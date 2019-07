Pequim reage hoje após nova sessão de confrontos em Hong Kong

A polícia de Hong Kong lançou ontem gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que se concentraram junto ao Gabinete de Ligação da China em mais uma acção de um protesto que teve origem nas emendas à lei da extradição. Segundo a imprensa da antiga colónia britânica, o Governo Central terá chegado a uma decisão sobre o próximo passo a tomar, estando prevista para hoje uma conferência com mais actualizações.

Imagens transmitidas por vários canais de televisão mostraram as forças policiais a recorrer a bombas de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que se barricaram junto à zona do Gabinete de Ligação do Governo Central em Hong Kong à China, cujo símbolo foi atacado com ovos e tinta há exatamente uma semana. Um escudo protetor transparente foi, posteriormente, colocado sobre o símbolo para o proteger. Após nova sessão de confrontos, o Governo Central anunciou que irá reagir esta segunda-feira, noticiou ontem o South China Morning Post, perspectivando-se que Pequim terá tomado uma decisão sobre como actuar após mais uma série de confrontos violentos ao longo do fim-de-semana.

No sábado a polícia de Hong Kong instalou barreiras de contenção e reforçou a segurança junto às esquadras do Distrito Ocidental, na zona de Sheung Wan e de Central, e reforçou o pavimento das ruas para impedir que fosse arrancado e arremessado. Segundo noticiou a estação de rádio local RTHK, os manifestantes foram autorizados a concentrarem-se no jardim Chater, no centro da cidade, tendo as autoridades recusado autorizar a marcha até ao parque Sun Yat Sen em Sheung Wan, perto do Gabinete de Ligação do Governo Central em Hong Kong.

Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, e 11 foram detidas durante a manifestação de sábado, em Hong Kong, que se realizou apesar de ter sido proibida pelas autoridades. A polícia indicou que quatro agentes ficaram feridos na marcha que juntou dezenas de milhares, em Yuen Long, perto da fronteira com a China, em protesto contra o ataque de domingo passado. A 21 de Julho, homens encapuzados, vestidos de branco e munidos com bastões, investiram indiferentemente contra uma multidão, na sua maioria manifestantes que tinham participado num protesto na cidade. Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas.

Nos confrontos de sábado e durante a madrugada, a polícia antimotim, que destacou mais de três mil efectivos para a zona, lançou granadas de gás lacrimogéneo e granadas de borracha de 40 milímetros, uma munição não letal para controlo de massas, e disparou balas de borracha. Em comunicado, divulgado durante a madrugada de domingo, a polícia disse ter usado “a força apropriada”, enquanto a organização não-governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional (AI) acusou as forças de segurança de “provocarem um aumento de tensão em vez de uma diminuição”.

O director da AI em Hong Kong, Tam Man-kei, considerou que “apesar de a polícia ter o direito a defender-se, observaram-se repetidamente ocasiões em que os agentes eram os agressores, batendo em manifestantes que estavam a retirar e atacando civis na estação de metro”.

Os 11 detidos são homens, com idades entre os 18 e os 68 anos, acusados de delitos como manifestação ilegal, posse de armas ofensivas, ataque a agentes e agressão. De acordo com as leis do território, os participantes em manifestação ilegal podem incorrer em penas de entre três e cinco anos de prisão e numa multa de cinco mil dólares de Hong Kong.

Entretanto, o Governo de Hong Kong manifestou “profunda decepção” e afirmou que “no final da marcha, alguns manifestantes radicais atacaram violentamente os cordões policiais, vandalizaram um veículo policial e cortaram estradas”. “O Governo condena energicamente que os manifestantes tenham perturbado a ordem pública e tenham infringido a lei deliberadamente. A polícia vai continuar a tomar medidas severas em relação a estes manifestantes”, acrescentou.

A polícia anunciou já que vai investigar “todos os actos ilegais e violentos”, ao mesmo tempo que garantiu “ser capaz e estar decidida a manter a lei e a ordem na sociedade, e de não tolerar qualquer ato violento”.

Os manifestantes exigem uma resposta do Governo de Carrie Lam a cinco reivindicações: retirada definitiva da lei da extradição, a libertação dos manifestantes detidos, que os protestos de 12 de Junho e 1 de Julho não sejam identificados como motins, um inquérito independente à violência policial e a demissão da chefe do Executivo.

DSAMA suspendeu ligações para Sheung Wan

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) anunciou ontem ao final do dia a suspensão das ligações entre os terminais do Porto Exterior e da Taipa com Sheung Wan, em Hong Kong. A decisão é justificada pelos confrontos na antiga colónia britânica, não tendo sido anunciado qualquer novo desenvolvimento até ao fecho desta edição. Segundo a nota da DSAMA, os interessados em utilizar os terminais deverão consultar as respectivas operadoras para mais informações.