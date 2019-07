Ho ganhou a real corrida eleitoral “há dois anos”, agora será consagrado sem direito a debate

Mais uma vez, não haverá concorrência numa eleição para Chefe do Executivo em Macau. Entre os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL, há quem defenda que a verdadeira disputa aconteceu durante os anos que antecederam o final do mandato de Chui, e teve lugar nos corredores de Pequim. A mão invisível em todo o processo. Mas há quem, por outro lado, argumente que são as idiossincrasias locais que determinam que seja o consenso e não a troca de opiniões, o valor que se impõe na hora do Colégio Eleitoral falar, e estender, neste caso a Ho Iat Seng, a passadeira vermelha até ao poder.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Soube-se na semana passada que Ho Iat Seng vai sozinho a jogo. Arrasou concorrência ao conseguir 379 assinaturas da Comissão Eleitoral, e, portanto, fará um passeio triunfal até se sentar na cadeira de Chefe do Executivo, após a eleição de 25 de Agosto. Mas a verdadeira competição, segundo alguns dos analistas ouvidos pelo PONTO FINAL, não ocorreu no último mês. A disputa real foi nos últimos dois anos antes da eleição.

O politólogo da Universidade de Macau, Eilo Yu, não tem dúvidas de que é a prática corrente na vida política local que faz da próxima eleição “apenas uma formalidade para legitimar e reconhecer o candidato que será Chefe do Executivo”. Mas o especialista não acha que isso seja sinónimo de que “não há competição em todo o processo”. “Pode-se observar que nos últimos um, dois anos, foram reconhecidos como possíveis candidatos outros nomes. A competição acabou, mas ela começou há dois ou três anos. A disputa real foi antes deste período. Esta é a prática na política de Macau”, enfatiza Eilo Yu.

O advogado Sérgio de Almeida Correia também entende que a luta política “é condicionada a montante”. “Só quem consegue posicionar-se junto do Governo Central, e mexer influências em Pequim, pode ter aspirações a entrar na corrida e a ser escolhido”, acrescenta. Por isso, este observador defende que “não obstante a terminologia utilizada nalguns pontos da Lei Básica, na rua e nos jornais, não existe qualquer eleição. Há sim um processo de escolha”. Para Almeida Correia este é “um processo eminentemente burocrático conduzido do topo para a base, como é típico dos partidos comunistas tradicionais onde impera o centralismo burocrático”.

Mas a corrida “ganha-se lá em cima”. Ou seja, trata-se de uma disputa que se ganha por via informal e depois se legitima através de eleição. “Há critérios que não vêm na lei. A fidelidade e a lealdade ao líder supremo, e ao partido. A confiança dos potenciais candidatos e a sua capacidade/predisposição para cumprirem com a vontade do Governo Central são também avaliadas”, argumenta. Isso, na opinião deste advogado, faz com que “mesmo que alguém se tivesse predisposto a apresentar-se sem o aval do Governo Central, ainda que de forma informal, os canais de comunicação tratariam de passar a informação aos membros do Colégio Eleitoral para que a escolha final estivesse de acordo com a vontade manifestada superiormente”. Por isso, defende que, com este quadro, “ninguém estaria disponível para ficar do lado daquele que não recebesse o aval”.

Quem dos 13 tira 12, sobra HIS

No início eram 13, um número elevado de potenciais candidatos, mas os nomes começaram a aparecer um a seguir ao outro, e não houve nenhum que se reconhecesse publicamente com capacidade efectiva para poder ombrear com Ho Iat Seng (HIS). E a forma como decorreu o período pré-eleitoral já deixava a antever que, no final, ficaria apenas o ex-presidente da Assembleia Legislativa.

