wong Sio Chak na apresentação aos deputados, tendo retirado a discussão do diploma da agenda.

Chui Sai On na AL em Novembro para balanço dos trabalhos

O Chefe do Executivo vai deslocar-se à Assembleia Legislativa, em Novembro, para um balanço dos trabalhos do Governo. Segundo uma nota ontem emitida pelo porta-voz do Executivo, de acordo com a disposição dos trabalhos na mudança de Governo da RAEM de 2009, “e após uma comunicação e coordenação entre o Gabinete do Chefe do Executivo e a Assembleia Legislativa (AL)”, Chui Sai On estará presente, em Novembro próximo, no hemiciclo para fazer o balanço da actividade governativa. A mesma nota indica que Chui Sai On “apenas não estará presente na sessão plenária da AL para responder às perguntas dos deputados no mês de Agosto”. Acrescenta o comunicado que, “segundo os dados registados em 2009, o ano do 10.º aniversário do estabelecimento da RAEM e da mudança do Governo, em Agosto desse mesmo ano também não houve presença do Chefe do Executivo na sessão plenária da AL para responder às perguntas dos deputados”.