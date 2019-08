“Hong Kong vive algo muito parecido com uma revolução. E durante uma revolução tem de haver algum tipo de violência”

O deputado democrata, com assento no Conselho Legislativo (LegCo) de Hong Kong, Lam Cheuk-ting, esteve no epicentro da violência durante o ataque ao metro em Yuen Long, onde, depois de tentar proteger as vítimas do ataque dos “t-shirts brancas”, acabou com ferimentos na boca e um braço com múltiplas lesões, que o obrigará a andar com uma tala durante um mês. Testemunhou um momento de barbárie, que acredita ter sido orquestrado por um deputado pró-Pequim, também com assento no LegCo. Morador nos Novos Territórios, onde tudo aconteceu, Lam Cheuk-ting diz que há uma relação próxima entre o Governo e as tríades, com o propósito de atacar civis.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

A primeira imagem, ao chegar ao local da entrevista, é a do LegCo a meio gás, entaipado, e ainda cheio de fitas que sinalizam as obras de um edifício. É como um paciente que ainda está a recuperar de um ataque. Esse aconteceu a 1 de Julho, dia em que centenas de manifestantes em fúria invadiram o Conselho Legislativo de Hong Kong, naquele que foi, até agora, o momento mais icónico das oito semanas de protestos contra a Lei de Extradição, que permitiria a vários países, entre os quais a China, ter acesso a criminosos em fuga que estivessem na cidade. É ali, no 9º andar, que se encontra Lam Cheuk-ting, um jovem deputado democrata de 42 anos. Atrás da mesa de trabalho, vemos este homem alto, de 1,92 metros, ainda com marcas bem visíveis dos momentos de terror vividos numa estação de metro nos Novos Territórios. Antes de começar a conversa, o homem que já encabeçou a Comissão Independente Contra a Corrupção, e é formado em Ciências Sociais, inverte os papéis, e faz a primeira pergunta:

−“Vem de Macau, não é?”

− “Sim, sim.”

− “Já não vou lá há muitos, muitos anos. Quase dez.”

− “Mas porquê? É aqui tão perto?”

− “Lá não gostam muito de democratas. Não sei se sabe que já houve alguns que não puderam entrar em Macau.”

− “Sim. Está impedido de entrar?”

− “Não, não, mas mesmo assim…”

Pouco depois, começa a entrevista com o cronómetro a contar, porque a agenda do deputado não é apenas cheia, transborda. Temos 45 minutos em que Lam vai revelar ao PONTO FINAL que a Polícia já sabia do ataque ao MTR de Yuen Long dois dias antes, e que nada fez para o prevenir. E que, quando ele aconteceu, a inacção, que considera orquestrada, se manteve. Não defende a agressão perpetrada pelos jovens contra polícias no centro comercial em Sha Tin, na semana anterior ao episódio no metro, mas diz que não os pode censurar. Defende que o Governo já deu vastas provas de que os manifestantes nada irão alcançar com protestos pacíficos. Lam acredita que o que se passa agora em Hong Kong é muito similar a uma revolução. E sublinha que a história demonstra que não há mudanças profundas numa sociedade sem algum tipo de violência. Segundo o deputado, o primado da lei está em risco na cidade. Não sabe se o que está a acontecer transformará a China, mas garante que já está a mudar Hong Kong. “Mostrámos que nunca nos renderemos”.

Há duas semanas, foi atacado no metro em Yuen Long, numa das cenas mais violentas desde o início dos protestos. Pode-nos descrever o que aconteceu?

Nessa noite, recebi uma mensagem de um amigo alertando-me que havia jovens sob ataque em Yuen Long, e que tinha sido ferido com gravidade nas costas. Decidi ir até lá, para poder monitorizar a situação. Liguei à Polícia para que eles garantissem a segurança de todos naquele local. E avisei-os de que ia para lá, pretendia pôr alguma pressão nos agentes para ter a certeza de que iam actuar. E pensei que se houvesse pessoas comuns a serem atacadas, e um deputado estivesse a ser agredido, isso seria muito grave. Foi o que assumi que ia acontecer.

