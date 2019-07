Pai recordou o desespero de Lao Mong Ieng e o desejo de rever o filho

O julgamento do homem que atirou óleo a ferver e ácido sulfúrico à cara da mulher teve ontem o segundo capítulo. A sessão ficou marcada pelo testemunho do pai e da assistente social de Lao Mong Ieng, que falaram do desejo da vítima de voltar a ver o filho, que não vê desde o ataque. O pai contou ainda que, em desespero, a filha chegou a pensar na eutanásia.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Aconteceu ontem a segunda sessão do julgamento de Wong Chi Kit, o homem que atacou a mulher, Lao Mong Ieng, com óleo a ferver e ácido sulfúrico, deixando-a sem visão e com queimaduras de segundo e terceiro graus em 45% do corpo, no rosto, peito, mãos e braços. No Tribunal Judicial de Base (TJB), com a vítima a assistir, o pai confessou que, ainda no hospital, Lao Mong Ieng chegou a pedir para escrever ao Chefe do Executivo a pedir a eutanásia. A assistente social que a acompanha frisou que o desejo dela agora é rever o filho. As alegações finais estão marcadas para o dia 6 de Setembro.

O pai foi chamado a testemunhar na parte cível da sessão. Recordando o momento em que viu a filha após o ataque, disse: “Quando a vi não conseguia acreditar”. “Não sabia se ela estava morta ou viva, tinha a face negra e o corpo negro. Não consegui acreditar que aquela pessoa era a minha filha”, referiu.

Questionado sobre a situação actual da vítima, o pai começou por recordar que, antes do ataque, “ela era uma rapariga saudável, normal”, mas agora “ficou numa situação muito grave, deformada por completo”. O pai explicou que ela não consegue comer normalmente, ficou sem parte do nariz, deixou de ter retina, o tórax também sofreu lesões e não consegue movimentar bem os braços. “Instantaneamente, deixou de ter pele”, lembrou. Além disso, não consegue sair sozinha, porque perdeu a visão quase na totalidade, e mesmo dentro de casa precisa de ajuda, não consegue vestir-se sozinha nem ir à casa-de-banho.

Mas não são só lesões físicas. O pai recorda que a filha chegou a falar na possibilidade de eutanásia: “Chegou a dizer que outro paciente falou com ela a dizer que sofria de cancro e que escreveu uma carta à Chefe do Executivo de Hong Kong a dizer que queria morrer. Ela pediu-me se podia escrever uma carta ao Chefe do Executivo de Macau a pedir para morrer. Eu senti que ela estava em sofrimento”.

E o sofrimento é de toda a família, que é da província de Sichuan, no interior da China, e está em Macau desde a altura do ataque. “As preocupações também são comigo e com a mãe. Tenho 63 anos e sou aposentado. O nível de vida não é elevado e não sabemos durante quanto tempo é que podemos tomar conta dela”, referiu, acrescentando: “A nossa forma de vida alterou-se completamente”.

“O SEU SONHO É SER UMA BOA MÃE”

Depois do ataque, que aconteceu a 12 de Julho de 2018, Lao Mong Ieng nunca mais viu o filho, que está numa instituição. A esperança reside agora no filho, indicou a assistente social que acompanha a vítima: “A sua esperança está no filho. O seu sonho é ser uma boa mãe”. “Ela quer ver a cara do filho e assumir a sua responsabilidade de mãe”, referiu a assistente social, adiantando que possivelmente em Setembro já poderá estar com ele.

Porém, “o filho tem de se preparar para se encontrar com a mãe, a ofendida tem medo que o filho não aceite”. “Ela está preocupada por causa do rosto, tem medo de assustar as crianças”, disse a assistente social.

Em tribunal testemunharam também dois antigos chefes de Lao Mong Ieng. Recorde-se que a vítima, antes do ataque, trabalhava numa agência imobiliária de Macau. A antiga superior hierárquica da vítima recordou o momento em que viu Lao Mong Ieng pela primeira vez após o ataque: “Quando a vi, uma semana depois, eu não a consegui reconhecer. Vi o rosto vermelho, não conseguia encontrar os olhos, só os orifícios do nariz. Respirava rápido, estava trémula”. Durante a recuperação, “ela foi forte, devia estar com muitas dores, mas nunca se queixou”, disse. Antes do ataque, “ela era uma pessoa activa e alegre”.

