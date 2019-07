Governo avança com criação de fundo para aumentar recursos públicos em 60 mil milhões de patacas

O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre uma alteração ao orçamento deste ano que permite a criação do Fundo para o Desenvolvimento e Investimento de Macau. Este fundo, que o Governo explica ter como objectivo aumentar os recursos financeiros públicos, terá um capital de 60 mil milhões de patacas. O órgão consultivo do Governo propõe também que Macau troque informações fiscais sobre multinacionais.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Conselho Executivo apresentou na passada sexta-feira uma proposta de lei para a alteração ao orçamento deste ano com vista a criar uma sociedade gestora do Fundo para o Desenvolvimento e Investigação de Macau. O capital desta sociedade será de 60 mil milhões de patacas. O Governo vai avançar também com a alteração ao regulamento do imposto complementar de rendimentos, para que se proceda à troca de informações fiscais de multinacionais.

Para gerir o Fundo para o Desenvolvimento e Investimento, já previsto pelo Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM, o Conselho Executivo propõe, então, a criação da Sociedade Gestora do Fundo para o Desenvolvimento e Investimento da Região Administrativa Especial de Macau, S.A.. A medida visa o aumento das retribuições, a longo prazo, dos recursos financeiros públicos, explica o Executivo, acrescentando que teve como referência “as experiências de outros países e regiões”.

Assim, o Governo propõe a alteração ao orçamento de 2019, mobilizando as verbas da reserva financeira para esta sociedade gestora do fundo. “Propõe-se que a receita do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2019 seja reforçada com 60 mil milhões de patacas, sendo as respectivas verbas mobilizadas através da reserva extraordinária da reserva financeira”. O capital social da sociedade gestora do fundo é dividido entra a RAEM, que subscreve 59,88 mil milhões de patacas, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento (IPIM), com 60 milhões, e o Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, com mais 60 milhões.

O Conselho Executivo apresentou, também na passada sexta-feira, uma proposta de lei para a alteração ao regulamento do imposto complementar de rendimentos. A proposta tem como objectivo “cumprir as recentes normas internacionais de tributação ‘Acção 13 do plano de combate à erosão da base tributável e à transferência de lucros’, no âmbito da troca automática de informações sobre as actividades financeiras e de exploração do grupo de empresas nacionais”, explica o comunicado divulgado pelo Governo.

A alteração prevê que as empresas de Macau consideradas entidades-mãe de multinacionais fiquem obrigadas a dar informações fiscais à Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), à qual cabe proceder à troca das informações recolhidas, através do mecanismo de troca automática de informações, com os países ou as regiões das jurisdições onde seja envolvido o grupo. Além disso, a proposta de lei sugere ainda que seja aumentado o montante do lucro tributável do contribuinte, utilizando a média dos últimos três anos, que passa a ser de um milhão de patacas, ao invés de 500 mil patacas.

O Conselho Executivo informou também que vai avançar, através de regulamento administrativo, para a criação de um Conselho Geral e de um Conselho Científico-Pedagógico para a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM). O Conselho Geral é o órgão máximo de definição e execução da estratégia de ensino da ESFSM, cujos membros são o secretário para a Segurança, os dirigentes e chefias da área da segurança e os membros nomeados por despacho do Chefe do Executivo. Por sua vez, o Conselho Científico-Pedagógico é o órgão consultivo responsável pela definição dos assuntos científicos e pedagógicos dos cursos ministrados.