Taxa turística pode levar a instabilidade económica em Macau, diz Ip Sio Kai

Durante a sessão de ontem de plenário na Assembleia Legislativa (AL), alguns deputados aproveitaram as intervenções antes da ordem do dia para falarem sobre o impacto do turismo em Macau. Ip Sio Kai mostrou-se contra a aplicação de uma taxa turística, que significaria “um desvio evidente em relação ao posicionamento de Macau como ‘centro mundial de turismo e lazer’”; Angela Leong referiu que há que promover a diversificação dos recursos turísticos do território; e Ho Ion Sang falou dos problemas no trânsito.

Ip Sio Kai referiu que o inquérito lançado pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) sobre a possibilidade de cobrar uma taxa turística aos visitantes teve a ver com a ideia de que “os turistas são muitos e a capacidade de acolhimento é insuficiente”. Segundo o deputado, “pode afirmar-se que o Governo, entre o querer e o sem querer, formulou a tentação de criar uma restrição para reduzir o número de turistas que visitam Macau”. Isto, para Ip Sio Kai, “é um desvio evidente em relação ao posicionamento de Macau como ‘centro mundial de turismo e lazer’, e mais, pode levar à queda das receitas de turismo, mexendo na pedra angular das indústrias que sustentam a economia e provocando, directamente, a instabilidade económica de Macau”. O deputado referiu também que a capacidade de Macau receber turistas ainda não foi ultrapassada.

Por outro lado, Angela Leong admitiu que Macau “é uma cidade pequena, com ‘hardware’ limitado” e que, assim, é necessário “promover a diversificação dos recursos turísticos”. A parlamentar pediu que se dispersem os eventos e festivais organizados em Macau ao longo de diferentes períodos de tempo e que se estude a criação de novos produtos turísticos. Além disso, Angela Leong instou o Governo a incentivar a que os visitantes passem mais tempo em Macau.

Ho Ion Sang falou dos problemas nos transportes, dizendo que “o trânsito fica quase paralisado nas rotundas e nas artérias principais, o fluxo dos veículos nas três pontes entre Macau e a Taipa já está saturado e o seu funcionamento sobrecarregado”. O sistema de transportes não está a conseguir “enfrentar o aumento brusco do fluxo de veículos que resulta do rápido desenvolvimento” de Macau, notou o deputado. A.V.