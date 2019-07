Administradores da Macau Renovação Urbana podem participar nos concursos que vão lançar

A direcção da empresa confirma que há essa possibilidade, e garante que não há nada na lei que o proíba. No entanto, o vice-presidente Paulo Tse diz que a transparência, a equidade e a justiça vão estar garantidas, e que tudo será feito para evitar conflitos de interesse.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Vão lançar os concursos de construção, mas isso não os impedirá de se candidatarem à edificação desses empreendimentos, entre os quais o prédio que vai compensar os lesados do Pearl Horizon. A garantia foi dada ontem pelo vice-presidente da Macau Renovação Urbana (MRU), Paulo Tse, que afirmou que, pelo que sabe da lei da RAEM, não há qualquer impedimento: “Não há qualquer proibição em relação aos membros do conselho de administração de participarem no concurso público ou em consultas”.

Os membros do Conselho de Administração da Macau Renovação Urbana, formada sobretudo por elementos ligados a empresas ou associações do sector da construção civil, podem participar nos concursos públicos lançados pela própria empresa de capitais públicos. Paulo Tse, também presidente do Conselho de Administração da Associação de Construtores Civis, quis deixar claro que haverá vários níveis de fiscalização a tudo o que se passar na MRU, empresa responsável por coordenar e promover todas as actividades do processo de renovação urbana da cidade.

“Apesar de haver um mecanismo de supervisão, também há um mecanismo interno de controlo e um regime de declaração de interesses, para que tenhamos certeza de que há transparência, equidade, justiça, e evitar conflitos de interesse”, explicou durante uma conferência de imprensa convocada pela empresa para fazer um ponto de situação das candidaturas à compra de uma habitação para troca. “O que quero deixar claro é que a direcção desta empresa leva muito a sério as questões da transparência, equidade, e possíveis questões de conflito de interesse”, reiterou. “Penso que todos poderemos estar seguros de que haverá transparência, neste processo”, assegurou de seguida.

1686 candidaturas para 2790 lugares

Desde 17 de Junho até 26 de Julho houve 1686 pedidos de promitentes-compradores do Pearl Horizon, candidatos à compra de uma habitação para troca, num total de 2790 casos elegíveis. A construção do edifício vai ocorrer no lote P dos novos aterros da Areia Preta. O presidente da Macau Renovação Urbana, Peter Lam, considerou estes números muito satisfatórios, dado que “superaram as expectativas iniciais”. A segunda fase de candidaturas à habitação dos lesados do Pearl Horizon arrancou ontem e termina a 16 de Agosto.

Peter Lam afirmou ainda que já receberam pedidos para prolongar o prazo para a recepção dos requerimentos, mas a resposta foi a de que “o prazo fixado não poderia ser prorrogado”. Ou seja, se os candidatos interpuserem os pedidos depois da data, estes ficarão sem efeito. “Valerá como desistência”, explicou.

Após a recepção de todas as candidaturas a 16 de Agosto, a MRU poderá ter uma ideia mais aproximada do que terá de construir. Peter Lam disse que ainda não se pode comprometer com datas para o arranque da obra, ainda assim, crê que até ao final do ano terá novidades. “A Macau Reabilitação Urbana já tem autorização do Governo e vai avançar com a construção o mais rápido possível, e espero que este ano tenhamos a ideia em concreto de quando é que vai começar a obra”, explicou. “A qualidade deste edifício vai ser garantida”, acrescentou o presidente da MRU, Peter Lam.

A MRU tem um capital social de cem milhões de patacas, “a realizar integralmente pelos accionistas, nas seguintes proporções: RAEM 96%, Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 3% e Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia 1%”.