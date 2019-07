Lucros da SJM sobem 12,1% para mais de 192 ME no primeiro semestre

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou ontem lucros de 1,68 mil milhões de dólares de Hong Kong no primeiro semestre do ano, mais 12,1% do que em igual período de 2018. Em comunicado, a empresa fundada por Stanley Ho anunciou também receitas no valor de 17,07 mil milhões de dólares de Hong Kong entre Janeiro e Junho, uma subida de 0,7% comparativamente ao primeiro semestre do ano passado. Perto da totalidade das receitas é referente ao jogo: 16,72 mil milhões de dólares de Hong Kong, um aumento de 0,7% comparando com os primeiros seis meses de 2018. No entanto, as receitas geradas pelo segmento VIP, angariadas nas salas de grandes apostas, desceram 25,1%, no período em análise, indicou a empresa. Nos primeiros seis meses do ano, o EBITDA ajustado da SJM (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) fixou-se nos 2,08 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 6,1% do que em igual período de 2018. “Estamos satisfeitos de que os nossos resultados no primeiro semestre do ano tenham apresentado aumentos decentes no EBITDA ajustado e nos lucros líquidos”, sublinhou o vice-presidente da SJM, Ambrose So, citado no mesmo comunicado.

A construção do Grand Lisboa Palace, o futuro ‘resort’ integrado da SJM no Cotai, que começou em Fevereiro de 2014, deve ficar concluída antes do final do ano, indicou a empresa. O Grand Lisboa Palace terá uma área total de 521 mil metros quadrados. Mais de 90% da área total será dedicada a instalações não-jogo, incluindo hotéis, como o Palazzo Versace e Karl Lagerfeld, num total de dois mil quartos. Na mesma nota, a SJM referiu ainda que o hotel Grand Lisboa teve uma taxa de ocupação média de 94,8% entre Janeiro e Junho, menos 1,5% em termos anuais homólogos. Neste hotel, as receitas provenientes do jogo desceram 13,7% no primeiro semestre do ano.