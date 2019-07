Conselho de Estado considera que manifestantes em Hong Kong “excederam os limites aceitáveis”

O Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado chinês condenou ontem as acções dos manifestantes contra as emendas à lei de extradição, em Hong Kong, considerando que “excederam os limites aceitáveis”. O porta-voz do Gabinete, Yang Guang, apelou a todos os sectores da sociedade da RAEHK para que “se oponham claramente à violência”, “defendam fortemente o Estado de Direito” e saiam do impasse político para se concentrarem no desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida no território.

“Nós entendemos e simpatizamos especialmente com a tremenda pressão sentida pela polícia e as suas famílias”, acrescentou Yang, destacando o apoio de Pequim às forças de segurança de Hong Kong. O porta-voz alegou que “algumas pessoas e meios de comunicação, com segundas intenções” aproveitaram a falta de familiaridade do público com o sistema legal da China, para incitar à oposição contra a proposta de alteração da lei de extradição, apresentada pelo Governo local. “Se Hong Kong continuar no caos, terá um custo para a sociedade”, lembrou. Questionado sobre a noção de desobediência civil, Yang afirmou que “violência é violência” e que “quebrar a lei é infringir a lei”.

A porta-voz Xu Luying disse que o Governo Central “apoia plenamente” o trabalho feito pela Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, e que continuará a apoiá-la e à sua administração, para que governe a região em conformidade com a lei. “Vimos que a administração tem reflectido sobre si mesma”, acrescentou.

A contestação nas ruas, que dura há sete semanas, foi iniciada contra uma proposta de lei que permitiria ao Governo e aos tribunais da região administrativa especial chinesa a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental. A proposta foi, entretanto, suspensa, mas as manifestações generalizaram-se e denunciam agora o que os manifestantes afirmam ser uma “erosão das liberdades” na antiga colónia britânica.

Pelo menos 49 detidos no domingo em Hong Kong

Pelo menos 49 pessoas foram detidas em Hong Kong, entre domingo à noite e a madrugada de segunda-feira, nos confrontos entre polícia e manifestantes, em mais um protesto contra o Governo da cidade, noticiou a imprensa local. Ao princípio da noite de domingo, a polícia voltou a avisar os manifestantes de que ia recorrer à força, antes de começar a disparar granadas de gás lacrimogéneo para dispersar o protesto, indicou o diário South China Morning Post (SCMP). Os manifestantes mantiveram as suas posições, refugiados atrás de uma barreira de guarda-chuvas, e responderam com o lançamento de vários projécteis, como tijolos, tinta e garrafas, contra os agentes anti-motim.

A Autoridade Hospitalar indicou que pelo menos 16 feridos deram entrada num hospital da cidade, pelas 00h30. Quatro já tiveram alta e os restantes 12 ficaram hospitalizados em estado estável, acrescentou, citada pelo SCMP. Os confrontos prosseguiram durante horas e em vários pontos de duas das principais artérias da cidade, Connaught Road e Des Voeux Road, ao longo de quase seis quilómetros, nas zonas financeira e comercial da cidade.

Pelas 18h00 de domingo, as autoridades de Macau anunciaram a suspensão das ligações de ferry com Hong Kong, uma vez que o porto se encontra numa das zonas dos confrontos, Sheung Wan, com os manifestantes a tentarem, como há uma semana, protestar junto do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEHK.

Os confrontos de domingo ocorreram um dia depois de uma manifestação em Yuen Long, no Nordeste do território, que causou pelo menos 23 feridos e levou à detenção de 11 pessoas, segundo os últimos dados oficiais. De acordo com a estação pública RTHK, 11.000 pessoas concentraram-se no domingo à tarde, no jardim Charter, no centro da cidade, para mais um capítulo da contestação na rua, iniciada em Junho contra as emendas à lei de extradição, entretanto suspensas.

Os manifestantes exigem uma resposta do Governo de Carrie Lam a cinco reivindicações: retirada definitiva da lei de extradição, a libertação dos manifestantes detidos, que os protestos de 12 de Junho e 1 de Julho não sejam identificados como motins, um inquérito independente à violência policial e a demissão da Chefe do Executivo.