Confirmado valor de uma pataca para os sacos de plástico 

O valor não é propriamente uma novidade, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, já tinha lançado o número, mas ontem, na 3ª Comissão Permanente, o deputado Vong Hin Fai confirmou que a proposta do Governo para o pagamento de sacos de plástico nos estabelecimentos comerciais é de uma pataca.

O preço será depois confirmado por despacho do Chefe do Executivo, Chui Sai On, no âmbito da lei “Restrições ao fornecimento de sacos de plástico”. “Esta é a proposta do Governo. Se os lojistas fornecerem sacos vão ter de cobrar uma pataca”. Os deputados elaboraram já o parecer sobre a lei que será agora discutido em plenário, sendo que, segundo Vong Hin Fai, a comissão entende tal qual o Governo que “é necessário restringir o uso de sacos de plástico”, sendo para isso necessário reforçar os trabalhos de “esforço ambiental”.

Ainda assim, a nova lei fica um pouco aquém de outros locais, pelo menos na parte da dissuasão. No que se refere às “restrições ao fornecimento de sacos de plástico” prevê uma multa de 1000 patacas por cada saco que seja dado ao cliente sem pagamento. Uma formulação mais gravosa da que constava na proposta inicial, que já previa este valor, mas que apenas seria cobrada por cada acto de venda em que os sacos fossem dados de forma gratuita, e não por cada unidade. Mesmo assim, estes são valores mais baixos do que os que são impostos por outras jurisdições vizinhas de Macau.

Na China a multa é de 5000 renminbis, em Hong Kong são 2000 dólares, e em Taiwan pode chegar aos 6000 dólares. Os deputados concordaram com os valores propostos pelo Executivo. “O Governo acha que as lojas não vão violar a lei, mas estas coimas são para dissuadir”, explicou no início do mês passado, o presidente da 3ª comissão da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai. J.C.M.