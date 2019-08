CAEAL define orçamento geral para eleição do substituto de Ho Iat Seng: 3,28 milhões de patacas

Depois da reunião de ontem, a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) fixou o valor do orçamento geral da eleição suplementar por sufrágio indirecto para a Assembleia Legislativa (AL) em 3,28 milhões de patacas. Este é o valor utilizado para a eleição do sucessor de Ho Iat Seng, agora candidato a Chefe do Executivo, como deputado. Este valor representa cerca de 6% do orçamento total das eleições de 2017, indicou Tong Hio Fong, presidente da CAEAL. O valor total para as eleições de 2017 foi de 55 milhões de patacas.

A CAEAL referiu que o montante será gasto com a impressão de cartazes, emissão de vídeos promocionais da eleição nas estações televisivas e de rádio, com a impressão dos boletins de voto e dos programas políticos, bem como com obras no espaço para a votação e formação de pessoal. O organismo referiu que foi seguido um “princípio de segurança” na determinação deste orçamento.

No comunicado divulgado ontem após a reunião, lê-se que a CAEAL está a ponderar pedir às listas candidatas que doem o excedente do seu orçamento a instituições de caridade. Porém, Tong Hio Fong referiu que esta é uma matéria que a comissão pretende ainda aprofundar posteriormente. Recorde-se que cada candidatura tem um limite de despesas de 3,54 milhões de patacas.

A eleição do deputado que vai substituir Ho Iat Seng no hemiciclo vai acontecer a 24 de Novembro. Esta eleição por sufrágio indirecto vai acontecer apenas dentro do sector industrial, comercial e financeiro. A CAEAL apela a quem estiver interessado em constituir uma comissão de candidatura que apresente ao organismo o pedido de reconhecimento de existência legal até ao dia 29 de Agosto, para que seja sujeito a apreciação e aprovação. A.V.