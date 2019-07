Candidatura de Ho Iat Seng é válida e conseguiu 378+1 votos

As formalidades para que Ho seja candidato estão quase todas cumpridas, segundo a presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE), a juíza Song Man Lei. Hoje vão ser tornados públicos todos os elementos que votaram em Ho.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

No início da semana ficou a saber-se que Ho Iat Seng vai sozinho para a campanha eleitoral que se avizinha, antes da eleição de 25 de Agosto, e, ontem, foi confirmado que os documentos de propositura foram aceites. Ho ainda não é formalmente candidato, mas só porque, até à próxima segunda-feira, ainda pode haver reclamações. A confirmação foi dada pela presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE), a juíza Song Man Lei.

“Nós procedemos à verificação de admissibilidade da candidatura, uma vez que já terminou o período da propositura no dia 23. Verificámos que o candidato é admissível”, concretizou a juíza. Se no dia em que entregou os documentos para oficializar a candidatura, se ficou a saber a forma avassaladora como Ho seduziu os membros do colégio eleitoral, que lhe deram 378 assinaturas, ontem soube-se que o ex-presidente da Assembleia Legislativa entregou ainda mais uma assinatura, sendo que o somatório final lhe conferiu 379 apoios, num total de 400 elementos daquele órgão.

A juíza Song anunciou ainda que hoje vão ser publicados os nomes do Colégio Eleitoral que votaram na propositura de Ho Iat Seng. A partir de agora, o candidato pode interpor reclamação. “Se não recebermos reclamações, no dia 29 a comissão pode publicar o nome do candidato definitivamente admitido”, explicou a presidente da CAECE.

Tal como já se sabia, não há mais candidatos em condições de ir a votos e nenhum dos restantes 12 elementos que manifestaram intenção de se candidatar entregou os documentos da propositura. A juíza Song afirmou ainda que a eleição no dia 25 de Agosto vai decorrer no Macau Dome, no Cotai. O mesmo local em que Chui Sai On foi eleito para o segundo mandato que agora termina. No mesmo local, mas a 10 de Agosto, haverá uma sessão de perguntas e respostas e uma conferência de imprensa com o candidato Ho.

A renúncia, mais uma vez

A polémica que ensombrou a intenção de Ho Iat Seng em se candidatar foi a notícia de que o ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL) tinha nacionalidade portuguesa, o que, de acordo com a lei local, não é admitido a quem queira assumir a chefia do Executivo da RAEM. “Ele tem de fazer uma declaração em que deixou de ter residência [em Portugal]”, explicou a juíza Song.

Posteriormente, disse não saber se Ho já efectivou o pedido, mas “temos essa declaração” do candidato de que o fez. “Antes de assumir tem de renunciar”, resumiu a presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE). A meio de Maio, o presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, revelou que o Ministério da Justiça de Portugal já aceitou o pedido de renúncia à nacionalidade portuguesa, feito no mês passado, quando o deputado e empresário anunciou a candidatura.

Na primeira declaração pública que fez sobre a questão, Ho Iat Seng disse que “as formalidades quanto à renúncia da nacionalidade portuguesa estão todas cumpridas”. “Desde a transferência de administração que passei a ter nacionalidade chinesa. Mas, como antes de [1999] solicitei o passaporte português, tinha certidão de registo civil na Conservatória dos Registos Centrais de Portugal, que pedi para ser cancelada. Foi apenas revogado este registo – desde a transferência que não fiz nada em relação ao passaporte português: utilizei sempre o passaporte de Macau”, referiu.

Ao contrário de Portugal, a China não reconhece a dupla nacionalidade. No entanto, os cidadãos chineses podem utilizar passaportes de outros países como documentos de viagem sem que isso signifique, aos olhos de Pequim, que têm outra nacionalidade.