Também um outro antigo superior hierárquico da vítima a recordou como “activa, alegre e optimista”. “Foi muito chocante. Não consigo aceitar. Eu chorei quando a vi e eu raramente choro”, notou. Ambos os chefes concordaram que, nestas condições, será muito difícil que ela volte a trabalhar na área da imobiliária, já que a comunicação com clientes é importante.

ARGUIDO VINHA SENDO ACOMPANHADO POR PSICÓLOGA

Entre Setembro de 2017 e Junho de 2018, um mês antes do ataque, Wong Chi Kit foi acompanhado por uma psicóloga. Em tribunal, arrolada pela defesa do arguido para a sessão criminal, a psicóloga testemunhou para dizer que, durante as sessões, que foram 21, Wong Chi Kit “esteve sempre calmo e nunca se exaltou”.

A mulher tinha já pedido o divórcio e foi isso que o fez procurar aconselhamento psicológico. “O arguido foi ter comigo para resolver a sua inquietação relativamente à relação dele com a esposa”, referiu a psicóloga, acrescentando que “ele tinha dificuldade em encarar o divórcio sugerido pela mulher”. Mais tarde, “ele registou melhorias” e “começou a aceitar”. A psicóloga disse ainda que “ele estava preocupado relativamente à guarda da criança”.

A defesa do arguido chamou ainda uma assistente social que tentou mediar, em Janeiro de 2017, a relação entre os elementos do casal, numa altura em que Lao Mong Ieng já tinha indicado que queria divorciar-se de Wong Chi Kit. “Na fase final, a ofendida queria divorciar-se. Encontrei-me com as partes para estipular o acordo que teria de ser cumprido”, indicou a terapeuta, referindo também que chegou a encontrar-se 19 vezes com ambos os elementos do casal, oito vezes a sós com o agressor e cinco com a vítima.

“Quando me encontrei com ele, ele estava estável, o arguido queria manter a relação e quis falar comigo nesse sentido”, referiu a assistente, lembrando que “houve conflito e trocas de palavras”. “Eu disse que a violência não resolvia o problema e ele concordou”, recordou. A terapeuta do casal afirmou mesmo que nunca pressentiu riscos de violência doméstica.

Mais tarde, quando Lao Mong Ieng avançou para o divórcio, a assistente terá recomendado que ela saísse de casa. Segundo contou a assistente, nem a vítima nem o arguido quiseram sair de casa. Durante as sessões, “ele disse que a ofendida comunicava muito com o pai e o pai é que dizia a forma de conviver com o arguido e isso resultava em muitos conflitos”. “Alguma vez ele mencionou que queria magoar a outra parte?”, questionou o advogado do arguido. “Não”, respondeu a assistente social.

O caso remonta a Julho do ano passado. A mulher, que já tinha pedido o divórcio, estava sentada na sala quando o marido lhe atirou com óleo a ferver para a zona da cara e depois com ácido. Ao PONTO FINAL, a deputada Agnes Lam já tinha indicado que a cirurgia ocular a que Lao Mong Ieng será submetida vai acontecer em Agosto, no Reino Unido.

Na primeira sessão, que aconteceu a 17 de Junho, Wong Chi Kit tinha confessado o crime, dizendo na audiência que aqueceu o óleo para fritar ‘dumplings’, ainda que no depoimento à polícia logo após o crime, nunca tenha falado na intenção de cozinhar. O homem disse também, na primeira sessão, que, depois do ataque, a mulher correu para a janela do quarto para se atirar e que foi ele que a agarrou para a proteger. O homem está acusado de ofensa qualificada à integridade física e incorre numa pena de prisão até 13 anos. A 6 de Setembro serão feitas as alegações finais. A leitura da sentença deverá acontecer no final desse mês.