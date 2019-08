Sulu Sou diz apoiar protestos de Hong Kong, mas não se compromete com iniciativas solidárias

O deputado democrata comentou ontem a situação na região vizinha, dizendo estar preocupado com o escalar da violência e que a situação pode vir a afectar o princípio “Um País, Dois Sistemas”. Sulu Sou apoia as reivindicações dos manifestantes de Hong Kong, mas não tem na agenda iniciativas de apoio: “Para ser honesto, nós não temos discutido esse assunto formalmente”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em comentário à escalada da violência nos protestos de Hong Kong, Sulu Sou mostrou-se, ontem, num evento organizado pelo próprio, preocupado com a situação, que, diz, “pode vir a afectar o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”. O democrata diz apoiar os protestos pela democracia na região vizinha, mas pede um entendimento entre as partes. Sobre um possível efeito de contágio em Macau, diz que há algo a aprender com estes protestos e que “cada vez mais, os jovens de Macau compreendem a importância da liberdade de expressão”.

“É muito difícil encontrar solução para a situação de Hong Kong”, assumiu o vice-presidente da Associação Novo Macau. “Ainda tenho muitas questões sobre o Governo de Hong Kong. Porque é que a Chefe do Executivo não retirou a lei de extradição antes? Eles perderam um bom momento para retirar a proposta de lei. Quando a Chefe do Executivo anunciou que iria retirar a proposta de lei, já era tarde demais”, afirmou, sublinhando: “Não sei qual será a solução para Hong Kong, mas preocupa-me que o nível de violência continue a aumentar”.

Ainda assim, atirou uma sugestão: “Acho que o Governo de Hong Kong deveria ceder às cinco reivindicações dos manifestantes”. Recorde-se que os manifestantes de Hong Kong querem que a proposta de lei de extradição seja retirada permanentemente; que Carrie Lam abandone o cargo de Chefe do Executivo e que se implemente o sufrágio universal; que se faça uma investigação acerca da violência utilizada pela polícia nos protestos; que os protestos de 12 de Junho não sejam categorizados como “motim”; e que os manifestantes detidos sejam libertados.

“Em relação à violência entre a polícia e manifestantes, eu digo sempre que a solução não é agredirem-se uns aos outros. Eu quero sempre que haja entendimento”, assumiu Sulu Sou. O deputado lembra que “muitas pessoas mais velhas ou de meia idade discordam dos protestos em Hong Kong, mas eu acho que se tivermos mais comunicação entre eles e se lhes explicarmos o porquê de os manifestantes mais jovens estarem a arriscar a vida para lutar por algo, eles vão compreender”.

Questionado sobre a posição da Associação Novo Macau em relação aos protestos, o democrata disse que, sobre este tema, fala apenas por si, para dizer: “Eu apoio a que os cidadãos de Hong Kong lutem pela democracia e pelo sufrágio universal”. Contudo, não há iniciativas de apoio agendadas para Macau. “Para ser honesto, nós não temos discutido esse assunto formalmente. Tem havido muitos problemas sérios em Macau, recentemente – o crime de rumor, os fundos de investimento, a eleição do Chefe do Executivo – então nós passamos muito tempo a discutir estes assuntos”, justificou.

Para Sulu Sou, “cada vez mais os jovens de Macau compreendem a importância da liberdade de expressão”. “Eu sei que muitos jovens em Macau apoiam o movimento de Hong Kong e eles até vão para Hong Kong participar neste movimento. E ainda bem”, afirmou, dizendo ainda que, deste lado, os jovens “vêem mais as informações sobre Hong Kong do que sobre Macau, acompanham mais a situação de Hong Kong do que a de Macau”.

Migrantes não devem ficar excluídos do seguro para voluntários, defende Sulu Sou

Na passada sexta-feira, Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, reuniu-se com a 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) acerca da proposta de Lei de Bases de Protecção Civil. Segundo a Rádio Macau, o governante não garantiu que não-residentes tivessem direito ao seguro para os voluntários que está previsto na proposta de lei. Sulu Sou, que faz parte dessa comissão, pediu para que este seguro cubra também os migrantes: “Pelo menos os trabalhadores migrantes. Quanto aos turistas, não tenho a certeza. Há trabalhadores migrantes que estão em Macau há bastante tempo, mas os turistas estão cá pouco tempo. Que cubra, pelo menos os migrantes”. O deputado contou que, na reunião, todos os deputados partilharam desta opinião, e disse que “até os deputados do sector empresarial partilharam desta posição, todos concordaram”. Na reunião da comissão, “o secretário para a Segurança disse que iria manter uma posição de abertura em relação a isto”, revelou. A.V.

“Se o Governo tivesse sabedoria política, retirava a proposta de lei [para criação de fundo]”

Na próxima quarta-feira será votada, na generalidade, a proposta de lei da Alteração do Orçamento de 2019 para que sejam mobilizados 60 mil milhões de patacas com vista à criação da sociedade Gestora do Fundo para o Desenvolvimento e Investimento da RAEM. Sobre este fundo, Sulu Sou pede agora mais informação. “O Governo apresentou a proposta de lei, mas nós não sabemos nenhuma informação sobre o fundo. Teremos de decidir como votar a proposta até quarta-feira, mas é difícil. Vou pressionar o Governo para dar mais informação sobre isso”, adiantou, acrescentando que esta proposta de lei “traz dúvidas por parte do público”. No entender do democrata, “quando a Assembleia Legislativa aprovar a proposta de lei para que o Governo retire 60 mil milhões de patacas [do orçamento], então, possivelmente, no ano seguinte talvez possa tirar mais”, o que gera “grandes preocupações”. Sulu Sou pede que o Governo avance com legislação para a fiscalização deste tipo de fundo: “O secretário para a Economia disse que o Governo planeia fazer uma consulta pública sobre uma nova lei para monitorizar essas empresas, mas ainda não há calendarização”. “Se o Governo tivesse sabedoria política, retirava a proposta de lei e fazia a consulta pública para que houvesse informações mais detalhadas”. Segundo o deputado, “estes fundos têm pouca transparência” e “o público está preocupado com a segurança e a estabilidade das finanças públicas”. Recorde-se que o jornal Cheng Pou noticiou, há uma semana, que Chui Sai On, ainda Chefe do Executivo, iria assumir a presidência deste fundo. Notícia que o Governo desmentiu de imediato. A.V.

Sulu Sou insta Governo a apresentar plano para a redução de resíduos

Na interpelação escrita que vai apresentar hoje ao Governo, Sulu Sou pede que o Governo avance com um plano para a redução de resíduos. O deputado começa por recordar que o plano das políticas ambientais de Macau entre 2010 e 2020 sugeria a introdução de medidas para que os poluidores fossem sujeitos a taxas. “Para lidar com a quantidade de resíduos, o Governo preparou algum documento de consulta para avançar com legislação para o futuro?”, pergunta Sulu Sou, questionando ainda se existe um plano do Executivo para reduzir a quantidade de resíduos deixados pelos turistas que passam por Macau. O democrata termina a interpelação perguntando ao Governo se irá dar início a algum projecto-modelo para taxar os poluidores, dando o exemplo dos casinos, edifícios antigos e restaurantes, cuja quantidade de resíduos produzidos poderia vir a ser taxada. A.V.