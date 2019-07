Sulu Sou quer o fim da notificação de continuidade, DSEJ reitera que serve para planear recursos

Numa interpelação escrita remetida por Sulu Sou ao Governo a 24 de Abril, o democrata pedia o fim das “notificações de continuidade” que o Executivo envia a alguns professores no final do ano lectivo. Segundo o deputado, se um determinado professor não receber este documento, há uma alta probabilidade de ser despedido sem justa causa. Na resposta, encaminhada ontem pelo deputado às redacções, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) voltou a dizer que a medida serve apenas para saber se os professores pretendem continuar na escola ou não, no sentido de planear os seus recursos humanos.

O democrata diz que “muitos professores das escolas particulares estão com o coração nas mãos, à espera da notificação de continuidade”, passando a explicar: “Se os professores, não importa o tempo de serviço nem a categoria, não receberem essa notificação no final do ano lectivo, existe uma alta probabilidade de serem despedidos sem justa causa e a escola limita-se a indemnizá-los”. Sulu Sou diz que “é comum as escolas particulares, sob o pretexto de sondar intenções, recorrerem, em finais de cada ano lectivo, às formas de ‘convite de emprego’, ‘notificação de continuidade’ ou ‘notificação de intenção’, o que acarreta muita pressão para os docentes”. Esta prática, diz o deputado democrata, contraria a intenção legislativa da lei das relações de trabalho, “nomeadamente a de os trabalhadores terem, por regra, a garantia de ter vínculo laboral sem termo”.

Na resposta, assinada pelo director da DSEJ, Lou Pak Sang, lê-se que “algumas escolas particulares continuam a enviar cartas de intenção aos docentes, antes do termo de cada ano lectivo, para se inteirarem das intenções de continuidade dos docentes para o novo ano lectivo”. A notificação em causa, diz a DSEJ, satisfaz as necessidades reais no que diz respeito à gestão escolar, já que “as escolas têm de ter tempo suficiente para analisar e planear os seus recursos humanos e organizar o ensino para o novo ano lectivo, nomeadamente no respeitante ao número de alunos e à disposição dos docentes”.

A DSEJ diz ainda estar atenta à possibilidade de alguns docentes sofrerem pressões desnecessárias nestes casos, já tendo iniciado comunicação com o sector educativo para discutir as formas mais adequadas de tratamento. “Além disso, a DSEJ comunicou com o sector educativo para, no próximo ano lectivo, optimizar as medidas de gestão do corpo docente e aperfeiçoar os respectivos procedimentos”, lê-se no esclarecimento de Lou Pak Sang. A.V.