Novo Macau conseguiu 1494 assinaturas contra o “crime de rumor” 

Democratas fizeram uma consulta popular e dizem que os cidadãos manifestaram “tremendas preocupações sobre o novo crime”, e que este pode “prejudicar a iniciativa do público em encaminhar as informações necessárias de auxílio em caso de emergência” e contribuir para uma diminuição ainda maior da “liberdade de expressão em Macau”.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

A Associação Novo Macau (ANM) voltou a reiterar a preocupação em relação ao artigo 25 da Lei de Protecção Civil. A campanha que o movimento lançou on-line, que terminou no domingo, visa a retirada por parte do Executivo do crime de rumor da nova lei, e conseguiu recolher 1494 assinaturas. Entre as conclusões desta consulta estão os receios da ANM que a nova lei leve à redução da iniciativa da população em partilhar as informações necessárias com as autoridades em caso de emergência, e contribua para uma ainda maior diminuição da “liberdade de expressão em Macau”.

Em comunicado, enviado às redacções, a Novo Macau enfatiza que o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, solicitou “uma solução para resolver a disputa”, o que levou o Governo a rever rapidamente o projecto de lei antes mesmo que os deputados iniciassem a discussão, tendo publicado “sucessivamente artigos explicativos, o que é uma prática raramente vista”. “Esta lei provocou uma agitação pública sem precedentes”, considera este grupo político.

A Novo Macau entende que mesmo depois de o texto ser revisto, e o Executivo ter tentado resolver as dúvidas da população — do ponto de vista técnico — ainda existem muitas disposições pouco claras, dando às forças de segurança campo para poderem ter várias interpretações no futuro. “Sempre questionámos a meticulosidade e o forma como as autoridades vão interpretar, aplicar e reforçar o artigo em questão durante todo o processo de acusação”, lê-se na missiva da Novo Macau. Por isso, concluem que se aquilo que motiva a existência do crime é problemático, a sua aplicabilidade é igualmente complicada.

E se o Chefe do Executivo achar que….

Os democratas dão um caso concreto que consideram pôr em risco vários valores que defendem. “Embora o Governo enfatize que o crime do ‘rumor’ só se aplica às chamadas situações de ‘catástrofe’”, isto é, “incidentes de emergência que podem causar grandes perdas, danos em propriedades, danos ecológicos ou outros problemas sociais sérios”, os democratas chamam a atenção para o perigo de o Chefe do Executivo (CE) ter o direito de, por iniciativa própria, definir qualquer incidente social (uma manifestação, um protesto, uma greve ou um movimento social de determinada escala) como “incidente de segurança para a sociedade”, no qual o crime de rumor pode ser aplicado.

E isso, dizem, pode “controlar a liberdade do público de trocar informações e até mesmo expressar opiniões, a fim de alcançar estabilidade política”. “Além disso, o projecto de lei não tem disposições que permitam ao público contestar a decisão do Chefe do Executivo”, alertam.

Consequências nefastas

Em jeito de conclusão, os democratas pensam que por mais “perfeito” que seja o projecto de lei, se se tiver em conta a cultura política e social existente em Macau, os efeitos negativos “são uma consequência inevitável” para o público em geral ou mesmo para os media. “Em Macau, o desejo do público pela chamada ‘criação ou disseminação de rumores’ é muito menor do que o medo de ‘dizer a coisa errada e ofender alguém’ ao exercer a liberdade de expressão”, conclui aquele grupo político. A Novo Macau diz que vai continuar a monitorizar a legislação e a sua discussão na AL, e não exclui a possibilidade de tomar outras acções de acompanhamento, dependendo do evoluir da situação.