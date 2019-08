“Blue Mind Map”, um mapa para encontrar o azul perfeito

Vinsa Io quer encontrar o azul, o azul que se refere à escuridão emocional. “Blue Mind Gap” é o mapa para esse azul, onde ainda se encontra um poema de Nuno Júdice, “Receita Para Fazer o Azul”. A exposição vai estar na AFA, entre os dias 8 de Agosto e 13 de Setembro.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Se quiseres fazer azul / pega num pedaço de céu e mete-o numa panela grande / que possas levar ao lume do horizonte”. Começa assim o poema “Receita Para Fazer o Azul”, do poeta português Nuno Júdice, usado como mote para a segunda exposição de Vinsa Io, a artista de Macau que, desta vez, quer mostrar o azul da escuridão emocional. Entre 8 de Agosto e 13 de Setembro, a AFA vai ser azul.

A exposição, com a curadoria de Catherine Cheong, consiste em duas séries “Act” e “Dip”. Ambas as séries usam técnica mista e que têm por base materiais naturais e alimentos, como o papel de arroz, que, segundo a artista “é como o coração humano e a membrana celular: ainda que frágil e transparente, protege o âmago da vida”. O objectivo é “procurar o azul e encontrar o coração enquanto lugar de paz”. Este azul, explicou Vinsa Io ao PONTO FINAL, refere-se à “escuridão emocional”. São, então, apresentados mapas abstractos das emoções, usando a cor, em particular o azul.

Nuno Júdice serviu, então, de conceito para a exposição. A artista de Macau diz ter descoberto “Receita Para Fazer o Azul” através das International Poetry Nights de Hong Kong, em 2017, e, a partir daí, nasceu o conceito da exposição: “O caos é inevitável, mas, felizmente, o azul é a reflexão da luz. Então, o azul também contém a existência de luz. Enquanto as impurezas são libertadas, o azul será visível”. “Coração, mente e sentimentos” vão ser mostrados na exposição, indicou a artista.

“A vida está cheia de cores. Em diferentes níveis na vida, temos diferentes preferências de cores. É apropriado que se usem cores infinitas para descrever a complexidade das emoções que estão sempre a alterar-se”, lê-se no comunicado, que detalha, depois, a cor azul: “A cor azul não é uma expressão confinada ao nível da superfície, também descreve o estado em que as emoções descem a um abismo escuro, depois dos reflexos e remorsos, há uma luz ténue no fundo e o azul do fundo vai sendo lentamente iluminado por um feixe, que é a cor do calor, perdão e reflexões profundas”, lê-se no comunicado de imprensa que apresenta a exposição de Vinsa Io.

Esta é a segunda exposição a solo de Vinsa Io. A primeira, de 2015, teve como nome “Pathos / Himeros”. Io nasceu em Macau, formou-se em Belas Artes na Universidade de Taiwan Tunghai, em 2011, e voltou para a região em 2014. A artista expressa-se habitualmente através da técnica mista, orientando o público para o objecto sob um fundo constante, acrescenta a nota de apresentação de Vinsa Io.