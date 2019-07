Sulu Sou volta à carga pela reforma da AL, para limpar “má reputação” do hemiciclo

Na sessão plenária de ontem, na Assembleia Legislativa (AL), Sulu Sou voltou a pedir uma reforma do órgão legislativo que, referiu, continua com um regime atrasado e cujos deputados têm uma má reputação perante a sociedade. “Não posso, nunca, optar por encobrir e defender os nossos erros e culpar quem nos tece críticas”, disse aos colegas parlamentares.

André Vinagre

“A AL está a servir de exemplo de incumprimento da lei?”, começou por questionar Sulu Sou na sua intervenção antes da ordem do dia, no hemiciclo. O democrata defendeu que seja feita uma reforma na instituição para que haja mais transparência e abertura no sistema parlamentar. Para Sulu Sou, “a AL continua a manter um regime atrasado, segundo o qual as comissões apreciam as propostas de lei e fiscalizam as acções governativas à porta fechada”. Assim, os trabalhos de reforma “merecem insistência e continuidade”.

Há dois anos, aquando das eleições legislativas, Sulu Sou já tinha defendido que se fizesse uma reforma ao órgão legislativo de Macau. Agora, continua a insistir na questão e pede aos colegas legisladores: “Neste caminho cheio de espinhos, precisamos de enfrentar as pressões e persistir no bem, fiscalizando, como na videovigilância, todos os pormenores do funcionamento da AL”.

O deputado eleito pela via directa pede, então, transparência no processo legislativo e de fiscalização dos deputados. “Enquanto deputado que estuda ciência política, considero que é minha responsabilidade fazer bom uso da plataforma parlamentar para despertar o interesse de mais residentes pela política, e dizer aos media e à população quão importantes são a democracia e a abertura no sistema parlamentar, pois a sua qualidade influencia directamente o funcionamento social e político da RAEM”, afirmou, acrescentando: “Apesar de muitas pessoas não compreenderem a minha perseverança e pensarem que destruí as ‘regras tácitas’ definidas por um pequeno grupo de pessoas, tenho agarrado todas as oportunidades para defender a reforma da AL”.

Na AL “figura o problema da legislação anacrónica existente em Macau, que se revela desactualizada e incapaz de satisfazer as necessidades da sociedade”, disse o deputado, sublinhando que “a AL continua a manter um regime atrasado, segundo o qual as comissões apreciam propostas de lei e fiscalizam acções governativas à porta fechada”.

Como membro da AL, o deputado assume-se como parte responsável do que diz ser má reputação, mas ressalva: “A partir do momento que tomei posse, tenho de assumir, inevitavelmente, esta má reputação, e enquanto um dos membros da AL, não posso, nunca, optar por encobrir e defender os nossos erros e culpar quem tece críticas”. Sulu Sou recordou quando chamou à AL a “assembleia de lixo” e referiu: “Há um ano, quando citei no hemiciclo esta já antiga crítica da população, fui censurado, verbalmente e por escrito, o que é completamente inaceitável. São atitudes destas que afastam cada vez mais a AL da população”.

Proposta de debate sobre sufrágio universal chumbada sem margem para discussão

O último ponto da agenda do plenário de ontem, na AL, previa a votação de uma proposta de debate apresentada por Sulu Sou, que pedia o sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo. A proposta de debate do democrata foi chumbada, com os votos contra de todos os deputados, menos quatro: o próprio Sulu Sou, Ng Kuok Cheong, Au Kam San e José Pereira Coutinho. O pedido de Sulu Sou não gerou debate, nenhum deputado quis intervir antes do momento da votação. Depois da votação, o deputado Ma Chi Seng utilizou a declaração de voto para justificar o seu voto contra, dizendo que “a sociedade de Macau é harmoniosa” e que, sem sufrágio universal para o Chefe do Executivo, “existe estabilidade”. “Não é bom apresentar propostas que mexem com a base bem cimentada” da sociedade de Macau, referiu o deputado nomeado pelo Chefe do Executivo. A.V.