Não foi bem assim que se passou…

O agente respondeu-me que eles já tinham enviado agentes para monitorizar a situação. E que lá iam estar num período de tempo tão breve quanto possível. Quando cheguei à estação de metro, falei com uma senhora que estava gravemente ferida na cabeça. E vi outra mulher a sangrar. Havia muito sangue espalhado pelo chão. Percebi que estavam imensos bastões por todo o lado. Nessa altura, já sabia que havia atacantes no ‘lobby’ da estação, e dois ou três minutos depois havia um grupo de cerca de 100 agressores no interior, todos armados com bastões, barras de ferro, paus, e garrafas de água para atacarem as pessoas que estavam no interior da zona de partidas.

E o que é que fez?

Exigi que parassem, mais de 20 vezes, mas eles continuaram. Até que alguns minutos depois, avisei-os de que tinha ligado para a Polícia a informar sobre o que se estava passar, e que quando os agentes chegassem, eles iam ser presos. Tentei forçá-los a sair, com estes argumentos. Eles até pararam durante um bocado, mas pouco tempo depois continuaram e parecia que sabiam que os polícias não vinham…

Sentiam-se impunes…

Sinto que eles intuíam que a polícia não ia actuar. Não sinto, acho que sabiam disso.

Como pode dizer isso?

É senso comum, um ataque de uma escala tão grande na estação Yuen Long, durante um período tão largo, a polícia tinha de saber. Se um incidente ocorre durante poucos minutos é difícil para a Polícia fazer detenções, mas se demora mais de 10 ou 20 minutos, desde o primeiro ataque, é muito bizarro para qualquer agressor armado continuar no mesmo sítio a atacar pessoas de forma indiscriminada.

E o deputado foi atacado também…

Sim, eles invadiram as carruagens do metro, e continuaram a atacar-nos por mais de dez minutos.

Criticou a polícia pelo atraso a ajudar as vítimas. O que acha que motivou esse comportamento?

Antes de responder a essa questão, eu queria dizer mais uma coisa. Na sequência do ataque, dois políticos locais de Yuen Long deram a conhecer as conversas que tiveram com a Polícia dois dias antes do ataque. E ambos disseram que já tinham avisado os agentes de que isto podia acontecer, porque havia muitas informações de que o poder rural desta zona queria que as pessoas não vestissem t-shirts pretas naquele domingo, e havia ordens para que não fossem para as imediações da estação de metro. A Polícia já estava ciente do possível ataque, e na conferência de imprensa depois dos acontecimentos, eles próprios confirmaram que receberam as informações dos dois políticos locais. Acredito ainda que, além destas pistas, a Polícia deve ter as suas próprias informações. Foi um ataque de tão grandes proporções…

Então porque é que eles não fizeram nada para o evitar?

Em primeiro lugar, isto não é um caso isolado no qual a polícia se tenha recusado a actuar. Antes dos incidentes no centro comercial em Sha Tin [no qual manifestantes vestidos de preto agrediram agentes, um deles já prostrado no chão], chamámos os polícias para resolver os problemas, e eles não o fizeram durante horas. Não enviaram ninguém. Na situação do metro, tenho fortes indícios para acreditar que as forças policiais deliberadamente fizeram vista grossa ao que aconteceu.



Como foi isso possível?

A Polícia teve quatro horas para impedir esta tomada ilegal da estação, mas propositadamente permitiu que aqueles grupos armados ficassem lá para atacar as pessoas, sendo que o mesmo aconteceu fora da estação. Depois da primeira fase de ataques ter acontecido, a Polícia apenas mandou dois polícias para gerir a situação, eles entraram, deram meia volta, e saíram. Isso foi gravado pelos telemóveis dos manifestantes. Os dois agentes argumentaram que não tinham meios humanos suficientes para lidar com um ataque daquela dimensão. Mas levou mais 39 minutos para chegarem mais reforços. Isso só pode ter sido um atraso deliberado. Trinta e nove minutos!!!! E ainda pior, quando uma dezena de agentes chegou, o ataque já tinha acabado. As vítimas criticaram o atraso, e aqueles polícias abandonaram o local. Está tudo gravado. E à meia-noite, esses atacantes de t-shirts brancas entraram de novo na estação e começaram a segunda fase das agressões. Os polícias da esquadra mesmo junto àquela zona não saíram. Não fizeram nada. O pior aconteceu depois desta situação.