Para o presidente da Associação dos Macaenses (ADM), Miguel de Senna Fernandes, só haver um candidato “tem a ver com o peso” que cada uma das pessoas possui. “Se um dos outros tivesse o prestígio, ou o peso na sociedade…”, este membro da Comissão Eleitoral (CE) acredita que poderíamos agora não ter uma eleição de lista única. Senna Fernandes diz que se pode ou não gostar de Ho, mas “ele não passa despercebido”. “Em relação aos outros, por mais boa fé que tenhamos, não conhecemos, um só conhecemos por ser um contestatário na rua. Que perfil seria este para se apresentar como candidato?”, questiona.

O também membro da CE, e presidente da Santa Casa da Misericórdia de Macau, António José de Freitas, acha que “não é novidade que haja apenas um só candidato”. “Não me surpreendeu nada”, defende Freitas, também sublinhando que os que manifestaram interesse em ser candidatos são perfeitos desconhecidos.

Ninguém quer ser líder do Executivo. “Só leva pancada”

O FMI diz que, em 2020, Macau será a região com o PIB per capita mais elevado do mundo. Não é assim estranho que apenas um candidato com reais hipóteses de se afirmar apareça para a eleição? Senna Fernandes não pensa dessa forma: “Não me espanta nada, mas gostava que houvesse mais candidatos, de pessoas com prestígio, que viessem para disputar com as mesmas capacidades”.

O presidente da Associação dos Macaenses acredita que indivíduos com esse perfil não faltam em Macau, mas que estes não aparecem porque “não se dão ao trabalho”. O também membro da CE diz não saber as reais razões que explicam este fenómeno, mas acredita que “o cargo de Chefe do Executivo não é assim tão apetecível”. Como? “Ele só leva pancada, só leva pancada”, defende. E prossegue afirmando que as pessoas em Macau “preferem tratar dos seus negócios e das suas vidas do que ser Chefe do Executivo”. “Entrar para a Assembleia Legislativa tudo bem, para Chefe do Executivo é muito mais complicado”, conclui.

Já António José de Freitas começa por dizer que “há mais pessoas capazes, e com as devidas capacidades para assumir o cargo”, acredita. “A capacidade das pessoas em Macau não se esgota no candidato Ho Iat Seng”, defende, atribuindo ao ‘timming’ da eleição ou à incapacidade que os potenciais candidatos julgaram ter para lutar contra o candidato que avançou, como os motivos para não irem a jogo.

O factor (in)visível

O facto de há muito tempo se saber que Ho Iat Seng é o candidato que tem o apoio de Pequim também pode ajudar a explicar o que está a acontecer agora. No início do processo, o actual secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, chegou a ser dado como um possível candidato, mas rapidamente saiu de cena. “A partir do momento em que há um candidato que é apoiado pelo Governo Central, imediatamente os poderes formais e informais de Macau cerram fileiras para apoiá-lo. Só haveria um segundo candidato se Pequim tivesse dado abertura para isso”, identifica Sérgio de Almeida Correia.

Miguel de Senna Fernandes pensa que, se no passado até já pode ter sido assim, hoje não será o mesmo. Ainda assim, reconhece que “a simpatia de Pequim conta muito”. “Não se vê como Pequim pode tolerar um candidato com quem não se dê bem, ou não confie minimamente”. Quando o tema é Pequim e o seu poder informal, o outro membro da Comissão Eleitoral, António José de Freitas, afirma não saber responder à questão. “Não sei, não sei”, repete.

Senna Fernandes volta à questão para dizer que “as pessoas em Macau são muito pragmáticas”. “Não estamos num país independente e há um regime muito especial em Macau”, e é necessário a “confiança do Governo Central para ser Chefe do Executivo”. E, por isso, na opinião do presidente da ADM, as pessoas começam a pensar: “Isto é tão pequeno, tão pequeno, para quê andar às turras por causa de uma eleição”. “Macau é pequeno demais, e infelizmente que assim é. Não há um debate político como gostava que houvesse. Mas, pronto, as coisas são assim”, resigna-se.

