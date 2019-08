“É cada vez mais difícil para os jornalistas fazerem o seu trabalho em Hong Kong”

A presidente do Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong (FCC, na sigla em inglês), Jodi Schneider, diz que a escalada da violência faz com que os repórteres tenham cada vez mais dificuldades. A jornalista faz uma avaliação positiva do trabalho dos órgãos de comunicação social, na missão de contar histórias e não escolher lados nestes protestos, mas alerta que a incerteza está a aumentar os problemas para quem está no terreno. Na quinta-feira, o FCC vai organizar uma sessão denominada “Os protestos e a liberdade de imprensa”.

A situação nas ruas de Hong Kong está “muito difícil”, a incerteza cresce, e a escalada de violência sobe, tornando tudo cada vez mais perigoso. Os jornalistas relatam estes factos, mas também se movem no meio deles, e, portanto, acabam por ser influenciados pelo meio. “Primeiro era apenas cobrir os desfiles das pessoas nas ruas, e era muito claro qual era a história. Mas agora nem sabemos para onde é que os manifestantes vão, e os jornalistas têm de ser muito flexíveis. Há situações caóticas, às vezes perigosas. Este é o quarto dia seguido de protestos, e estamos a trabalhar debaixo de uma situação muito complicada”, refere ao PONTO FINAL a presidente do Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong (FCC), Jodi Schneider.

Para reflectir sobre o trabalho dos repórteres, na próxima quinta-feira o FCC vai promover, na sua sede, uma sessão sobre “Os protestos e a liberdade de imprensa”. Além de Schneider, que vai moderar o painel, estarão Eric Cheung, um produtor independente que trabalha para a CNN e para o South China Morning Post, Jennifer Creery, do Hong Kong Free Press, Damon Pang, da Rádio e Televisão de Hong Kong, Anthony Wallace jornalista na agência AFP, e o presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong, Chris Yeung.

Não é a primeira vez que este organismo debate este tema, já o tinha feito logo no início das manifestações, sendo que agora o objectivo é o de perceber como “é que se pode reportar estas manifestações de uma forma que seja responsável”. “Esse deve ser um objectivo prioritário, para que não sejam os jornalistas a acrescentar mais gasolina para uma situação já caótica. É complicado, uma vez que tudo cresceu de forma muito rápida”, reconhece.

Avaliação positiva, mas ambiente cada vez mais complicado

Schneider, também ela repórter da Bloomberg, avalia positivamente o desempenho dos jornalistas desde que há oito semanas começaram os protestos. “Na maior parte dos casos, a cobertura tem sido equilibrada, e os jornalistas têm tentado fazer as histórias, e não escolher lados”, argumenta. “Claro que há situações em que podia ter sido melhor, isso também acontece. Mas, de forma geral, o trabalho é digno de aplausos”, acrescenta.

No entanto, segundo a presidente do FCC, tem havido desde o início das manifestações, no princípio de Junho, “algumas ameaças por parte das autoridades aos jornalistas”. Durante as primeiras marchas, que eram autorizadas, “isso não aconteceu muito”. “Houve alguns jornalistas que, a 12 de Junho, levaram com gás lacrimogéneo, e foram intimidados, mas, nessa altura, não se registaram muitos problemas”, lembra.

Com o passar do tempo, Schneider diz que “a situação se tornou mais caótica, e algumas vezes violenta, com a polícia em confrontos com os manifestantes”. E, por isso, há cada vez mais jornalistas que se queixam de que a Polícia está a tornar a concretização das reportagens mais complicada. “É cada vez mais difícil para os jornalistas fazerem o seu trabalho em Hong Kong”, reconhece.

Em relação à diferença de cobertura entre os profissionais locais e chineses, e os repórteres estrangeiros no território, a presidente do FCC acredita que quem está expatriado “sabe que um dia vai regressar”, mas quem nasceu em Hong Kong está a trabalhar com a sua comunidade. “Provavelmente, conhecem os manifestantes e as pessoas envolvidas, sobretudo quando houve dois milhões de pessoas nas ruas, até mesmo familiares, ou amigos próximos. Há, portanto, elementos de pressão adicional. E, claro, esta é a história deles também. É mais pessoal, o que de alguma forma também torna tudo mais difícil”, argumenta.

Necessidade de uma comissão independente de investigação

Para que o exercício da profissão não seja ainda mais condicionado, o FCC tem exigido ao Governo de Carrie Lam a criação de uma comissão independente para investigar a acção da polícia contra os jornalistas. “Estamos a fazer este pedido desde o início das manifestações, nós temos o direito, segundo a lei de Hong Kong, de cobrir estes eventos, temos o direito de lá estar”, repete Jodi Schneider, que pede que seja um juiz na reforma a liderar uma equipa de investigadores. “Queremos os factos”, reitera.

Enquanto isso, vão-se avolumando os relatos de profissionais dos media que se queixam de que a Polícia está a tornar mais difícil o seu trabalho, dificultando o seu acesso às pessoas durante as manifestações. Para dotar os profissionais da comunicação de mais ferramentas e poderem desempenhar melhor a sua função, a FCC tem também organizado um conjunto de workshops que permitem aos repórteres aumentarem o conhecimento sobre protecção pessoal, segurança, ou questões legais relativas à cobertura de manifestações ilegais.

Associação de Jornalistas em luta

Entretanto, também a Associação de Jornalistas de Hong Kong (AJHK) fez saber em comunicado, durante o fim-de-semana, estar bastante descontente com o Governo por este não ouvir as exigências daquela instituição para que não haja violência contra os repórteres, durante as manifestações. “Estamos furiosos e decepcionados”, escreve a associação. “Nas últimas semanas, os polícias frequentemente visaram jornalistas que se identificaram claramente como membros da imprensa. Uma e outra vez, obstruíram e usaram de violência e até mesmo gás lacrimogéneo contra jornalistas que estavam no local”, alega a AJHK.

A associação diz que se reuniu com o Departamento de Relações Públicas da Polícia, que fizeram várias declarações públicas, mas lamenta que “nenhuma melhoria pôde ser observada”. “A polícia continua a projectar uma luz forte nas câmaras para obstruir as filmagens, houve granadas de esponja disparadas pela polícia que atingiram o capacete de um repórter e o deixaram ferido. Em diferentes ocasiões, os agentes perseguiram e agrediram os repórteres. A situação está a tornar-se mais e mais perigosa”, qualificam.

Em relação à greve marcada para hoje, a AJHK defende que os jornalistas fazem parte da sociedade, e que, de acordo com o Artigo 27 da Lei Básica, os residentes de Hong Kong terão “liberdade de expressão, de imprensa e de publicação; liberdade de associação, de reunião, de procissão e de manifestação; e o direito e a liberdade de formar e aderir a sindicatos”, e, por isso, a associação pede que as organizações dos media “respeitem os direitos e liberdades dos funcionários garantidos pela Lei Básica e não os penalizem por participarem na greve”.

Por fim, a presidente do FCC, Jodi Schieder, questionada sobre se em Hong Kong a liberdade de imprensa está em risco, põe a questão sob outra perspectiva. “Ela está em risco por todo o lado, nos Estados Unidos com esta administração Trump, nas Filipinas com Duterte, no Myanmar, por isso esta é uma luta que se faz em todo o Mundo, e agora em Hong Kong também. Temos o direito de cobrir estas manifestações, está na lei, mas é uma luta”, remata.