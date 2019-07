Sonata de Outono do FIMM repete incursão nos clássicos e algum rasgo contemporâneo  

“A Flauta Mágica”, de Wolfgang Amadeus MozartSob o tema “O Instrumentista”, o XXXIII Festival Internacional de Música de Macau traz no programa cruzamentos entre sonoridades do reportório clássico e incursões na contemporaneidade, desde logo no jazz, com a presença do multi-premiado Billy Childs. A abertura faz-se, como em edições anteriores, com uma produção operática, numa reinterpretação de “A Flauta Mágica”, de Mozart. O acréscimo no orçamento, para os 31 milhões de patacas, é justificado com o reforço na divulgação do evento, que se estende agora à Grande Baía.

Sílvia Gonçalves



Arranca com peça icónica de Wolfgang Amadeus Mozart, a 33ª edição do Festival Internacional de Música de Macau (FIMM), que se estende de 4 a 30 de Outubro. Ópera em dois actos, com libreto de Emanuel Schikaneder, “A Flauta Mágica” estreou-se em Setembro de 1791, contaminada pela dimensão iluminista de uma Europa que então apregoava ideais de liberdade e tolerância por oposição ao absolutismo e dogmas clericais, impulsionada pelos conceitos libertários da Revolução Francesa. Com produção da Komische Oper Berlim e da companhia de teatro britânica 1927, a proposta de abertura do FIMM apresenta-se entre 4 e 6 de Outubro no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), e cruza a dimensão operática com o cinema de animação, a conferir configuração inusitada a personagens marcantes no reportório do compositor clássico, como a Rainha da Noite. No encerramento do festival, e em celebração do 80º aniversário de “A Cantata do Rio Amarelo”, a Orquestra de Macau junta-se à Orquestra e Coro do NCPA da China para apresentar, a 30 de Outubro, na sala grande do CCM, um concerto que cruza dimensão histórica e composição chinesa contemporânea.

Também no fim-de-semana de abertura do FIMM, sobe ao palco do Teatro D. Pedro V o Trio Mediaeval, de Oslo, para dois concertos, “Aquilonis”, a 5 de Outubro, e, no dia seguinte, “Canções Folclóricas”. No programa do trio de cantoras, criado em 1997, figuram, no primeiro concerto, peças de canto gregoriano e temas tradicionais de Itália ou Noruega. Na segunda noite, as intérpretes apresentam canções folclóricas tradicionais, baladas medievais ou canto tradicional sueco.

A 11 de Outubro, o festival abre-se a uma referência do jazz, o Billy Childs Quartet, formação do pianista e compositor norte-americano com o mesmo nome, que em 16 nomeações arrecadou cinco prémios Grammy, nomeadamente o Grammy de Mellhor Álbum Instrumental de Jazz em 2018, com o disco mais recente “Rebirth”. Com concerto marcado para 11 de Outubro, às 20 horas, no Grande Auditório do CCM, Billy Childs, ao piano, chega acompanhado de Shai Golan no saxofone, Dave Robaire no baixo, e Christian Euman na bateria. A 12 de Outubro, o músico divide o palco com o quinteto de sopros Dorian Wind Quintet para interpretar, em estreia mundial, a peça “Ecosystems”.

CRUZAMENTO DE SONORIDADES, NA PROPOSTA QUE VEM DE PORTUGAL

De Portugal chega ao Pequeno Auditório do CCM, a 12 de Outubro, a banda Os Quatro e Meia, com o álbum de estreia, “Pontos nos Is”, editado em 2017, no programa. O grupo, formado em 2013, estende-se do pop-rock ao fado, “numa tentativa de conferir novas sonoridades e perspectivas a algumas das mais belas canções escritas em Portugal”, pode ler-se no programa do FIMM, ontem apresentado no Centro de Convenções da Torre de Macau.

O “Encontro Musical entre o Oriente e o Ocidente” é a proposta do FIMM para 13 de Outubro. No palco do Grande Auditório do CCM, caberá aos músicos convidados pela Orquestra Chinesa de Macau, dirigida por Liu Sha, percorrer alguns clássicos chineses e do reportório ocidental. Entre eles, “Rhapsody in Blue”, de George Gershwin, ou aquela que figura como ária incontornável na produção operática italiana, “Nessum Dorma”, da ópera Turandot, interpretada pelo tenor Xue Haoyin. No mesmo concerto, Dong Xiaolin, intérprete de pipa, apresenta “Canção para o Céu e a Terra”. Encomendada pela Orquestra Chinesa de Macau a Wang Chenwei, será ainda interpretada a composição “Postal Ilustrado de Macau”, com estreia mundial no FIMM.