Ho não deixa mais ninguém entrar

No início da semana passada, quando se soube que Ho recolheu 379 assinaturas, e que, por isso, mais ninguém poderia ter o apoio suficiente da CE, o candidato aproveitou para desmentir que possa ter ficado mais relaxado por não ter concorrência. “Vou-me esforçar o mais possível”, enfatizou. Não podia o candidato ter recolhido as 66 assinaturas necessárias e deixar que mais candidatos fizessem o mesmo? Almeida Correia diz que Ho quis “mostrar que estavam todos com ele”. E, por outro lado, “inviabilizar outras candidaturas”.

Numa análise mais sociológica, afirma que essa “é a forma de afastar os outros em sociedades como a nossa”. E não deixou a oportunidade de mandar uma farpa ao presidente da Associação de Advogados de Macau, Jorge Neto Valente. “Ele depois de ter recolhido as assinaturas necessárias, continuou a fazê-lo”, lembra. “Vejo isso como sendo próprio do sistema local. Acabo por não estranhar. São as regras do jogo locais”, identifica. “Mesmo quem possa pensar de forma diferente, e considere que as coisas podiam ser de outra forma, também não o diz para não prejudicar a sua situação profissional e empresarial”, concretiza.

Miguel de Senna Fernandes, por seu lado, afirma que faria o mesmo que Ho Iat Seng. “Quem vai para a corrida, vai para ganhar. Obviamente não se vai entrar para oferecer um flanco a quem seja concorrente, isso é evidente. Ninguém faria isso, todos quereriam ter o maior apoio possível à sua candidatura. Penso que qualquer um o faria, e eu faria o mesmo”, remata.

Expectativas de uma campanha “morna”

Sabendo-se que haverá uma campanha sem oposição, o que esperar dos 14 dias de campanha? Senna Fernandes ri, antes de responder: “Vai ser uma coisa morna, ou muito morna, e ninguém vai ter expectativas. Já se sabe que ele vai ser o próximo Chefe do Executivo”. Já o líder da Santa Casa acredita que o candidato vai aproveitar para contactar com muitas associações, “organizando conferências com elementos da comissão eleitoral para melhor conhecer e discutir o programa que já pode ser divulgado”.

O politólogo da Universidade de Macau, Eilo Yu, acredita que se a tradição mandar “teremos um dialogo sobre o desenvolvimento local, e haverá perguntas aos membros da comissão eleitoral”. “Mas quero também perceber se existirá um fórum na rádio para responder às questões de pessoas”, salienta.

Mais desesperançado está Sérgio de Almeida Correia, que não espera “rigorosamente nada” deste período. “A campanha não tem interesse, será apenas uma acção de propaganda, e para [Ho Iat Seng] se dar a conhecer a quem não o conhece. Não haverá debate de ideias, não há outros candidatos, nem projectos. Vai ser um passeio até à formalização do candidato, até à sua entronização”, remata o advogado.

Dar apoio sem conhecer o programa. Cheque em branco ou confiança?

Nas eleições em Macau, não é permitido ao candidato apresentar o programa político antes de ser considerado formalmente apto para se apresentar aos votos da Comissão Eleitoral. No entanto, para que isso aconteça, tem de ter pelo menos 66 votos dos membros daquele órgão. Mas como é que se pode dar apoio a uma candidatura da qual não se conhece o programa? “As pessoas assinam o formulário e a proposta de candidatura sem conhecerem o seu programa político. É uma carta em branco, um tiro no escuro, mas se as pessoas acham que está bem, se Pequim acha que é a forma adequada de escolher o Chefe do Executivo, naturalmente continuar-se-á a fazer isto dessa forma”, critica o advogado Sérgio de Almeida Correia.

Senna Fernandes, membro da Comissão Eleitoral, não acha que haja um qualquer cheque em branco. “Quando os candidatos estão a reunir as assinaturas, que mais podem oferecer em termos de programa político? Não oferecem nenhum, as pessoas conhecem a pessoa, sabem mais ou menos em que área é que se situa, e se simpatizam ou não com ele. Obviamente que não se vai discutir o programa político”, diz Senna Fernandes.

