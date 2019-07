Direito à saúde dá a Rodrigo de Matos lugar em exposição da Amnistia Internacional

Um cartoon de Rodrigo de Matos, publicado na edição online do jornal Expresso em 2010, foi escolhido para figurar numa exposição sobre direitos humanos, iniciativa da secção flamenga da Amnistia Internacional. A mostra, que vai percorrer a Bélgica, a Holanda e o Norte de França, reúne 40 cartoons sobre temas relacionados com os direitos humanos. O trabalho de Rodrigo de Matos, também cartoonista do PONTO FINAL, foi seleccionado no âmbito do tema do direito à saúde e ao acesso a tratamentos médicos.

A este jornal, Rodrigo de Matos explicou o cartoon que foi publicado a 1 de Julho de 2010 no site do Expresso. Na altura, “discutia-se o preço dos medicamentos, o poder dos gigantes farmacêuticos e as questões éticas criadas pelo acesso (ou não) das pessoas a determinados tratamentos consoante a sua condição financeira”. O cartoon, intitulado “Meus euros por uns comprimidos”, mostra um enfermeiro a atirar comprimidos para a boca de um paciente, que retribui com moedas de euro.

“A importância é relativa, mas não deixa de me encher de satisfação, tendo em conta que o cartoon foi extraído de um acervo de milhares de trabalhos de cartoonistas de todo o mundo, produzidos ao longo da última década”, indicou Rodrigo de Matos. Para o cartoonista, uma das características que considera “mais relevantes no cartoon editorial é o potencial de fazer um retrato bem-humorado de um evento, de uma época, que irá ajudar a construir a memória histórica desse momento ou da forma como foi percebido pelas pessoas da altura”.

Por iniciativa da secção flamenga da Amnistia internacional, um júri de 12 pessoas ligadas à Amnistia e à Olense Kartoenale – um festival de cartoon que acontece anualmente na cidade belga de Olen – escolheu 40 cartoons da colecção dos vários que fizeram parte da Olense Kartoenale nos últimos dez anos.

