Sónia Chan rejeita problemas com acordo de extradição com Portugal

A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) reagiu ontem às críticas da Ordem dos Advogados de Portugal sobre alegadas inconstitucionalidades no acordo de fugitivos entre Portugal e Macau. Em comunicado, o gabinete de Sónia Chan afirma que “o acordo tem em plena consideração o facto de as duas jurisdições partilharem o mesmo sistema jurídico-penal e uma série de princípios fundamentais no âmbito da legislação, nomeadamente o princípio da dupla-incriminação, o princípio da reciprocidade, o princípio ‘non bis in idem’ (vedação à dupla punição pelo mesmo facto)”, ou “o princípio da recusa de entrega dos infractores com vista à protecção dos seus direitos e garantias”.

Por isso, a DSAJ acredita que este acordo respeita as leis das duas partes e também os padrões internacionais. Durante esta semana, o Ministério da Justiça de Portugal também voltou a reagir ao assunto para afirmar que que não há violações à Constituição. Conforme já havia referido ao PONTO FINAL.

Sónia Chan, ontem de manhã, em declarações aos jornalistas, avançou ainda que Macau já concluiu os requisitos internos relativos ao acordo para a entrega de infractores em fuga e aguarda agora que Portugal finalize o seu procedimento e envie uma notificação, à qual se seguirá a entrada em vigor do documento 30 dias após a data de recepção.

No final da semana passada, a Ordem dos Advogados escreveu em comunicado que o acordo assinado em Maio entre Portugal e Macau suscita “fundadas e preocupantes reservas”, por “violar princípios constitucionais basilares ao nível da aplicação das leis penais e da restrição de direitos, liberdades e garantias”.

Entre as preocupações manifestadas pela Ordem dos Advogados está também a possibilidade de infractores entregues a Macau passarem para as autoridades da China. A DSAJ recorda que “existe um acordo de extradição entre a China e Portugal, pelo que o pedido de entrega pode ser feito directamente” entre os dois países. J.C.M.