Preocupado com a Colina da Penha, Sulu Sou pede a conclusão do Plano de Salvaguarda do Centro Histórico

Sulu Sou quer apressar o Instituto Cultural (IC) a apresentar o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau. Para isso, o deputado vai remeter hoje uma interpelação escrita ao Governo onde se mostra preocupado com o centro histórico que em 2005 foi inscrito na lista do património mundial da UNESCO: “É devido à falta desse plano que o património tem estado em conflito com o desenvolvimento urbano”, considera.

André Vinagre

A UNESCO já está à espera que o Instituto Cultural (IC) de Macau entregue o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau desde 2015, e agora o deputado Sulu Sou voltou a insistir na questão. O democrata reforça que é a ausência desse plano que está a causar conflitos entre o património e o desenvolvimento urbano. A Colina da Penha causa preocupação ao deputado, que pede um limite na altura das construções junto à área.

“Em Julho de 2005, o centro histórico de Macau foi reconhecido pela UNESCO como Património Mundial”, começa por recordar Sulu Sou, na interpelação que será apresentada ao Executivo. Porém, o Governo ainda não apresentou à UNESCO o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico. “É devido à falta desse plano que o património tem estado em conflito com o desenvolvimento urbano”, diz o democrata, lembrando que, na consulta pública, cujo relatório foi publicado no passado mês de Junho, a maior parte das opiniões pedia a protecção da Colina da Penha, da Ponte Governador Nobre de Carvalho e da Zona B dos Novos Aterros Urbanos, em particular, no que toca à altura dos edifícios. “Recentemente, a UNESCO manifestou as suas preocupações sobre a Colina da Penha e disse que este tipo de planeamento danifica o centro histórico”, acrescentou.

Assim, o deputado eleito por sufrágio directo, pergunta: “Para proteger a vista única da Colina da Penha, o Governo vai designar um limite máximo de altura dos edifícios?”. O deputado lembra que a lei de protecção do património mundial estipula que o Plano de Salvaguarda do Centro Histórico inclua restrições nas construções, particularmente sobre a altura, o volume e o ângulo em que são construídas. “O IC prometeu usar um diploma legal para regular estes padrões e restringir as obras públicas. Caso contrário, a ligação visual entre o edifício e o mar pode não ser conservada”, notou o legislador.

“Nos anos de 1990, o Governo de Macau tinha um plano urbanístico para a Praia Grande e delimitou limites de altura, tipo e uso dos edifícios da área. O Governo vai aplicar agora os mesmos princípios para implementar um desenvolvimento de baixa densidade (como em Singapura) para proteger os espaços de lazer e conservação?”, questionou Sulu Sou.

Recorde-se que a UNESCO está à espera desde 2015 por um plano para o centro histórico, mas Macau tem falhado sucessivamente as metas para a entrega. É a própria Lei da Salvaguarda do Património, em vigor desde Março de 2014, que determina que o Centro Histórico de Macau deve ser objecto de um plano de salvaguarda e gestão. No passado mês de Junho, a vice-presidente do IC, Leong Wai Man, afirmou ao PONTO FINAL que o Governo mantém a meta de 2019 para concluir o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau.