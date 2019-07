Ordem dos Advogados diz que acordo de extradição com Macau “viola princípios fundamentais” da Constituição

Em comunicado, a Ordem dos Advogados enumera ponto por ponto os princípios em que o acordo assinado por Portugal e a RAEM violam o Direito português. Entre as maiores preocupações do bastonário Guilherme Figueiredo estão a retroactividade dos crimes, actos que não são crime em Portugal, e a possibilidade de entrega de suspeitos que depois possam ser enviados para a China continental.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofina@gmail.com

O acordo de extradição entre Portugal e o Governo da Região Administrativa e Especial de Macau está a suscitar uma grande apreensão na Ordem dos Advogados (OA) em Portugal. O documento foi assinado a 15 de Maio, pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, sob o desígnio de “Entrega de Infractores em Fuga”. O acordo já foi oficialmente publicado na RAEM, mas em Portugal isso ainda não aconteceu. Os advogados portugueses, em comunicado, dizem que este acordo suscita “fundadas e preocupantes reservas, por violar princípios fundamentais e estruturantes do nosso Direito Constitucional e Penal”.

“O acordo viola princípios constitucionais basilares ao nível da aplicação das Leis penais e da restrição de direitos, liberdades e garantias, pelo que as soluções nele previstas, e que deixámos assinaladas, não podem ser ignoradas, estando a Ordem dos Advogados em contacto com as autoridades políticas e judiciárias, para que sejam tomadas as providências necessárias para que a conformidade constitucional seja respeitada”, escreve a Ordem dos Advogados.

Aquela instituição enumera os pontos em que acha que esses mesmos princípios estão em risco. Em primeiro lugar, a OA alerta para a possibilidade de um facto que anteriormente não era considerado crime, mas que à data do pedido já o é, poder vir a fundamentar um pedido de entrega da pessoa reclamada. “Esta possibilidade viola o artigo 29.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, onde se encontra previsto o princípio da proibição da aplicação retroactiva da Lei penal menos favorável”, considera o órgão liderado por Guilherme Figueiredo.

De seguida, os advogados sublinham a possibilidade de, por via da aplicação do acordo de extradição, a entrega poder ocorrer mesmo que o crime relativamente ao qual a cooperação judiciária é pedida não contiver os mesmos elementos típicos dos quais depende a punição em Portugal. “Esta possibilidade permite que a entrega seja efectuada em razão de investigações ou de processos pendentes no Estado Requerente que tenham por objecto factos que não sejam crime em Portugal, violando, dessa forma, o princípio da legalidade criminal, acolhido no artigo 29.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa”, escreve o Conselho Geral da Ordem dos Advogados.

Receio de que a China venha a intervir

Em seguida, a missiva olha para a possibilidade de, no futuro, um acordo entre Macau e a China para a extradição de fugitivos poder levar a que Portugal esteja indirectamente a extraditar para Pequim. “A possibilidade de, não obstante a consagração do princípio da especialidade, pessoas que sejam entregues a Macau venham, em momento posterior, a ser entregues à República Popular da China, através de um processo de cooperação especial em duas fases, e sem garantia de análise conjunta dos seus pressupostos, por via da norma que prevê que ‘as disposições do presente Acordo não prejudicarão os arranjos de entrega de infratores em fuga entre a RAEM e outras jurisdições da RPC’”, lê-se no documento.

Por fim, a mesma Ordem dos Advogados, enuncia a possibilidade de serem levadas a cabo detenções provisórias, se bem que o acordo ressalve a conformidade necessária destas com o ordenamento jurídico interno da parte requerente, que podem colocar em causa princípios constitucionais vigentes em Portugal. E explica que a execução do pedido é imediata e que a detenção “provisória”, que decorre do artigo 15.º, n.º 3, pode prolongar-se por um período ininterrupto de 18 dias ou 40 dias interpolados.

Os advogados defendem que a aplicação de medidas de coacção, no contexto da cooperação judiciária em matéria penal deve fazer-se em estrita obediência aos princípios da proporcionalidade e da restrição mínima de direitos, liberdades e garantias, a qual, dizem, só pode ter por fonte a Lei da Assembleia da República. “Essa garantia constitucional impõe que, a aplicação de medidas detentivas tem de ser determinada, em Portugal, por um Juiz de Instrução Criminal, solução que não se compadece com a execução imediata de um pedido de detenção provisória, sem controlo prévio do Juiz de Instrução Criminal”, argumentam.

Preocupações antigas

No final de Junho, sobre este tema, e em declarações ao PONTO FINAL, o ex-bastonário da OA, Rogério Alves, ressalvava que, apesar de achar que este tipo de acordos são bons, têm de ser claros “no seu conteúdo e nas suas fronteiras”. “Isto não pode ser abrir uma porta, e abrir sorrateiramente a janela. Das duas uma: ou o acordo fica vedado a Macau, e então creio que é potencialmente positivo, mas se puder viabilizar a entrada de terceiros, então transportará no seu bojo um risco que não deve ser corrido”, argumentava.

O constitucionalista Pedro Bacelar de Vasconcelos, também no final de Junho, mostrou uma opinião completamente diferente. Em respostas escritas ao PONTO FINAL afirmou que, “após uma primeira leitura do texto, parece-me que o acordo protege adequadamente os interesses dos cidadãos portugueses e que se enquadra na prática internacional seguida pelo Estado português, em conformidade com a Constituição em vigor e com as normas internacionais”.

Na mesma altura, o advogado António Garcia Pereira foi mais contundente. Defendeu ao PONTO FINAL que este acordo assinado pelo Estado português não protege os nacionais, e viola “claramente” a Constituição. “Acho que manifestamente não protege adequadamente os interesses dos cidadãos portugueses. Antes e acima de qualquer tratado ou qualquer acordo vigora a Constituição da República Portuguesa, a qual, no artigo 33, estabelece o princípio que não pode ser derrogado, nem afastado por qualquer Executivo do momento: o de que um cidadão português não pode ser extraditado de Portugal”, advertiu Garcia Pereira.

Este acordo possibilita, na visão daquele advogado, a entrega de uma pessoa que a Constituição não permite. “Naturalmente que esta situação me parece de uma extrema gravidade”, considerou. E alertou ainda que pouco interessa que ‘a posteriori’ se declare a inconstitucionalidade da “extradição de uma pessoa que não devia ter sido consumada”.

Garcia Pereira considerou ainda “estranho” que um acordo desta importância tenha sido apenas objecto de um comunicado sucinto da secretaria de Estado da Justiça “que noticia a assinatura sem nenhuma referenciação ao conteúdo”. “É apresentado como uma coisa muito positiva, em que os representantes da RAEM e do Governo português rubricaram o acordo, feito algum tempo antes”, advertiu o advogado. “Mas parece-me que tudo foi propositadamente negociado com grande opacidade e secretismo, o que não augura nada de bom”, concluiu Garcia Pereira.