Entre 18 e 20 de Outubro, a Sociedade de Música Tradicional de Xangai, fundada nos anos de 1940, apresenta na Casa do Mandarim “Melodias de Jiangnan”, com um programa centrado na música de sopros e cordas popular de Jiangnan, inscrita na Lista Nacional do Património Cultural Imaterial. À semelhança das anteriores edições, o programa do FIMM volta a incluir o concerto “Bravo Macau!”, plataforma que permite maior exposição a músicos emergentes locais. A rampa de lançamento estende-se, a 19 de Outubro, aos intérpretes Choi Hio Lam, nos instrumentos guzheng e erhu, e Fang Teng, igualmente no erhu.

Sona Jobarteh, “a primeira mulher intérprete de kora a surgir de uma família griot da África Ocidental”, chega-se ao público de Macau no Pequeno Auditório do CCM, a 20 de Outubro, para o concerto “Griot Mandinga”. Intérprete de kora, harpa africana de 21 cordas, Sona Jobarteh é “pioneira numa antiga tradição hereditária dominada por homens e que foi transmitida, nos últimos sete séculos exclusivamente de pai para filho”.

FILARMÓNICA DE VIENA A CÉU ABERTO

A Orquestra Filarmónica de Viena regressa a Macau a 21 e 22 de Outubro para um concerto ao ar-livre, na Praça da Biblioteca da Universidade de Macau, que terá transmissão em dezenas de países membros da União Europeia de Radiodifusão. Sob a direcção do maestro Andrés Orozco-Estrada, a orquestra austríaca traz no programa um concerto para piano de Rachmaninoff e uma peça sinfónica de Dvorak.

“Um Romance Musical” junta, a 24 de Outubro, no Teatro Dom Pedro V, o violinista búlgaro Svetlin Roussev e a pianista coreana Yeol Eum Son, com um programa onde figuram peças de C. Franck, P. Vladigerov e C. Saint-Saëns. No dia 26, no Pequeno Auditório do CCM, os Solistas de Sejong apresentam “Encontro Quatro Estações”, num espectáculo que conta ainda com a presença dos instrumentistas do anterior concerto, para a interpretação do “Duplo Concerto em Ré Menor”, de Mendelssohn. O programa integra ainda peças de Webern e Piazzolla. A 27 de Outubro, os Solistas de Sejong e a violinista local Sophia Su levam ao CCM uma “Serenata de Cordas”, com Haydn, Sukhi Kang e Tchaikovsky no cartaz.

Também a 27 de Outubro, às 20 horas, o anfiteatro das Casas-Museu da Taipa acolhe o músico americano radicado na República da Irlanda, Peter Broderick, cantor e multi-instrumentista, de quem são conhecidas as colaborações com Laura Gibson, Nils Frahm ou Greg Haines. Com uma sonoridade que oscila entre a composição clássica e a folk, Broderick arrisca os cruzamentos sonoros e a experimentação. Uma conversa com o músico está agendada para depois do concerto.

“A Cantata do Rio Amarelo” encerra o festival a 30 de Outubro, num encontro entre a Orquestra de Macau e a Orquestra e Coro do National Centre for the Performing Arts (NCPA), de Pequim. O espectáculo, em celebração do 70º aniversário da República Popular da China e do 20º aniversário da RAEM, é conduzido pelo maestro Lu Jia e tem lugar no Grande Auditório do CCM.

O programa extra do festival contempla ‘talks’, palestras, masterclasses, workshops e sessões escolares, que têm início a 28 de Setembro e se estendem ao longo de todo o calendário do FIMM, com o arranque das inscrições a 5 de Agosto.

PROMOÇÃO NA GRANDE BAÍA INFLACIONA ORÇAMENTO

O XXXIII Festival Internacional de Música de Macau conta este ano com um orçamento de 31 milhões de patacas, o que representa um aumento de 3% em relação à anterior edição, explicado ontem por Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural, com o acréscimo de um espectáculo no programa, e um reforço da divulgação e promoção do festival, que se estende agora às cidades da Grande Baía.