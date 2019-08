Governo diz que os TNR não precisam de vir do país em que nasceram

A nova lei que regula a contratação de trabalhadores não-residentes deixa cair a necessidade de o contratado apresentar o registo criminal. Ficam dúvidas de como é que o Executivo pode impedir os turistas de procurarem emprego em Macau, e assim obterem o estatuto de trabalhador não-residente.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Era uma das maiores dúvidas dos deputados acerca da nova Lei de Contratação de Trabalhadores Não-Residentes (TNR), terão os novos trabalhadores de ser contratados a partir do país de origem ou poderão vir de um qualquer outro local? O Executivo respondeu que não será necessário que os TNR cheguem do local em que nasceram, basta que não estejam na RAEM. A confirmação foi dada, ontem na Assembleia Legislativa, pelo presidente da 3ª Comissão Permanente, Vong Hin Fai, tendo explicado que os deputados quiseram perceber se, ao contrário do que acontece até aqui, não bastaria com o novo articulado ir a Zhuhai ou Hong Kong para depois entrar em Macau e começar a trabalhar.

O Executivo de Chui Sai On não tem dúvidas: “Segundo o Governo, não têm de vir do local de origem, porque muitos não estão a residir no local de origem. Por exemplo, se forem das Filipinas podem estar a trabalhar no Médio Oriente”, exemplifica o deputado. “O Governo entende que essa exigência não é adequada”, acrescenta.

A questão que surge de imediato é, como é que o Governo vai evitar aquilo que era o espírito desta nova lei, ou seja, evitar que os TNR venham para Macau com visto de turista e depois já no território consigam um contrato de trabalho. “Essa também foi uma dúvida dos deputados, mas o Governo disse que não é apenas esta a lei que será alterada para esse efeito, serão revistos outros diplomas legais”, explicou Vong Hin Fai, acrescentando que essas leis estão ainda dependentes da auscultação pública que será necessário fazer antes da revisão.

O deputado eleito por via indirecta explicou ainda que deixará de ser necessário aos TNR apresentarem o registo criminal no processo de contratação. O Governo deu duas explicações para deixar cair esta necessidade: “Existem divergências de prescrição do sector em causa e a complexidade do processo administrativo”.

Regime simplificado

Vong Hin Fai avançou ainda que a revisão desta lei quer também simplificar o processo de obtenção do Blue Card, que até agora exige a ida por duas vezes aos serviços de migração do trabalhador que chega a Macau. Quando esta lei entrar em vigor, quem quiser trabalhar na RAEM tem de ter uma autorização de contratação atribuída pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), que será emitida a pedido de quem quer contratar ou de uma agência de viagem.

Para um trabalhador doméstico, o processo de verificação dos documentos necessários— no qual deixa de estar o original do passaporte, passando a ser válida a fotocópia do documento— será de 24 horas, para os outros trabalhadores cinco dias úteis será o tempo necessário para obter uma resposta. “Antes, o trabalhador tinha de ir duas vezes aos serviços de migração, agora terá só de ir 45 dias depois da entrada para os procedimentos de impressões digitais”, explicou o presidente da 3ª Comissão.

Há quinze dias, os deputados tinham também dúvidas sobre quando se inicia a relação laboral. “Temos de saber quando é que a relação laboral começa, porque isto envolve o custo de transporte para o repatriamento”, explica Vong Hin Fai. Agora ficou claro que o Governo pensa que, se o empregador não gostar do trabalhador, terá de “pagar a viagem de volta”. A lei deverá entrar em vigor 90 dias depois da publicação em Boletim Oficial.