Chao Pak Kei procura dobradinha na Taça de Macau

O Chao Pak Kei irá defrontar o Ching Fung este domingo na final da Taça de Macau. Os novos campeões são, teoricamente, favoritos, mas do outro lado estará uma equipa que este ano já roubou pontos ao CPK, apostando tudo naquele que será o último jogo oficial da temporada.

Pedro André Santos

O jogo de domingo será uma reedição da final da taça do ano passado. Na altura, o Chao Pak Kei goleou o Ching Fung, por 5-1, mas este ano os dois conjuntos surgem mais fortes. O Chao Pak Kei, recorde-se, é o novo campeão da Liga de Elite, enquanto que o Ching Fung realizou uma temporada digna de registo que culminou com um segundo lugar, deixando para trás o pentacampeão Benfica de Macau e os históricos Ka I e Monte Carlo. Para o campeonato, o Chao Pak Kei venceu o Ching Fung por 4-0 logo na primeira jornada. Na segunda volta, contudo, os dois emblemas empataram a duas bolas, perspectivando-se assim um novo duelo aceso à procura da vitória.

Diego Patriota, um dos grandes obreiros da excelente temporada do Chao Pak Kei, espera um grande jogo neste domingo, mas prefere não assumir o favoritismo. “É certo que os números demonstrados podem até parecer que somos favoritos, mas numa final, às quatro da tarde, no Canídromo… e com uma boa equipa do outro lado, tudo pode acontecer. Não nos consideramos favoritos, apesar de os números o dizerem”, disse o médio brasileiro ao PONTO FINAL. Diego Patriota sublinha, no entanto, que espera que o clube consiga fazer o pleno nesta temporada com mais um título. “Esperamos fazer a dobradinha, nós planeámos isso no início, de como fazer, já tínhamos ganho a taça no ano passado, e tínhamos decidido que iriamos buscar primeiro o campeonato, obviamente, e pelo menos chegar à final da taça, e foi isso que a gente alcançou. E agora queremos muito vencer a taça também”, salientou.

Do lado do Ching Fung, Alex Imbiribeira, um dos jogadores mais experientes do futebol local, reconhece que o adversário é, teoricamente, mais forte, mas que numa final tudo pode acontecer. “A expectativa é a melhor possível, sabendo que iremos enfrentar uma equipa bastante qualificada. Precisaremos de estar concentrados e focados do início ao fim, pois esse jogo será decidido nos detalhes. Tenho a certeza que o mister escolherá a melhor estratégia para alcançarmos o nosso objectivo”, começou por dizer ao PONTO FINAL. Questionado sobre se acredita que a sua equipa poderá vingar a goleada do ano passado e conquistar a taça, o médio brasileiro foi peremptório: “Acredito sim, temos jogadores capacitados para jogar de igual para igual, mesmo sabendo que eles são os favoritos”.

A final da Taça de Macau entre o Chao Pak Kei e o Ching Fung está agendada para as 16 horas de domingo, no campo do Canídromo.