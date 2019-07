Deputados aprovam lei do metro ligeiro, apesar das dúvidas quanto a tarifas e subconcessões

Por entre dúvidas dos deputados face a futuras subconcessões e em relação a tarifas, a proposta de lei que vai regular o sistema de metro ligeiro de Macau foi aprovada na especialidade. Aos deputados, Raimundo do Rosário adiantou que o preço dos bilhetes não será muito diferente do valor cobrado nos autocarros.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A proposta de lei do sistema de metro ligeiro foi aprovada ontem na especialidade. Durante o debate no hemiciclo, os deputados questionaram Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, sobre o preço dos bilhetes e ainda sobre subconcessões feitas pela Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, empresa detida pelo Governo que ficará responsável pela operação e gestão do sistema. No hemiciclo, o secretário da tutela esclareceu que, em caso de incumprimento dos deveres por parte de uma possível futura subconcessionária, é a concessionária que tem de assumir as responsabilidades. Quanto aos bilhetes, Raimundo do Rosário adiantou que o preço deverá ser semelhante ao dos autocarros.

Na primeira sessão plenária presidida por Kou Hoi In, que, no início, cumprimentou individualmente todos os deputados, Raimundo do Rosário esclareceu os parlamentares sobre futuras subconcessões feitas pela Sociedade do Metro Ligeiro de Macau. Leong Sun Iok foi o primeiro a questionar se seria a concessionária ou a subconcessionária a responder perante incumprimento dos deveres. “O Governo vai celebrar contrato com a concessionária. Pode haver subconcessão, mas isso já é matéria delas”, respondeu o secretário, explicando: “A operadora é essa Sociedade do Metro Ligeiro e, se houver problemas, a concessionária tem de assumir as responsabilidades”.

Au Kam San apontou que primeiro deveria ter sido feita a proposta de lei e só depois ter sido celebrado o contrato com a concessionária. Raimundo do Rosário concordou: “Há coisas que deviam ter sido feitas primeiro, mas que ficaram para último”. Ainda assim, explicou que “as obras já tinham começado há muito tempo e tínhamos que pensar em como operar a linha da Taipa”.

Leong Sun Iok também se mostrou preocupado com o preço dos bilhetes, pedindo que o secretário esclarecesse qual a ideia preliminar para a definição das tarifas e questionando se haverá interconexão com os outros meios de transporte. “Os preços das tarifas vão ser próximos dos preços dos autocarros [seis patacas]”, adiantou o governante, acrescentando que o pagamento poderá ser feito de duas formas: através das moedas de plástico, como no metro de Hong Kong, ou com um cartão do metro ligeiro. Sobre o cartão, Raimundo do Rosário explicou que “é como o Macau Pass”, em que o utente não tem de comprar uma viagem de cada vez que quer andar no metro ligeiro. Sobre a interconexão entre o metro e outros transportes, o governante lembrou que estão a ser construídas passagens superiores junto às estações do metro ligeiro para poderem ligar os autocarros ao metro.

O secretário reafirmou o seu desejo: “Durante o meu mandato, mesmo numa situação não ideal, tenho de pôr em funcionamento a linha da Taipa”. Recorde-se que Raimundo do Rosário já tinha prometido que a linha da taipa entraria em funcionamento ainda este ano. “Estamos a fazer as coisas de acordo com o nosso ritmo e de acordo com o andamento das coisas”, disse. Na votação final, o diploma foi aprovado pelo hemiciclo.