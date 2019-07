Vong Hin Fai diz que repetição do juramento de Kou Hoi In teve publicidade, mas não sabe quem lá esteve 

Deputado afirma que basta haver mais alguém na sala para que o requisito da publicidade seja satisfeito. Acredita que tenha sido isso que aconteceu na cerimónia em que estiveram Chui e Kou, no passado sábado, mas não sabe quem foram essas pessoas. Vong não acha necessária a presença dos deputados.

João Carlos Malta

É legal porque estavam terceiros e assim houve publicidade do juramento. Mas quem são os terceiros? “Não sei”. Então como pode dizer que houve publicidade do acto? “Pelo menos, quem tira fotografias é um terceiro”. Foi desta forma que o deputado Vong Hin Fai defendeu, ontem, a legalidade da repetição do juramento do novo presidente Kou Hoi In, no último sábado, depois de, na primeira cerimónia, o novo presidente da Assembleia Legislativa se ter esquecido de dizer a palavra Macau. O nome da cidade é dito três vezes no juramento, o que não foi cumprido.

“A minha interpretação da lei da publicidade, é que desde que a cerimónia seja realizada não só entre Kou Hoi In e o Chefe do Executivo [Chui Sai On], e haja existência de terceiros, [torna-se] legítima. Significa que a cerimónia foi feita com publicidade”, disse aos jornalistas o deputado eleito por sufrágio indirecto, na Assembleia Legislativa, a saída da reunião da 3ª Comissão Permanente.

Mas logo de seguida, Vong assumiu que “não assisti à cerimónia”. “Não sei se há ou não terceiros”, confessou. Então como pode dizer que houve publicidade? O deputado que representa o sector profissional diz que assume que isso tenha acontecido. “Julgo que durante a cerimónia além do deputado e do Chefe do Executivo existiam ainda terceiros para testemunhar. Desde que haja terceiros, na minha interpretação da lei, o pressuposto da publicidade foi satisfeito”.

Sábado não está cá ninguém

Os deputados não foram avisados de que esta cerimónia ia acontecer, o que tem levantado muitas críticas, havendo mesmo representantes na AL, como Pereira Coutinho, que defendem um terceiro acto de juramento. Vong não acha que seja necessário que sejam deputados a presenciar e a testemunhar. “Pessoalmente, acho que desde que a cerimónia seja realizada com a presença de terceiros, que chega”, insistiu.

O mesmo deputado nem vê como viável que pudesse ter sido avisado. O dia não era o melhor. “Era sábado, não sei se naquele dia alguém estava em Macau”. O deputado defende, no entanto, que era mesmo necessário haver uma segunda cerimónia. “A meu ver, sim, faltavam dois caracteres [chineses]: Macau”, recorda. Mas como é que se pode saber se o erro foi reparado? “Sabe-se, sim. Desde que o juramento tenha sido prestado”, defende Vong.

O deputado não se pronuncia sobre se esta situação pode abrir um precedente de uma certa arbitrariedade em relação às regras da AL. “Não vou prever o futuro, esta é a minha interpretação”, reiterou. Já sobre se a decisão de fazer a cerimónia desta forma foi a melhor opção, Vong Hin Fai diz que prefere “não fazer juízos de valor, se foi ou não correcto”. “Mas legalmente, segundo a minha interpretação, foi satisfeita a publicidade”, rematou.