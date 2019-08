Deputados pedem esclarecimentos sobre estrutura da Protecção Civil

A Lei de Bases de Protecção Civil continua a ser discutida na especialidade pelos deputados da Assembleia Legislativa. Na reunião de ontem da 1.ª Comissão Permanente, os legisladores questionaram o secretário para a Segurança sobre a relação entre as entidades que compõem a estrutura da Protecção Civil. Os deputados analisaram ainda a situação dos voluntários, que vão ter direito a um seguro.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que estão a analisar o diploma da Lei de Bases de Protecção Civil, pediram a Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, que esclareça as relações entre as entidades que compõem a estrutura da Protecção Civil. O governante respondeu apenas que vai melhorar a redacção do diploma para clarificar. O diploma prevê que os voluntários estejam protegidos por um seguro. O secretário explicou que este seguro estará disponível para os voluntários que se registarem e que tenham formação.

A proposta de lei prevê que a estrutura da protecção civil seja liderada pelo Chefe do Executivo. Na hierarquia, surge depois o comandante de acção conjunta, cujo cargo é assumido pelo secretário para a Segurança. Depois surgem as forças e serviços de segurança, as entidades coordenadoras da protecção civil, as entidades públicas, privadas e os voluntários. A redacção do diploma não está suficientemente clara, indicou Ho Ion Sang, presidente da comissão: “Gostaríamos de conhecer melhor toda a estrutura da protecção civil”.

“Não sabemos qual é a relação entre eles e, por isso, queríamos aditar mais um artigo a dizer que o Chefe do Executivo é a autoridade máxima e que vai definir e aprovar o plano geral da protecção civil, e depois o comandante de acção conjunta, que vai aplicar tudo isso, e depois a estrutura da protecção civil faz os respectivos trabalhos”, exemplificou o deputado. A este pedido, Wong Sio Chak respondeu apenas que o Governo vai melhorar a redacção da proposta de lei.

O Governo esclareceu ainda que os seguros, previstos no diploma para os voluntários, serão apenas para aqueles voluntários que se registem e que tenham formação. “Temos um mecanismo de inscrição e de formação para que o Governo possa adquirir um seguro para os voluntários. Com este mecanismo, o Executivo consegue salvaguardar os direitos dos voluntários”, apontou Ho Ion Sang, ressalvando que também os voluntários que não se inscrevam podem ajudar nas operações, ficando apenas excluídos do seguro. O presidente da comissão admitiu ainda que não foram discutidas as futuras despesas do Governo com os seguros para os voluntários. “Hoje discutimos de forma muito preliminar”, assumiu.

Os deputados levantaram ainda dúvidas sobre os poderes do Chefe do Executivo no âmbito desta proposta de lei. O diploma prevê que o Chefe do Executivo possa delegar as suas competências ao secretário para a Segurança, mas os deputados quiseram saber quais. Wong Sio Chak detalhou as competências que o Chefe do Executivo não poderá passar para o secretário: aprovar o plano geral da protecção civil; declarar a RAEM, no seu todo ou em parte, no estado do grau do respectivo incidente; adoptar medidas de carácter excepcional destinadas a garantir a normalidade das condições de vida da população e do funcionamento das instituições; e declarar a suspensão das actividades postas à disposição do público para garantir a segurança dos cidadãos.