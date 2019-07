Dupla portuguesa pega no Fundo das Indústrias Culturais para levar banda de Macau em ‘tour’ pela China

A None of Your Business é uma empresa recente criada para agenciar e promover bandas de Macau na zona do Delta, mas quer alcançar o resto da China. Para começar, Manuel e Rui vão levar o artista Ari, e a sua banda ARIClaN, num ‘tour’ que promete passar por seis cidades chinesas. Para tal, terão um apoio público de 531,5 mil patacas a fundo perdido.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Pôr bandas de Macau a tocar fora da RAEM não é propriamente um trabalho fácil. Manuel Correia da Silva, um português que conhece bem o mercado artístico da cidade, por há 12 anos organizar o festival “This is My City”, defende que isso se deve à falta de dimensão do mercado musical, mas também pela pouca maturidade dos grupos para passar para um nível internacional. O desafio é grande, mas para o vencer Manuel, juntamente com Rui Farinha, fundou a None of Your Business (NoYB), para colocar a música local nos ouvidos da região.

A primeira banda que vai ser agenciada por esta dupla portuguesa será os ARIClaN, do músico natural de Macau, de ascendência filipina, Ari. Este grupo composto por 10 elementos, de várias nacionalidades, faz do pop-funk o estilo “orelhudo” que tem uma dimensão trilíngue: inglês, cantonês e mandarim.

Para isso, o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) vai entrar com 531,5 mil patacas — a fundo perdido, com a necessidade de apresentar despesas — que vai permitir que esta banda possa entrar em digressão, em 2020. Manuel foi um dos 22 representantes de 10 empresas apoiadas pelo FIC que estiveram presentes, ontem, no balanço semestral daquele instrumento de apoio financeiro do Governo dedicado às indústrias criativas.

“O programa do FIC é centrado na área do Delta, para nós isso faz sentido, que já trabalhamos nesta zona. Mas com este apoio, permite-nos desenhar uma tournée que passe por Cantão, Hong Kong, Shenzhen, Zhuhai, Xangai e Pequim”, explica um dos sócios da NoYB, Manuel Correia da Silva, ressalvando que, neste momento, os espectáculos ainda estão apenas pré-agendados.

O melhor de poucos artistas

Até eleger esta banda, Manuel teve um longo caminho a percorrer. “Fizemos um levantamento dos projectos que conhecíamos em Macau, e nem todos estão preparados”, considera o promotor. O também designer está convencido de que têm em mãos “um dos melhores projectos em Macau” e que se adapta ao mercado chinês, o que nem sempre acontece. A China, apesar de ter um “enorme mercado mainstream”, segundo este promotor, naquilo que diz respeito ao mercado alternativo, indie, é “mais reduzido”.

“Temos de ter em conta que somos de Macau, não estamos a operar na China. Este projecto só é possível porque temos parceiros na China, com os quais estamos em parceria, senão seria impossível”, enfatiza. O mesmo empresário alerta para que Macau “ainda tem uma limitação na produção de talento artístico”. E sublinha um paradoxo: “Temos mais promotores do que artistas”. O também organizador do festival “This is My City” defende que a RAEM ainda tem muito trabalho a fazer nesta área. Sobre a falta de talentos na região, Manuel aventa uma explicação para o fenómeno. “Podemos especular, falta um curso de artes, e é na educação que tudo tem de começar. Temos universidades com diferentes cursos, não temos nenhuma ligada às artes”, afirma.

Dar o salto

Manuel conta que ele e Rui, em mais de uma década a trabalhar no “This is My City”, criaram uma rede na área da música, entre produtores, agenciamento e artistas e concluíram que esses conhecimentos “por si só já tinham valor, e que valia a pena usar”. Por fim, a NoYB deixa claro que o objectivo não é ficar limitada a esta região. “Nós já fazemos coisas em Portugal e no Brasil”, recorda o empresário. “A ideia é criarmos uma rede de salas de espectáculos e de promotores que incluem a China e boa parte dos países de língua portuguesa”, acrescenta. “Da mesma maneira que queremos levar talento local a essas redes [de promotores e espectáculos], também queremos que eles venham cá”, rematou.

Fundo aprovou 31 candidaturas e investiu 84 milhões de patacas

Nos primeiros sete meses do ano, o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) apoiou 31 projectos (17 candidaturas regulares, quatro plataformas de serviço, e 10 exposições e espectáculos culturais). No total, o FIC anunciou, em conferência de imprensa, um apoio financeiro para estas iniciativas de 84,1 milhões de euros. Os 17 projectos de apoio regular valem um investimento global de 310 milhões de patacas, sendo que 83% são capitais próprios das empresas, ou seja, 260 milhões de euros. O FIC entrou com 51,5 milhões de patacas. O design criativo —moda, vestuário e jóias — é o sector mais representado, sendo seguido pela área dos media digital e televisivos.

Até ao momento, no processo de devolução dos empréstimos — que valem 11,04 milhões de euros — quase nove em cada 10 patacas emprestadas foram devolvidas a tempo. Ou seja, 1,57 milhões de patacas estão em dívida. Na mesma cerimónia, o FIC lançou ainda um novo “Programa Específico de Apoio Financeiro para o Crescimento das Empresas Criativas e Culturais”, que visa apoiar financeiramente as micro-empresas criativas e culturais na aquisição de equipamento operacional. Este fundo, para o qual as candidaturas estarão abertas entre 1 de Agosto e 31 de Outubro, poderá ajudar até 50 empresas, e o valor máximo para cada projecto é de 200 mil patacas. As empresas que já tenham recebido um valor acumulado superior a este montante não se poderão candidatar. Os projectos aprovados são para executar em 12 meses. J.C.M.