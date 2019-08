Governo diz que construções à volta do Farol da Guia são todas legais

Em relação ao prédio da Calçada do Gaio, o Governo diz que não recebeu nenhuma sugestão por parte da UNESCO para proceder de forma diferente àquela que tem adoptado em relação à construção daquele empreendimento.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Primeiro, foi o Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia, depois veio o deputado Sulu Sou, mostrarem as preocupações da sociedade de Macau em relação às construções em volta do Farol da Guia, que podem levar a que aquele monumento tenha no futuro problemas com a classificação como património da Humanidade, e agora o Governo, em resposta a interpelação do democrata, vem tentar pôr água na fervura da polémica. O Executivo defende que está tudo legal, e que a UNESCO não tem levantado problemas.

“No momento presente, todas as novas construções na área onde foram fixadas alturas máximas através do respectivo despacho [datado de 2008], incluindo os novos edifícios sitos na área da Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, obedecem aos requisitos de limitação da altura fixados”, respondeu Chan Kai Chon, presidente substituto do Instituto Cultural, organismo liderado por Mok Ian Ian, à interpelação do início de Junho de Sulu Sou.

Na sua missiva ao Governo, o vice-presidente da Associação Novo Macau recordou que, em 2007, naquela avenida, foi dada a autorização para ser construído um edifício de 100 metros de altura, o que provocou uma reacção da UNESCO, e um posterior despacho do Chefe do Executivo para impor normas, que permitia as construções até 90 metros. No entanto, o deputado pensa que, mesmo com os novos empreendimentos a respeitar as normas legais, “vai haver, a Sul da Colina da Guia, uma grande barreira que obstruirá o Farol da Guia”. “Tendo em conta que esta barreira terá uma altura igual à da Colina da Guia”, acrescenta Sulu Sou.

Leis demasiado relaxadas, prédios demasiados altos

“As restrições demasiado relaxadas contribuíram para permitir a construção de um conjunto de projectos de arranha-céus legais, mas irracionais”, defendeu ainda o deputado. O democrata critica ainda um outro projecto, que também tem sido alvo de muitas criticas, na Calçada do Gaio. Antes de 2008, foi dada a autorização para a edificação de um prédio, entre os números 18 e 20, com 126 metros. Agora, a altura máxima permitida ali é de 52,5 metros. O edifício está embargado há 11 anos, mas segundo o deputado, o Governo tem-se mostrado receptivo a que a obra avance, o que Sulu diz violar o despacho do Executivo.

Em resposta ao deputado, o IC diz que teve em consideração o facto de o edifício actual ter sido construído antes da publicação do despacho do Chefe do Executivo de 2008, com uma licença de construção válida e que, por isso, não levantou nenhuma objecção à sugestão dada pelos serviços das Obras Públicas, segundo a qual se devia concluir as restantes obras de remodelação das paredes exteriores e do espaço interior do edifício, mantendo a altura. Além disso, o IC sublinha que aconselhou, ao mesmo tempo, que quando fossem realizados, posteriormente, trabalhos de reconstrução no edifício se deveria obedecer “aos requisitos de altura máxima que definem que a altura das construções não pode ultrapassar a cota altimétrica de 52,5 metros”.

UNESCO não se opôs

O IC garante que comunicou duas vezes à UNESCO, em 2017 e 2018, o andar da situação e não recebeu uma “sugestão diferente por parte do Centro em relação à forma apresentada no Relatório de gerir a situação relativa à construção inacabada” da Calçada do Gaio. O Governo voltou a reiterar, na resposta ao democrata, que tem, desde sempre, dado extrema importância à protecção da paisagem do Farol da Guia. Já Sulu Sou, considera lamentável que o Farol da Guia, com uma história de 150 anos, venha a ser “rodeado por arranha céus”, e que as omissões do Executivo podem dar azo “a destruição irreversível do património mundial”.