Avivar a memória de Chet Baker e João Gilberto, com o Festival Internacional do Documentário

Este ano, o Festival Internacional do Documentário de Macau traz jazz e bossa nova. Nesta edição, o tema é a memória colectiva e o festival vai recordar Chet Baker e João Gilberto. Por Macau vai passar Sergey Dvortsevoy, realizador cazaque, que vai mostrar a sua obra e dar uma masterclass. “Na Ásia não há muitos festivais de documentário, por isso, acho que é importante que Macau tenha um dos bons”, afirmou Rita Wong.

André Vinagre

À quarta edição, o Festival Internacional do Documentário de Macau quer falar sobre memória colectiva. Entre 10 e 31 de Agosto, Chet Baker e João Gilberto são as figuras de destaque, com os documentários “Let’s Get Lost” e “Where Are You, João Gilberto?”. O realizador em foco será o cazaque Sergey Dvortsevoy, que vai recordar “Paradise”, “In the Dark” e “Tulpan” e vai também conduzir uma masterclass para os interessados de Macau.

“Este ano, o tema principal é a memória”, indicou logo Rita Wong, directora da Cinemateca Paixão, ao PONTO FINAL. Penny Lam, curador do festival, detalhou, dizendo que, na verdade, “há dois temas principais: o colectivo e a memória”. O colectivo “tem como objectivo mostrar o sentido de comunidade dos dias de hoje”, e a memória “mostra como podemos compreender o passado e imaginar o futuro”. O comunicado divulgado à imprensa pela Cinemateca Paixão explica que, na secção de “colectivo”, a intenção é examinar o “modo de construção do indivíduo num mundo em que a internet reina”. Já as “memórias” contam histórias individuais.

“Let’s Get Lost” é o filme que abre o festival de Macau. O documentário sobre o músico de jazz Chet Baker vai ser mostrado no dia 10 de Agosto, pelas 14h30 e a 24 do mesmo mês, às 21h30. “Como o tema deste ano tem a ver com as memórias colectivas, é interessante como um músico popular, como Chet Baker, comunica com as nossas experiências colectivas”, explicou Penny Lam, acrescentando: “Muita gente conhece o Chet Baker, mas cada um de nós tem a sua experiência”. O documentário sobre João Gilberto, “Where Are You, João Gilberto?”, foi escolhido com a mesma premissa: “Gosto da ideia de um músico popular, que gera tanto interesse e amor do público, da ideia da compreensão da música popular, que tanta gente conhece, mas que cada pessoa recorda de maneira distinta”. O documentário sobre o músico brasileiro, que morreu no passado dia 6 de Julho, passa na Cinemateca Paixão a 17 de Agosto, pelas 19h30, e a 23 de Agosto, às 21h30.

Rita Wong lembra que, depois do filme de abertura, haverá lugar a uma conversa com o “perito musical” Anson Ng, como a Cinemateca indica, sobre o jazz e sobre Chet Baker, em particular. Antes da projecção do filme sobre João Gilberto, a 17 de Agosto, a Cinemateca Paixão organiza um concerto de bossa nova, às 18 horas, com os músicos Jandira e François Girouard, onde serão tocadas canções do brasileiro.

REALIZADOR EM FOCO CHEGA DO CAZAQUISTÃO

Como forma de diversificar a origem dos realizadores em foco deste festival, este ano foi convidado Sergey Dvortsevoy, do Cazaquistão. “Este ano nós trazemos o cazaque Sergey Dvortsevoy. Ele vem do centro da Ásia e quando pensamos em realizadores asiáticos, muitas vezes esquecemos estes países. Nos últimos anos, nós convidámos realizadores japoneses. Por isso é que, desta vez, convidámos este realizador”, justificou a directora da Cinemateca Paixão. Penny Lam também referiu que, “no passado, pensámos sempre em realizadores do Este asiático ou do Sudeste asiático, de países próximos de nós, mas esquecíamos sempre o centro asiático”.

Sergey Dvortsevoy vem a Macau apresentar seis obras: “Paradise”, “Bread Day”, “Highway”, In the Dark”, “Tulpan” e “The Little One”. “O cineasta tende a aplicar planos longos e acção e narração minimalistas com honestidade e humor”, descreve a Cinemateca Paixão. A 11 de Agosto, o cazaque vai dar uma masterclass na Cinemateca Paixão, às 15 horas.

O festival vai mostrar também, por exemplo, o documentário “Os Reis”, um olhar sobre a comunidade a partir da perspectiva de dois cães de rua; “Viajante da Meia Noite. Em Busca de Eva”, um documentário montado a partir de centenas de horas de vídeos online, em que a protagonista explora uma nova identidade na internet, em que é prostituta, modelo, feminista e escritora; e “O Desaparecimento de Minha Mãe. Mais Um Dia de Vida”, de Raúl de la Fuente e Damian Nenow, acerca das reportagens do polaco Ryszard Kapuściński na guerra civil angolana.

UM DOS “FESTIVAIS-CHAVE” DO ANO

“Este é um dos festivais-chave do ano”, afirmou Rita Wong, acrescentando que “é muito popular entre os jovens”. “Há quem ache que os documentários têm de ser aborrecidos, mas nós não pensamos dessa maneira, há muitas coisas interessantes e tocantes e histórias muito boas, que às vezes são mais tocantes do que nas ficções. O número de público tem estado a crescer todos os anos”, indicou a responsável. A directora da Cinemateca Paixão recordou que, apesar dos apoios dados pelo Governo para que os jovens façam documentários, é essencial que vejam bons filmes. “Na Ásia não há muitos festivais de documentário, por isso, acho que é importante que Macau tenha um dos bons”, sublinhou Rita Wong.