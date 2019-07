Supertaça franco-italiana foi decidida por um português

João Mário foi o autor da grande penalidade que deu a vitória ao Inter de Milão frente ao PSG, no sábado, numa supertaça internacional disputada pelos dois gigantes do futebol mundial no Estádio de Macau. Apesar do preço dos bilhetes, que acabaram por baixar para valores mais simpáticos à medida que o dia do jogo se aproximava, o estádio contou com uma lotação de mais de oito mil espectadores.

Ao contrário do duelo entre o Southampton e o Guangzhou R&F, que trouxeram a Macau equipas praticamente secundárias, o encontro entre o Inter de Milan e o PSG teve em campo as principais referências de ambos os clubes. Excepção, talvez, para Neymar, que se encontra a recuperar de uma lesão e que poderá também estar de saída do emblema francês. O brasileiro integra a comitiva do emblema francês para a Ásia, mas não terá marcado presença em Macau. As bancadas não encheram, longe disso, mas estiveram bem compostas, especialmente tendo em conta a exorbitância do preço dos bilhetes, que inicialmente oscilavam entre 1.499 e 2.499 patacas. Mais tarde, porém, baixaram consideravelmente, havendo ainda descontos para residentes de Macau.

Quanto ao jogo propriamente dito, os franceses entraram melhor e podiam ter marcado logo no primeiro minuto de jogo, mas o experiente Handanovic defendeu para canto. O conjunto italiano respondeu e no espaço de 10 minutos teve três oportunidades para marcar, mas sempre negadas pelo guarda-redes Areola. Um pouco contra a corrente do jogo, os franceses viriam a marcar aos 41 minutos por intermédio de Keher Jan Thilo, que saltou mais alto que os adversários e cabeceou para o fundo das redes. O Inter respondeu e teve duas boas oportunidades até ao intervalo, mas o resultado não se alterou.

Os segundos 45 minutos começaram praticamente como tinham terminado os primeiros, com os italianos à procura do golo mas a falhar na concretização. Os franceses jogavam mais na expectativa e procuravam apostar no contra-ataque, numa altura em que Edinson Cavani já estava no rectângulo de jogo.

O golo do empate surgiria apenas nos descontos por intermédio de Longo Samuele, que entrou na segunda parte tal como João Mário. O empate acabou por colocar justiça no marcador e os italianos foram mais felizes nas grandes penalidades. Em destaque esteve João Mário, que já tinha deixado boas indicações nos cerca de sete minutos que esteve em campo. O português não vacilou nas grandes penalidades e foi dele o último pontapé da noite, que só terminou no fundo das redes de Alphonse Areola.

Treinadores com trabalho nas mãos

No final da partida, e no habitual rescaldo aos jornalistas, Thomas Tuchel, treinador do PSG, apresentou-se na sala de imprensa com sentimentos distintos. “Os primeiros 70 minutos foram bons, e nenhum jogador se lesionou. Isso foi o positivo, mas faltou um pouco mais de atitude e qualidade para matar o jogo. Também nos faltou alguma consistência”, começou por dizer o treinador dos franceses. “O Inter demonstrou uma agressividade maior, lutaram por cada bola, houve muita intensidade e nós tivemos de nos adaptar a isso. Ainda temos que melhorar muitas coisas, é a altura de aprender”, referiu Tuchel.

Antonio Conte, por sua vez, começou por destacar o ambiente de grupo que se vive no conjunto ‘nerazzurri’. “Este é um grupo que tem o desejo de fazer coisas, de seguir as instruções e ultrapassar os obstáculos. Isto deve dar-nos esperança, independentemente de quem virá e de quem fica”, acrescentou o técnico italiano, referindo-se a possíveis reforços. Antonio Conte, recorde-se, manifestou recentemente o seu desagrado com a direcção do clube pela sua inactividade no mercado de transferências.

O Inter de Milão terminou desta forma a sua ‘tour’ asiática, com empates ante o PSG e a Juventus e uma derrota com o Manchester United, enquanto que o conjunto francês vai amanhã medir forças com o Sydney FC, em Suzhou, disputando depois a Supertaça francesa em Shenzhen, a 3 de Agosto.