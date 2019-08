Pereira Coutinho questiona isenção de multas ao Jockey Club

O deputado José Pereira Coutinho quer saber porque é que o Jockey Club tem dívidas há mais de uma década com a RAEM no valor de 150 milhões de patacas, e o Executivo não cobra multas a esta instituição pelos repetidos atrasos no pagamento. Para isso, o deputado enviou ao Governo uma interpelação escrita em que quer ver esclarecido um par de questões.

Segundo aquele deputado, a RAEM e o Jockey Club, a 28 de Março de 2018, celebraram um acordo em que durante três anos aquele organismo saldaria o valor em dívida com as finanças, sendo que nos dois primeiros anos devia ser pago anualmente, no mínimo, 50 milhões de patacas. A dívida, segundo este contrato, deve estar saldada a 10 de Abril de 2021.

Pereira Coutinho quer saber, em primeiro lugar, por que razão o Jockey Club pode pagar as dívidas em três anos, quando foi mudada a finalidade parcial da utilização dos terrenos concessionados àquela instituição. De seguida, o deputado fez uma comparação com um cidadão normal que, numa situação em que deixa de pagar impostos, lhe são, imediatamente, cobrados juros de mora e multas, e ao Jockey Club não.

O deputado diz que aquela instituição deve dinheiro ao erário público há mais de dez anos, e que, além de não ter multas, “ainda fica bafejada pela isenção de pagamento de juros com a agravante de poder saldar as dívidas em prestações”. Por isso, Pereira Coutinho questiona: “O Governo vai investigar a existência de abusos de poder e eventual corrupção nestas decisões altamente prejudiciais ao erário público e injustas perante um simples contribuinte?”

O representante dos funcionários públicos deseja também perceber se o Executivo vai solicitar a intervenção do Comissariado Contra a Corrupção para investigar eventuais abusos de poder, corrupção e favorecimento a favor da concessionária.