O presidente da Santa Casa da Misericórdia de Macau também não concorda com a ideia de que se trata de um tiro no escuro. “Há o ‘background’, perfil, e o desempenho mostrado ao longo dos anos. A lei não permite apresentar o programa antes de ser candidato. Nestas visitas que ele fez ao longo de duas semanas, ouviu pessoas de vários sectores. Não é um cheque em branco”, rematou António José de Freitas.

O mesmo elemento da Comissão Eleitoral também frisou que a “lei não permite que ele apresente o programa”. Mas podemos, ao menos, discutir se faz sentido? “Não é o António Freitas que o vai fazer como um dos 400. Isso se calhar pode ser emendado e melhorado”, reconhece.

O politólogo da Universidade de Macau, Eilo Yu, não diz taxativamente que esta seja “uma prática que esteja totalmente errada”. “Mas penso que, se quer ser nomeado, se deve ter um programa em que mostre o que se vai fazer”, explicita, ao mesmo tempo que diz que, ainda assim, Ho Iat Seng já foi apontando algumas prioridades como “os problemas dos jovens” e a “Grande Baía”. J.C.M.

Lei só permite apoio a um candidato, e isso divide opiniões

A lei apenas permite que cada membro do Colégio Eleitoral viabilize uma candidatura, o que faz com que, no caso de um candidato ter 335 assinaturas, mais nenhum se possa candidatar. Miguel de Senna Fernandes concorda com a ideia. “Se viabilizar uma, acha que posso viabilizar outra?”, pergunta de forma retórica. “Acho que não. Quando se viabiliza uma candidatura, quer-se que ele ganhe, obviamente. Ou que tenha a possibilidade de ganhar. Mas, sim, quando estou a viabilizar estou já a apoiar essa pessoa”, confirma o elemento da Comissão Eleitoral (CE).

O presidente da Santa Casa da Misericórdia, António José de Freitas, defende-se e diz apenas que “só fui abordado pelo doutor Ho Iat Seng, por mais nenhum”. “Não tive uma opção. Só fui abordado por uma pessoa”, explicou. Se concorda ou não, este elemento do CE não diz, basta-lhe saber que é “o sistema”. “É o que está na Lei Básica”, e “tem funcionado”. “Esta é a quinta eleição, não há nenhuma novidade. Se um membro pode apoiar mais do que um, a lei é clara”, adianta.

Para o advogado Sérgio de Almeida Correia, este é mais um elemento que ajuda a completar o puzzle de “um sistema de caciques, profundamente autocrático. Evidentemente que está errado e que não faz nenhum sentido, porque além do mais parece que há um afã das pessoas de inviabilizar que haja um confronto democrático, e de troca de ideias”.

Desta forma, a ideia que passa é que a recolha de assinaturas é, já ela mesma, uma pré-eleição, que torna a votação num mero pró-forma. “Se é uma pré-eleição, se calhar é. Vai ser formalizado dia 25 de Agosto. Acredito que ainda vai ter mais apoio nessa altura”, antecipa o líder da Santa Casa de Macau. J.C.M.

Reunião com os portugueses e macaenses a 14 de Agosto

Depois de ter percorrido muitas das associações de representantes das comunidades portuguesa e macaense, durante as semanas em que recolheu as 379 assinaturas que lhe dão a possibilidade de ser candidato único, Ho Iat Seng prepara-se para ter mais um encontro com estes grupos durante a campanha formal, que decorre de 10 a 23 de Agosto. Este evento, que será para discutir o programa eleitoral com portugueses e macaenses, vai decorrer a 14 de Agosto, entre as 18h30 e as 20h30, numa das salas da Associação Industrial. A eleição no dia 25 de Agosto vai decorrer no Macau Dome, no Cotai. O mesmo local em que Chui Sai On foi eleito para o segundo mandato que agora termina. No mesmo local, mas a 10 de Agosto, haverá uma sessão de perguntas e respostas e uma conferência de imprensa com o candidato Ho, em que provavelmente será a primeira vez que será tornado público o programa do próximo Chefe do Executivo. J.C.M.