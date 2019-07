José Drummond distinguido com menção honrosa nos MonoVisions Awards

José Drummond foi um dos distinguidos com uma menção honrosa nos MonoVisions Photography Awards, prémio atribuído anualmente pela revista dedicada exclusivamente à fotografia a preto-e-branco. Ao PONTO FINAL, o artista referiu estar satisfeito por ver o seu trabalho “reconhecido e apreciado”.

Pedro André Santos

“Your soul gets just a little darker until there’s nothing left aka The Ghost” é o título de uma série de mais de cem fotografias a preto-e-branco da autoria de José Drummond. Oito destas imagens foram submetidas à edição deste ano dos MonoVisions Photography Awards, tendo merecido uma distinção do júri com uma menção honrosa na categoria ‘Fine Art’ numa competição que tem vindo a cativar cada vez mais fotógrafos ao longo dos anos, segundo o artista português. “A competição é aberta a toda a gente e revela uma grande diversidade, chamando ano após ano a atenção de muitos fotógrafos. Fiquei satisfeito, claro. É sempre bom ver que o trabalho que fazes é reconhecido e apreciado”, disse José Drummond ao PONTO FINAL.

Nas imagens é possível ver-se o corpo feminino em formas não muito explícitas, procurando transmitir sentimentos íntimos de solidão, mistério e beleza ao espectador, usando a imagem a preto-e-branco “como veículo para a criação de uma certa melancolia”. “Esta série tem um poder narrativo à sua volta, nos rostos que nunca se vêem, nas coisas que nunca são demasiado explícitas, no corpo da mulher enquanto vulto que se escapa”, explicou Drummond.

O local onde as imagens foram captadas permanece em segredo, mas o artista referiu que o processo na sua globalidade durou cerca de dois anos. Relativamente ao título escolhido para o conjunto de imagens, José Drummond contou que, inicialmente, a série era intitulada apenas por “The Ghost”, tendo o nome sido posteriormente alargado devido ao facto de os rostos estarem sempre encobertos e os corpos surgirem em situações que poderiam remeter para filmes de horror. “Ao longo dos anos, o meu trabalho foi ganhando cada vez mais uma intensidade poética, e é por isso que hoje tem este título um pouco mais profundo, e de certa forma negro, que nos diz que a alma vai ficando um pouco mais escura até não haver mais nada. É um título mais existencialista que reflecte sobre a condição humana, sobre a necessidade de não deixarmos escurecer completamente essa luz que existe dentro de nós”, descreveu o artista.

Os trabalhos que valeram a menção honrosa a José Drummond já estiveram em exposição em Pequim, Lisboa e Macau, no Museu de Arte. Relativamente a exposições ou instalações futuras, o artista confessa que nunca consegue parar de trabalhar, seja em campo ou em estúdio, onde gosta de explorar uma vertente mais ligada à experimentação. No entanto, Drummond adiantou que tem algumas exposições colectivas previstas até ao fim do ano, estando actualmente a preparar uma série de sessões ‘open studio’ [em Xangai] onde irá receber convidados todos os meses para apresentação de trabalhos e de projectos a desenvolver “num modo mais directo de comunicação entre o artista e a audiência”.