Wipha: Seis feridos, 118 voos cancelados e mais de mil passageiros retidos no aeroporto

O sinal 8, que preparava Macau para a tempestade tropical baptizada de Wipha, foi içado pelas 14 horas de ontem. A tempestade não chegou a entrar no raio de 250 quilómetros de Macau, mas, ainda assim, provocou 30 incidentes, dos quais resultaram seis feridos. No aeroporto, 12 voos saíram atrasados, 118 foram cancelados e chegaram a estar, no terminal, 1242 passageiros à espera.

André Vinagre

Wipha é o nome da primeira tempestade tropical do ano a passar ao largo de Macau. Pelas 14 horas de ontem, foi içado o sinal 8. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) pediram, então, que se garantisse a segurança de portas e janelas e que as pessoas se abrigassem em locais seguros. Segundo a Protecção Civil, registaram-se, até às 00h30, 30 incidentes relacionados com a tempestade, de que resultaram seis feridos. Até ao fecho desta edição, estava previsto que o sinal 8 baixasse para 3 antes das duas horas da manhã de hoje. Em Hong Kong, o sinal de tempestade tropical baixou para 3 às 23h45.

Ao final da noite de ontem, os SMG referiam que a Wipha trouxe ventos entre os 63 km/h e os 117 km/h, acompanhados de rajadas de cerca de 180 km/h. A essa hora, a tempestade estava a 270 quilómetros su-sudoeste de Macau, encaminhando-se para a península de Leizhou. O organismo previa que o mais próximo que a Wipha se iria chegar a Macau fosse por volta das 23 horas, a 250 quilómetros do território. Foi também emitido o aviso de “storm surge” amarelo. Devido à maré astronómica, entre as 7 horas e o meio dia de hoje podem ocorrer inundações nas zonas baixas do Porto Interior. Entre sexta-feira e domingo ainda podem ocorrer inundações.

Às 19 horas de ontem, 250 passageiros estavam retidos no Terminal Marítimo de passageiros do Porto Exterior e outros 50 no da Taipa. No aeroporto, 118 voos foram cancelados e 12 saíram atrasados, o que fez com que, pelas 19h12, 1242 passageiros estivessem no terminal a aguardar, enquanto 300 esperavam por táxis. Depois das 15 horas, também os serviços de ferry entre Macau e Hong Kong foram suspensos. Na actualização das 20h45, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) indicava que 170 embarcações de pesca estavam ancoradas e outros 65 barcos estavam atracados no Porto Interior.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) suspendeu os autocarros públicos pelas 15 horas. Foram igualmente encerrados os 17 parques de estacionamento públicos e todos os parques de estacionamento geridos pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), com as comportas instaladas. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau manteve sempre o funcionamento.

VINTE E DUAS PESSOAS LEVADAS PARA OS ABRIGOS

O Instituto de Acção Social (IAS), na actualização da meia-noite, dizia que o Centro de Abrigo de Tempestade Tropical da Ilha Verde acolheu um total de 16 pessoas. O Centro de Acção Social da Taipa e Coloane recebeu seis pessoas. Os Serviços de Saúde informaram que os serviços médicos estiveram a funcionar normalmente, ainda que, na actualização das 15 horas, o organismo tenha referido que o acesso ao Centro Hospitalar Conde de São Januário teria de ser feito apenas pelo túnel do antigo Serviço de Urgência, que liga ao Edifício de Serviço de Urgência, já que todos os outros acessos tinham sido fechados.

Os turistas também foram avisados. A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) divulgou informações aos turistas em relação à Wipha e em relação ao aviso de “storm surge” através da página online e através de mensagens de telemóvel. Também o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) divulgou, por mensagem, as últimas informações entre os cidadãos que se encontravam em viagem, pedindo-lhes que prestassem especial atenção às informações dos voos e climatéricas.

ABASTECIMENTO DE ENERGIA ESTÁVEL E LIMPEZA PRONTA

No comunicado da Companhia de Electricidade de Macau (CEM), a empresa diz que o abastecimento de energia se manteve estável, tendo activado mais geradores para responder às necessidades. Já o IAM diz ter solicitado à empresa concessionária de limpeza para realizar prontamente esses trabalhos após a passagem da tempestade e com a maior rapidez possível. Além disso, pediu ao sector de alimentação para colocar em prática as medidas de prevenção contra tempestades e inundações. A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) informou que seguiu o mecanismo de prevenção e disponibilizou a zona do antigo centro de examinação de veículos, perto do Canal dos Patos, para o estacionamento dos veículos de recolha de lixos, colaborando com o IAM na recolha de resíduos após a passagem da Wipha.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública informou que registou, apenas entre as 14 horas e as 18 horas de ontem, quatro casos de cobrança excessiva de tarifa por parte de taxistas, um caso de recusa de transporte e nove casos relacionados com outras infracções. A polícia, numa actualização feita às 22h38, diz ter identificado um homem a atravessar a pé a Ponte da Amizade, tendo acorrido ao local e encaminhado o indivíduo para a esquadra.

DICJ autoriza suspensão de três salas de jogo

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) autorizou ontem a suspensão do funcionamento de três salas de máquinas de jogo, a partir das 14 horas, devido a passagem do Wipha pelo território. Segundo uma nota emitida pelo organismo, as salas em causa foram a Mocha Kuong Fat, a Mocha Macau Tower e a Mocha Porto Interior. A DICJ solicitou ainda às mesmas salas de jogo que prestassem “o apoio necessário no sentido de assegurar a integridade e segurança dos trabalhadores e frequentadores dentro das referidas salas”.