O quê?

Eles chamaram reforços à meia-noite e cercaram o local, porque muitos órgãos de comunicação social detectaram movimentos depois do ataque. Quando chegaram ainda havia pelo menos uma centena de atacantes a empunhar bastões, cara-a-cara com os polícias. No entanto, alguns agentes estavam a comportar-se de maneira muito amigável com eles, pondo as mãos nos seus braços, falando de forma simpática e deixando-os sair, sem fazer detenções nessa noite. O comandante das forças de segurança de Yuen Long, quando os media lhe perguntaram porque é que os tinham deixado abandonar aquela zona, respondeu que não viu ninguém de branco a segurar armas. Mas pode-se ver perfeitamente nas imagens.

Está a fazer acusações graves. Falou com algum responsável policial depois de tudo isto, e já tem alguma resposta?

Eu apenas liguei para eles antes de ir para a estação. Depois, conversei com o comandante da Unidade Criminal daquele distrito, e não me deram respostas. Eles não podem explicar, claro. Não conseguem sequer encontrar uma qualquer desculpa. Porque aquilo que aconteceu não foi um atraso de minutos ou de horas, foram dias. Como eu disse, dois dias antes dois políticos locais já tinham avisado, e, na altura, eles disseram que já tinham a informação, e que estavam a lidar com o caso, e que se fosse necessário seriam enviados agentes. A conclusão é que deliberadamente permitiram que os atacantes usassem bastões e outras armas para atacar civis. Eles não tentaram prevenir a situação, nem detê-los no local.

Muitos dizem que a Polícia, os membros de tríades locais e dos povos indígenas estão ligados. Acredita nesta tese?

A meu ver há uma ligação clara entre os atacantes e o poder local, em Yuen Long. Este é um distrito muito particular, a maior parte dele é rural, e a polícia tem de manter uma boa relação com quem manda nesta zona. Têm de manter as ligações e o equilíbrio com os membros das tríades. Mas neste incidente, isso foi longe demais. Isto não é apenas um caso isolado de crime, e mesmo que fosse, a polícia teria de resolvê-lo. Como é que se pode deixar acontecer aquilo que se passou com dezenas de cidadãos de Yuen Long? Penso que alguns dos agentes, desde que começaram os protestos da lei de extradição, têm estado sob pressão e estão furiosos com os activistas e os manifestantes.

Mora nos Novos Territórios, o que é diferente nessa zona em relação ao resto de Hong Kong? Temos visto manifestações contra o comércio paralelo de ‘mainlanders’, agora esta situação com tríades locais e os povos indígenas, o que é que isso significa?

No dia em que aconteceram as cenas no metro, não havia protestos naquela zona, estavam a acontecer na ilha de Hong Kong. Depois das manifestações, as pessoas estavam a regressar a casa, e acredito que a maior parte das vítimas nem sequer tinha estado a manifestar-se, eram apenas cidadãos comuns a regressar a casa depois de um fim-de-semana. Ninguém podia distinguir quem era manifestante ou não. Vestir uma t-shirt preta não significa nada. É um tipo de vestuário muito comum.

O que pensa quando um deputado pró-Pequim, Junius Ho Kwan-yiu, apelida os atacantes de heróis?

(risos) Ele é um idiota. Qualquer pessoa razoável não acredita nas explicações que deu, quando disse que depois do ataque ia apenas a passar pelo local. Ele negou qualquer conhecimento prévio, mas naquela noite encontrou-se com os atacantes e deu-lhes moral, e até lhes apertou as mãos. De acordo com as imagens que vimos, parece que aqueles atacantes de branco estavam muito familiarizados com o deputado. Por isso, temos fortes razões para pensar que ele orquestrou o ataque.

