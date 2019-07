Conselho de Consumidores vai ter poderes alargados

O sector das feiras e das exposições vai ter maior fiscalização e os operadores terão de fornecer mais informação sobre os produtos. Deputados querem ainda que o Governo coloque o direito de informação e a justiça acessível como direitos inalienáveis do consumidor.

Os deputados da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa estão a estudar com o Governo a necessidade de reforçar os poderes do Conselho de Consumidores (CC), para que este ajude o Executivo a aplicar as novas regras da lei dos direitos e interesses dos consumidores. Os deputados querem ainda que as novas regras protejam os clientes das feiras e exposições de Macau, em relação à origem e qualidade dos produtos que ali são vendidos.

O presidente da Comissão, Ho Ion Sang, afirmou que ontem os deputados discutiram a necessidade de coadjuvar o Governo da RAEM na elaboração, divulgação e promoção das políticas e medidas relacionadas com a protecção dos direitos e interesses do consumidor, e deverá ainda fazer estudos e apresentar sugestões em relação à execução destas políticas.

O mesmo CC deve ainda receber e tratas as queixas dos consumidores, e reencaminhar aquelas que fiquem de fora das suas competências. No futuro, deverá ainda promover a resolução de litígios através da mediação e da arbitragem. Esta organização deve ainda fiscalizar as práticas comerciais desleais.

“As competências do Conselho de Consumidores vão ser alargadas”, explicou Ho Ion Sang, deputado eleito por via directa. O novo articulado prevê ainda que as autoridades privadas venham a colaborar com o CC, sempre que este solicite, no âmbito da execução da lei.

Feiras e exposições sob a mira

As feiras e exposições são um mercado em ascensão dentro da RAEM, e por isso esta lei também olha para esta dimensão da vida económica local. Assim, os operadores comerciais que participarem nestes eventos têm de facultar aos promotores várias informações de identificação, endereço e contextos, bem como a identificação dos bens e serviços que vão ser fornecidos ou prestados.

Antes de qualquer evento, o CC, dois dias antes, tem de ter todas as informações antes do início das feiras ou exposições, em relação ao local de realização e a data do início e fim do evento. Ho Ion Sang diz que a experiência tem dito que, em muitas situações, a entidade organizadora não sabe a proveniência dos produtos. “Temos detectado muitos desses problemas”, explica. Para os casos em que os participantes não são de Macau, o que acontece amiúde com muitos lojistas de Shenzhen, a virem à RAEM, o Conselho de Consumidores poderá pedir colaboração às autoridades daquela cidade da Grande Baía.

O presidente da 1ª comissão disse ainda que os operadores comerciais para participarem nestes eventos têm de ter autorização junto do Instituto para os Assuntos Municipais e, para isso, a entidade organizadora tem de estar inscrita junto daquele organismo. Por fim, quando a discussão se voltou para os direitos dos consumidores plasmados no artigo 9º, a redacção do artigo deixou cair o direito de informação e a justiça acessível, “Vamos exigir repor esses direitos”, concluiu Ho Ion Sang.