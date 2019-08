Preso na ilha de Manus, Behrouz Boochani vai falar para Macau

A Asia Pacific Writers and Translators (APWT) vai organizar em Macau um ciclo de conferências e workshops, entre 5 e 7 de Novembro. Um dos convidados é Behrouz Boochani, que vai participar via Skype no evento por estar retido na ilha de Manus, na Papua Nova Guiné. O curdo, que foi detido por ter tentado procurar asilo na Austrália, esteve preso na ilha e, mesmo depois de ter sido libertado, continua a não poder sair, por não ter documentos.

André Vinagre

Behrouz Boochani nasceu no Irão. Formou-se em Ciência Política, Geografia Política e Geopolítica pela Universidade Tarbiat Moallem e pela Tarbiat Modares, ambas em Teerão. O escritor e jornalista curdo começou a chamar a atenção das autoridades iranianas devido ao activismo político e acabou por ser perseguido pelo Governo do país, o que o levou a sair do Irão em direcção à Austrália, em 2013. Juntamente com outras seis dezenas de pessoas, Boochani pedia asilo à Austrália que, não só não permitiu como o prendeu na ilha de Manus, na Papua Nova Guiné – que serve de centro de detenção australiano – até 2017. Agora já não está detido, mas ainda não está livre: por não ter os documentos pessoais, continua sem poder sair da ilha. Durante os anos em que esteve preso, enviou mensagens via WhatsApp ao seu tradutor, que acabaram por dar um livro, “No Friends But the Mountains”, que ganhou, este ano, o prémio Victorian para o melhor livro de não-ficção da Austrália.

O jornalista curdo, que mesmo retido na ilha de Manus continua a colaborar com publicações como o The Guardian, Huffington Post ou o Financial Times, é um dos convidados do evento organizado pela Asia Pacific Writers and Translators (APWT), em Macau, entre 5 e 7 de Novembro. Behrouz Boochani não estará presente, mas vai falar através de videochamada.

“Já temos alguns autores confirmados. Um deles é muito conhecido, Behrouz Boochani, autor do livro ‘No Friends but the Mountains’. Vai participar por Skype porque ainda está na ilha de Manus, apesar de já ter sido libertado continua na ilha”, começou por descrever Sally Breen, presidente da APWT, ressalvando que, em Macau, estará o tradutor de Boochani, que participará na conferência em conjunto com o escritor. “Para nós, isso é excelente porque estamos muito interessados em saber como é que o autor e o tradutor trabalham juntos. O tradutor ajudou-o muito a revelar este livro ao mundo”, assinalou a responsável.

Em Macau, estará também Melanie Mununggurr-Williams, poetisa indígena da Austrália que venceu, no ano passado, o Australian Poetry Slam Champion. “É uma performer incrível”, descreveu Sally Breen ao PONTO FINAL. Mununggurr-Williams actuou na Ópera de Sydney, fez uma digressão pelos Estados Unidos da América, e este ano, além de Macau, vai passar também por Singapura e Hong Kong.

Este evento decorrerá entre 5 e 7 de Novembro, na Universidade de Macau. “Vai misturar coisas como sessões de leitura, que acontecem maioritariamente à noite, música e outros elementos artísticos, discursos, lançamentos de livros e outros tipos de eventos, como workshops, que se focam na escrita criativa e na junção da escrita com a fotografia”, indicou Sally Breen.

Apesar de o programa ainda não estar fechado, é já certo que o tema será “Bridging the Worlds with Words” (em português, ligar os mundos com as palavras). “Todos os anos nós temos um tema que surge com o objectivo de agregar os nossos eventos, nem todas as sessões são necessariamente acerca desse tema, mas é parte da nossa filosofia que se mostre diferentes realidades sociais, económicas e políticas, e que a literatura possa agir de forma a preencher esses espaços”, explicou a responsável pelo festival, acrescentando: “A literatura é como nós comunicamos sobre esses espaços livres entre nós”.

Esta é a primeira vez que o festival passa por Macau. “Todos os anos nós vamos a um país diferente na região da Ásia-Pacífico, já fizemos eventos em Singapura, Tailândia, Indonésia, Austrália, Índia, e vários outros. Nós queremos ir sempre a sítios diferentes todos os anos e não próximos uns dos outros. No futuro queremos voltar à Índia, Havai e Vietname”, adiantou a responsável. A APWT nasceu há 12 anos, em Bali, com o objectivo de aproximar os autores da região e discutir a “falta de visibilidade por parte dos autores da Ásia-Pacífico”.