Foi ele que o organizou?

Temos fortes razões para acreditar nisso.



O episódio do metro foi um dos muitos que aconteceram nas últimas oito semanas. Noutro caso, há três semanas, num centro comercial, que até já mencionou, houve polícias espancados por manifestantes de preto. Não acha que ambas as situações deveriam ser condenadas?

Se eu lá tivesse estado, teria tentado proteger os polícias que estavam a ser atacados. (pausa e suspiro profundo) Mas não condeno os jovens.



Iria proteger o polícia, mas não condena os manifestantes?

Não apoio o ataque a um polícia que já está no chão, mas não condeno porque (pausa)…. eu compreendo completamente a raiva dos jovens e das pessoas de Hong Kong. Nós tentámos protestar de forma pacífica durante décadas, desde a passagem de soberania, e o Governo continua a rejeitar ouvir-nos. Mesmo depois de termos um milhão de pessoas na rua, continuaram a insistir em manter a lei diabólica. Nada aconteceu, até os jovens tomarem de assalto o LegCo, usando a violência para protestar, e forçarem o Governo a recuar. Nessa altura, o Governo enviou uma mensagem, qualquer tipo de manifestação pacífica não tem resultados. Daí em diante, os jovens, especialmente os que estão na linha da frente, concertaram uma escalada de violência. No passado, no início do movimento, tentámos convencê-los a não usá-la.

No início, quando invadiram a Assembleia Legislativa, os manifestantes argumentavam que a violência que usavam era contra edifícios e objectos e não contra pessoas. Isso entretanto mudou…

Sim é verdade, são factos inegáveis. Mas face à violência que a polícia utiliza, e as armas que detêm, eu entendo a raiva dos jovens, mas não apoio que se ataquem agentes policiais. Mas também não os posso deter. Essa é a minha posição. Hong Kong vive algo muito parecido com uma revolução. E durante uma revolução tem de haver algum tipo de violência. Se não houvesse apoio de Pequim, o Governo já tinha colapsado. Se estudarmos a história da Humanidade é isso que encontramos, até o Mandela usou da violência.

E isso já lhe parece legítimo?

Eu peço a ambas as partes para não continuarem a escalada do uso da força. O que estou aqui a fazer é uma análise da situação, o que não quer dizer que eu apoie um aumento da violência usada pelos dois lados.



Acha que neste momento o primado da lei…

Está em perigo.

Os sectores pró-Pequim têm criticado a actuação dos deputados democratas no apoio às acções dos manifestantes. Como lê essas opiniões?

Estamos numa crise política. Condenar o uso da violência por parte dos manifestantes, não vai resolvê-la. Temos de entender qual o percurso desta crise até ao momento, e ela é muito simples e clara. O Governo e o campo pró-Pequim têm-se recusado a ouvir as pessoas desde há muito tempo, com especial ênfase para este movimento contra a lei de extradição. Para resolver este impasse, a bola está do lado deles, e eles só ouvem aquilo que vem de Pequim, mesmo que entendam quão zangada está a população. Opuseram-se à legislação durante meses e não ouviram as pessoas. Parece que agora se esqueceram do que fizeram para tornar a situação cada vez pior.

Pequim está a dar sinais de maior nervosismo e preocupação. Teme uma intervenção do Governo Central?

Penso que eles quiseram mandar uma mensagem à população de que não vão tolerar mais protestos, por muito mais tempo, e que vão perseguir e acusar os manifestantes e activistas. E isso já começou com a detenção, esta semana, de 44 pessoas indiciadas por motim. É uma acusação muito grave [o crime tem uma pena máxima de 10 anos na RAEHK].

Mas pensa que podem enviar o Exército Popular de Libertação para as ruas?

Até agora não vejo nenhuma razão para que o façam. A polícia tem os recursos humanos e equipamento para lidar com a situação. Não acho que o vão fazer.



