Glória e amigos: os desejos de Chui e Alexis para os jovens atletas que partem para Taiyuan

Na cerimónia de despedida do Chefe de Executivo aos jovens atletas que vão participar nos Jogos Nacionais de Juventude da República Popular da China, Chui Sai On pediu dedicação para que se construa um “país poderoso na área do desporto” e que os jovens aproveitem para fazer amigos de outras províncias. Alexis Tam quer “glória para Macau” e que se estabeleçam amizades.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ao mesmo tempo que lhes é pedida a glória, é-lhes também pedido que façam amigos. E enquanto lhes é reclamado que sejam a base sólida de uma China saudável e de um país poderoso na área do desporto, quer-se também que promovam um intercâmbio amigável. Os jovens talentos de Macau na área do desporto partiram para Taiyuan, na província de Shanxi, para participarem nos Jogos Nacionais de Juventude da República Popular da China, e ouviram ontem as expectativas do Chefe do Executivo, Chui Sai On, e do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam.

No edifício da Sede do Governo juntaram-se mais de cinco dezenas de jovens para se despedirem de Chui Sai On. Não eram nem um terço daqueles que vão participar nos Jogos Nacionais da Juventude, que são 176 atletas no total e cuja delegação completa tem 239 elementos. Depois de posarem para a fotografia, ao lado do Chefe do Executivo, de Alexis Tam e do presidente do Instituto do Desporto (ID), Pun Weng Kun, ouviram os conselhos e desejos do Governo de Macau.

Primeiro foi o secretário a discursar. Alexis Tam começou por recordar os “resultados frutíferos alcançados pela delegação de Macau nos Jogos Asiáticos na indonésia do ano passado” e nos Jogos Nacionais da Juventude, onde Macau conquistou uma medalha de bronze. “Esta é, portanto, uma boa notícia que entusiasma muitos atletas que estão prestes a entrar nas provas e a competirem duramente, a desafiarem-se e a ultrapassarem-se, para o alcance de melhores resultados e da glória para Macau”, afirmou.

“Espero sinceramente que aproveitem esta oportunidade, mostrem coragem nas competições, esforcem-se constantemente para se tornarem mais fortes, mostrem o espírito de atletas excelentes, continuem a ter um bom espírito competitivo para aprender”, instou o secretário, acrescentando mais um pedido: “interagir com atletas de várias províncias, adquirir experiências valiosas e estabelecer amizades”.

Depois de Alexis Tam, Chui Sai On fez um pedido semelhante. Primeiro, fez “votos de que todos os atletas estejam na sua melhor forma física para participarem nas competições, demonstrarem o espírito lutador dos desportistas da RAEM e obtenham excelentes resultados nas várias modalidades”. O Chefe do Executivo passou, então, a explicar que, “com a organização dos Jogos Nacionais da Juventude, a pátria pretende descobrir e preparar talentos na área do desporto, incentivar os jovens à prática de atividades desportivas, promover o espírito desportivo e fortalecer a saúde física e mental”. Tudo isto com um objectivo: lançar “bases sólidas para a construção de uma China saudável e de um país poderoso na área do desporto”.

Além de resultados práticos, o líder do Governo de Macau também quer que os jovens façam amigos na China. Chui Sai On diz querer que os jovens “aproveitem esta oportunidade para, junto de amigos de diversas províncias, promoverem um intercâmbio amigável, criar amizades e divulgar a RAEM, desempenhando plenamente o papel de embaixadores de Macau”. No fim, Alexis Tam, presidente da delegação, agitou a bandeira de Macau e Chui Sai On disse um último adeus à comitiva com uma galinha na mão, que é a mascote dos Jogos e que foi oferecida pelos atletas ao Chefe do Executivo.

Esta é uma competição que acontece de quatro em quatro anos, para jovens com menos de 21 anos, onde competem jovens de toda a China. Macau leva uma comitiva de 239 elementos, entre atletas, dirigentes, treinadores e médicos, por exemplo. Só atletas são 176. Na província do Norte da China, os jovens de Macau vão participar em provas de natação, atletismo, badminton, pugilismo, canoagem, remo, ciclismo, esgrima, judo, tiro, ténis e ténis de mesa. Os Jogos decorrem entre 8 e 18 de Agosto.