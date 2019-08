Milhares de manifestantes voltam a encher ruas de Hong Kong após noite de confrontos

Milhares de manifestantes pró-democracia voltaram ontem a desfilar nas ruas de Hong Kong, para manter a pressão sobre as autoridades, no rescaldo de confrontos com a polícia, no sábado à noite, que levaram à detenção de 20 pessoas, adiantou a AFP.

A ex-colónia britânica, que atravessa a sua maior crise política desde que passou a ser território chinês em 1997, vai já no oitavo fim de semana consecutivo de grandes manifestações, frequentemente seguidas de confrontos entre pequenos grupos radicais e as autoridades. Para a tarde de ontem estavam previstas duas manifestações, que precedem a greve geral convocada para hoje. Milhares de manifestantes marcharam ontem nas ruas do bairro residencial de Tseung Kwan O.

“Estou mais preocupada do que optimista”, disse à AFP, no meio da multidão, Florence Tung, uma advogada estagiária de 22 anos. “Parece-nos que, independentemente de quantos somos, não podemos mudar o nosso Governo”, acrescentou, em referência ao facto de os dirigentes da cidade não serem eleitos por sufrágio universal. Kai Hou, de 41 anos, disse, por seu lado, não apoiar as tácticas violentas da franja mais radical de manifestantes, embora concorde com os objectivos gerais. “Ninguém concorda com as acções radicais, mas o seu objectivo é simples: querem fazer de Hong Kong um lugar melhor”, explicou.

Mais de 20 manifestantes foram detidos após os protestos que ocorreram entre sábado e a madrugada de ontem em Hong Kong. De acordo com a imprensa local, mais de duas dezenas de pessoas foram detidas sob acusações de reunião ilegal e agressão em Tsim Sha Tsui, Mong Kok e Wong Tai Sin, onde decorreram novos confrontos entre activistas e a polícia. A polícia disse que alguns “manifestantes radicais” lançaram extintores, tijolos, garrafas de vidro e outros objectos contra as autoridades, depois de se recusarem a dispersar.

Em sentido contrário, a polícia de choque lançou gás lacrimogéneo e ‘spray’ pimenta para forçar a dispersão, levando muitos moradores a juntarem-se ao protesto contra a polícia, que acusaram de perturbar a comunidade. Num comunicado, a polícia salientou que os manifestantes se desviaram da rota autorizada para a manifestação, causaram cortes de trânsito e reuniram-se ilegalmente em frente à esquadra da polícia de Wong Tai Sin.

China avisa que não vai ficar “de braços cruzados” em Hong Kong

A China declarou ontem que não vai ficar “de braços cruzados” face às “forças abjectas” que minam a unidade nacional, no rescaldo dos confrontos entre manifestantes e polícia na noite de sábado em Hong Kong, adiantou a AFP. No seguimento dos confrontos que decorreram no bairro de Tsim Sha Tsui, na zona Sul de Kowloon, frente à ilha de Hong Kong, a agência de notícias oficial chinesa, citada pela AFP, insurgiu-se contra as “forças abjectas” que ameaçam os fundamentos do princípio “Um País, Dois Sistemas” que presidiu à devolução do território à China em 1997.

“O Governo Central não vai ficar de braços cruzados e não deixará que a situação avance”, adverte a agência oficial chinesa. Este foi o oitavo fim-de-semana consecutivo de manifestações pró-democracia em Hong Kong, com milhares de pessoas nas ruas e confrontos entre manifestantes mais radicais e a polícia, que na noite de sábado levaram à detenção de 20 pessoas. As manifestações de ontem precedem a greve geral convocada para hoje.

Manifestantes atiram bandeira da China às águas do porto de Vitória

Os manifestantes que no sábado protestaram em Hong Kong retiraram uma bandeira chinesa do mastro atiraram-na à água no icónico porto de Vitória após a manifestação pró-democracia ter desrespeitado o percurso aprovado pela polícia. Milhares de manifestantes encheram uma das principais ruas no bairro comercial de Mong Kok, bloquearam um túnel e cercaram esquadras da polícia, levando à suspensão dos serviços não urgentes. Numa manifestação separada, milhares de pessoas vestidas de branco juntaram-se num parque de Hong Kong para expressar o apoio à polícia, empunhando cartazes onde podia ler-se “Give Peace a Chance”.

Os manifestantes pró-democracia começaram a instalar postos de primeiros socorros e a distribuir capacetes algumas horas antes da manifestação, e quando um grupo chegou à zona do porto, vários manifestantes subiram a um dos mastros em frente a um hotel de luxo e retiraram a bandeira chinesa. Depois de algum debate sobre se deveriam pintar a bandeira de preto, decidiram atirá-la à água antes que a polícia pudesse intervir. Pouco depois, um manifestante de 38 anos, colocou-se ao lado dos mastros com um conjunto de bandeiras, onde podia ler-se “Hong Kong Independence.”

Num ‘briefing’ antes da manifestação marcada para Mong Kok, a polícia alertou que seria considerado ilegal ultrapassar o limite imposto para o término da manifestação e disse que qualquer protesto que não tenha sido autorizado será considerado assembleia ilegal. A manifestação foi, num primeiro momento, proibida pela polícia, que a autorizou depois de um recurso dos manifestantes. O local da manifestação de sábado, Mong Kok, é uma área onde os manifestantes instalaram uma zona de protesto pró-democracia em 2014.