Em conferência de imprensa, o gabinete de relações externas de Hong Kong e Macau garantiu que o princípio “Um País, Dois Sistemas” se manteria se três linhas vermelhas não fossem ultrapassadas: não houvesse risco para a segurança nacional, o Governo Central não fosse desafiado na sua autoridade, e, por fim, que Hong Kong não seja usado para prejudicar a China. Vê estes avisos como uma ameaça?

Eles reforçaram a sua posição, mas falam de “Um País, Dois Sistemas”, e todos nós sabemos que isso não existe aqui. Isso é falso, não há “Um País, Dois Sistemas”. O custo disso seria deixar que fossemos nós, os cidadãos de Hong Kong, a governar a cidade. Sem um sufrágio universal efectivo, o Chefe de Executivo é apenas uma marioneta de Pequim. Após a entrega da soberania, há 20 anos, ainda não elegemos o Chefe do Executivo. Portanto, esse princípio de ter dois sistemas nunca foi alcançado, até agora.



Como vê a actuação de Carrie Lam nas últimas semanas?

Politicamente está morta.



Há notícias de que ela terá pedido a Pequim para resignar. Acredita?

São rumores que não se podem provar, mas o facto é que ela não tem o apoio de ninguém. Não vejo como é que pode ainda governar a cidade.

No fim desta contenda, o que é que acha que vai acontecer: vai ser a China a mudar com Hong Kong, ou Hong Kong a mudar com a China?

Penso que o Governo tem de responder a algumas das exigências do povo, mas não irá ao encontro de todas os pedidos, e o movimento democrata terá de continuar. Mas Hong Kong já mudou. Não sei se isto terá impacto na China, mas pelo menos já mostrámos ao Partido Comunista que nunca nos renderemos.

O processo de contestação está a ser liderado pelas ruas e não por políticos, enquanto deputado sente-se ultrapassado pelos acontecimentos?

A nossa luta é monitorizar o que está a acontecer com a Polícia, a perceber se estão usar força de forma excessiva. Tentámos convencer os manifestantes a ficarem calmos, quando foi a entrada no LegCo, estávamos junto à porta principal e tentámos detê-los. Mas eles estavam tão determinados que não conseguimos. Tentaremos proteger os jornalistas, os manifestantes e a polícia. No centro comercial em Sha Tin, em que o polícia foi atacado pelos manifestantes, um outro deputado tentou evitar que um dos atacantes avançasse, e um dos jornalistas de uma televisão usou o corpo para proteger o polícia.



Mas sente-se impotente?

Tentamos que as pessoas fiquem seguras. Esse é o nosso objectivo. Em Sha Tin, antes de a multidão ir para a o centro comercial, falámos com o comandante da Polícia para perceber qual a saída que os manifestantes podiam ter daquele local. Queríamos que abandonassem a zona sem violência, mas a Polícia recusou. Por isso ocorreram os confrontos, mas se os tivessem deixado sair isso não teria acontecido.

Hong Kong está, nas últimas oito semanas, transformada numa zona de guerra urbana. Isto pode continuar sem que haja uma escalada da violência e a radicalização dos antagonismos?

Eles começaram por querer passar aquela lei diabólica, recusaram-se ouvir os cidadãos de Hong Kong, e, depois do protesto começar, Carrie Lam não respondeu aos nossos cinco pedidos.

Acha mesmo que a China alguma vez apoiará o sufrágio universal?

Foi a promessa que fizeram, e está inscrita na Lei Básica. Claro que não temos razões para estar optimistas, mas temos de lutar. Não vemos sinceridade do Governo quando olha para o povo. Cada vez que a Carrie Lam aparece, apenas condena a violência. Isso não faz sentido. Nesta situação, condenar-se a violência, pode ajudar a resolver a disputa política? A crise? Não creio. É tempo de Hong Kong poder ter um novo começo. Exigimos que o Governo peça um inquérito independente a tudo o que se passou, e assim possamos perseguir a verdade. Temos de aprender a lição com o que aconteceu, e aí poderemos renovar as forças policiais e reconstruir aquela organização. Entretanto, não há explicação para que o Governo possa usar elementos das tríades para atacar os civis (bate com a caneta na mesa), penso que algum grau de violência é justificado.