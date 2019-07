Wong Sio Chak irredutível diz que não deixa cair o crime de rumor

O secretário para a Segurança reiterou ainda a necessidade de incluir as manifestações no âmbito do novo crime, por poderem ser consideradas “incidentes de segurança na sociedade”.

Mesmo com toda a contestação à volta da criação do crime de rumor, que já motivou reações da Novo Macau e da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, não está disposto a deixar cair o artigo 25, da Lei de Bases de Protecção Civil. “O objectivo é salvaguardar a tranquilidade e a segurança da sociedade. O Código Penal não tem [este alcance]”, disse o secretário, citado pela TDM Rádio Macau, depois de uma reunião, ontem, na Assembleia Legislativa sobre a proposta de lei. Um dos pontos deste artigo que mais polémica tem levantado é a inclusão das manifestações no âmbito do novo crime, por poderem ser considerados “incidentes de segurança na sociedade”. Wong também não vai deixar de fora da lei esta possibilidade.

E defendeu que este é um cenário que só se coloca quando, durante os protestos, houver atentados graves à segurança colectiva. “Sempre foi assim”, disse. “Não é só em Macau. Noutros países, também há estes quatro níveis de protecção civil” – “catástrofe”, “acidente”, “incidente de saúde pública” e “incidente de segurança na sociedade”, disse o governante. De seguida, o secretário deu um exemplo concreto para defender o seu ponto de vista: “Há uma reunião e estão a morrer pessoas. A polícia não vai intervir? Não é protecção civil? Há uma reunião e uma catástrofe. De repente, alguém lança o rumor de que há uma bomba. Isso vai aumentar o pânico. O Governo tem a responsabilidade de intervir. Toda a nossa iniciativa é para proteger a vida e os bens da população”, afirmou o secretário, segundo a TDM Rádio Macau.

Aberto a ouvir, mas com 95% a apoiar

Wong Sio Chak repetiu que o Governo continua “aberto” a ouvir opiniões contrárias à proposta, mas sublinhou que, na consulta pública feita pelo Executivo, mais de 90% dos entrevistados manifestaram-se a favor. O presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, garante que os deputados continuam sensíveis aos alertas da sociedade civil, com destaque para o novo crime contra informações falsas. “Muitas das opiniões que nos foram transmitidas estão relacionadas com questões que já apresentámos ao Governo. Antes de reunir com a comissão, o Governo já apresentou uma versão alternativa e está aberto. A nossa comissão vai reflectir as preocupações da sociedade”, garantiu.

Segundo um comunicado do gabinete de Wong Sio Chak, num total de 2498 opiniões recolhidas, há 95,64% que estão a favor do reforço da difusão eficiente da informação da protecção civil, nomeadamente quanto à criação de “crime contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública” (ou seja, “o crime de falso alarme social”, como se lê no texto da consulta pública), para sancionar os actos “maliciosos de elaboração de rumores durante o período de desastre ou catástrofe severa”. A nova versão da proposta, com as alterações ao artigo sobre o crime contra a divulgação de informações falsas, ainda não foi entregue à Assembleia Legislativa.

AIPIM quer a eliminação do artigo 25o

A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) foi ouvida pela 1ª Comissão Permanente da AL sobre a Lei de Bases de Protecção Civil e mantém a preocupação com esta proposta. Mesmo com a nova redação, defende a eliminação do artigo por considerar que “subsistem riscos relativos ao exercício da liberdade de expressão e liberdade de imprensa”. “Nesse sentido, mantemos reservas face à necessidade de criação deste novo tipo legal de crime”, escreve a AIPIM em carta.

A associação que representa os jornalistas estrangeiros no território diz compreender a importância da existência de uma lei que promova e reforce a coordenação e as operações no âmbito do sistema de protecção civil, mas salienta que, relativamente ao rumor, o Código Penal já tem respostas para proteger o bem jurídico invocado pelo Governo, nomeadamente através da “publicidade e calúnia”, da “ofensa a pessoa colectiva que exerça autoridade pública”, da “ameaça com prática de crime”, do “abuso e simulação de sinais de perigo”, da “ofensa a pessoa colectiva que exerça autoridade pública” ou do “incitamento à desobediência colectiva”.

Os jornalistas da associação consideram ainda desadequada a moldura penal prevista para este crime, de dois anos e 240 dias, e querem que passe para metade, um ano e 120 dias. Tendo em contas as reservas que sempre mantiveram relativamente à criação deste novo tipo legal de crime, a APIM acredita que a solução que “dá maiores garantias é a eliminação do artigo 25o da Lei de Bases de Protecção Civil.”

Mas no caso de se manter, propõe uma redação diferente do ponto 1) do artigo 25o: “Quem, enquanto se mantiver o estado de prevenção imediata ou superior, graduado nos termos do artigo 6, com intenção de causar pânico público e de obstruir as respectivas operações de resposta, produzir e disseminar informações falsas relativas ao conteúdo de situações de incidentes súbitos de natureza pública, objectivamente suficientes para causar o pânico público e obstruir as respectivas operações de resposta, é punido com pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias”. Por fim, a AIPIM quer a “eliminação do ponto 4) do Artigo 5o referente à tipologia dos incidentes súbitos de natureza pública”. J.C.M.