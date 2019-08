Seguro de bens patrimoniais contra tempestades vai ter apoio de 50% do FDIC

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) anunciaram ontem o lançamento de um seguro de bens patrimoniais contra tempestades para as pequenas e médias empresas. Este seguro vai contar com um apoio de 50% do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC).

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A partir de ontem, e até ao dia 31 de Dezembro deste ano, é possível adquirir o seguro de bens patrimoniais contra grandes desastres para as pequenas e médias empresas (PME), lançado pela Autoridade Monetária de Macau e pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE). Os valores dos seguros são de 100 mil, 200 mil e 300 mil patacas por ano. O Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) vai apoiar financeiramente as PME interessadas em 50%.

Há três opções. Na primeira, o valor é de 100 mil patacas e o valor do prémio é de 25 mil patacas. Com o apoio de 50% do FDIC, o prémio que as empresas terão de pagar efectivamente é de 12.500 patacas. A segunda opção é de 200 mil patacas, o valor do prémio é de 50 mil e o valor a pagar pelas empresas é de 25 mil patacas. Na terceira opção, o valor é de 300 mil patacas e o prémio a pagar efectivamente é de 45 mil patacas. Em todas as opções, o limite máximo de indemnização é de 60% do valor do seguro e a franquia para cada sinistro é de 10%.

Wilson Vong Lap Fong, administrador do Conselho de Administração da AMCM, lembrou, na conferência de imprensa de apresentação do seguro, os prejuízos registados em 2017, com o tufão Hato: “Foram registados em Macau prejuízos económicos na ordem dos 12,5 mil milhões de patacas, dos quais menos de 30% foram indemnizados por seguro. Após a ocorrência do desastre, a DSE concedeu apoio especial a cerca de 13 mil pequenas e médias empresas, pois as mesmas foram gravemente afectadas”.

Assim, a AMCM pensou neste seguro, mas “as seguradoras locais manifestaram indisponibilidade para dar cobertura ao seguro contra grandes desastres, por não terem condições nem capacidade para o efeito”, disse o responsável da AMCM, acrescentando: “Face a esta iniciativa, a AMCM tomou a iniciativa de encontrar, junto de várias seguradoras, soluções viáveis, na sequência de inúmeros contactos e negociações, pelo que finalmente houve uma resseguradora de grande dimensão e com condições financeiras sólidas que manifestou vontade de prestar esta cobertura”. O responsável esclareceu depois que a “resseguradora de grande dimensão” é a Asia Pacific, de Hong Kong.

A AMCM estabeleceu como requisitos de candidatura ao apoio para o seguro quatro factores para as PME: ter declarado o início de actividade junto da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), ter ao seu serviço até 100 trabalhadores recrutados localmente, que as empresas não sejam devedoras à RAEM e que tenham licença para a sua actividade.

Relativamente à cobertura, o seguro dá cobertura aos prejuízos patrimoniais comerciais causados pelos fenómenos climáticos severos, quando for içado o sinal de tempestade tropical sinal 8 ou “storm surge” nível 4 vermelho. São considerados bens segurados os prédios, benfeitorias, mobília, equipamentos electrónicos, aparelhos electrodomésticos, utensílios e máquinas destinados à produção e mercadorias. Ficam excluídos os danos causados por furto, os bens não embutidos no prédio segurado, rendas, benefícios esperados, cláusulas penais, ouro, pratas, jóias, diamantes, artigos ornamentais e decorativos e antiguidades ou obras artísticas.