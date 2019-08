Wipha: Wong Sio Chak pondera rever a lei para que haja maior coordenação entre tutelas

Depois da passagem da tempestade Wipha, Wong Sio Chak chamou a atenção para os problemas nos postos fronteiriços e pediu maior coordenação governamental. O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) registou, durante a passagem da tempestade, cinco infracções de taxistas, quatro de abuso de tarifa e uma de recusa de transporte.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Num balanço feito ontem, Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, indicou que, ainda que a Wipha não tenha sido especialmente forte, mostrou algumas fragilidades na coordenação dos trabalhos, particularmente nos postos fronteiriços. O secretário explicou que, devido à fraca intensidade do vento e da chuva, durante a passagem da tempestade, os postos fronteiriços não foram encerrados e, assim, muitos turistas continuaram a passar pelos serviços de migração. Contudo, devido à suspensão dos serviços de transporte público, gerou-se confusão entre os visitantes. Segundo cita o comunicado do Governo, o secretário falou mesmo na possibilidade de rever a legislação para que o trabalho de coordenação entre os diferentes serviços seja maior, nomeadamente com a criação de um mecanismo de coordenação governamental.

Durante a passagem da tempestade tropical Wipha, entre a tarde e a noite da passada quarta-feira, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) registou cinco infracções de taxistas, quatro das quais tiveram a ver com abuso de tarifa e uma de recusa de transporte, referiu o organismo em resposta ao PONTO FINAL. No caso das cobranças excessivas, de acordo com a nova lei dos táxis, a multa pode ser de seis mil patacas, caso o valor acrescentado tenha sido inferior a 50 patacas, ou 15 mil patacas, se o extra tiver sido superior às 50 patacas. No que toca à recusa de transporte, o regime que regula os táxis prevê que a multa seja de três mil patacas. O CPSP adiantou ainda ter registado 16 casos de transporte ilegal.

Na tarde de quarta-feira foi içado o sinal 8 de tempestade tropical devido à passagem da Wipha. No último balanço, a Protecção Civil deu conta de 30 incidentes, como derrubamentos de árvores, queda de andaimes e de danos em construções, dos quais resultaram seis feridos. Nos dois centros de abrigo, o Centro de Abrigo de Tempestade Tropical da Ilha Verde e o Centro de Acção Social da Taipa e Coloane, acolheram 24 pessoas. Uma nota divulgada pelo Instituto de Acção Social (IAS) informa que a larga maioria dos utentes estiveram nos abrigos até às 8 horas da manhã de ontem, um idoso foi encaminhado para um lar de idosos.

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) indicou que os vários departamento do organismos estiveram, durante ontem, a proceder à limpeza de esgotos, supervisão do funcionamento das estações elevatórias, revisão do estado das árvores e, ao mesmo tempo, aceleração da limpeza do lixo na cidade. O IAM explica que foi notificado para quatro casos de danificação de árvores, tendo endireitado três delas e removido a outra. O instituto diz ainda que, assim que foi retirado o sinal 8, foi feita uma inspecção e avaliação da segurança das instalações verdes e de lazer, tendo vedado alguns parques.

Durante a passagem da tempestade, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) autorizou a que o funcionamento de três salas de máquinas de jogo fosse suspenso. As salas em causa foram a Mocha Kuong Fat, a Mocha Macau Tower e a Mocha Porto Interior. A DICJ autorizou a que estas salas retomassem as suas actividades na madrugada de ontem, assim que o sinal de tempestade tropical baixou para 3.