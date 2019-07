Vítima de violência doméstica tem cirurgia marcada para Agosto, no Reino Unido

Lao Mong Ieng, a mulher que foi queimada com óleo a ferver e ácido sulfúrico pelo marido, tem a cirurgia ocular marcada para o mês Agosto, no Reino Unido. Hoje acontece a segunda sessão do julgamento do marido, Wong Chi Kit, e Agnes Lam, que tem acompanhado o caso, diz esperar que as testemunhas digam a verdade. “Não precisamos de nada de especial, apenas da verdade”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Acontece esta manhã, a segunda sessão do julgamento de Wong Chi Kit, que atacou a mulher, Lao Mong Ieng, com óleo a ferver e ácido sulfúrico, deixando-a sem visão e com queimaduras de segundo e terceiro graus em 45% do corpo, no rosto, peito, mãos e braços. Na sessão de hoje, a vítima não vai testemunhar. O PONTO FINAL sabe que, para esta sessão, será chamada a testemunhar uma assistente social que, no passado, tratou de uma disputa entre o casal, arrolada pela defesa do arguido. A deputada Agnes Lam, que tem vindo a acompanhar o caso desde o início, disse a este jornal que a cirurgia ocular, que tinha sido marcada inicialmente para Maio mas que acabou por ser adiada, deverá acontecer em Agosto.

O caso remonta a Julho do ano passado. A mulher, que já tinha pedido o divórcio, estava sentada na sala quando o marido lhe atirou com óleo a ferver para a zona da cara e depois com ácido. Doze meses depois, Agnes Lam refere agora que “ela está bem, mas ainda tem muitas dores”, adiantando que “ela tem feito fisioterapia e terapia para os músculos, também tem estado a aprender inglês, para se preparar para ir para o Reino Unido”. A cirurgia ocular, a que Lao Mong Ieng será submetida, será feita em Inglaterra.

“Todos os problemas estão a acabar. Levou mais tempo do que aquilo que nós estávamos à espera, porque originalmente ela deveria ter lá ido em Maio, mas, como ela queria testemunhar em tribunal, ela tinha medo de não estar de volta para o fazer”, explicou Agnes Lam. “Em Agosto é a cirurgia aos olhos, mas a [cirurgia à] face tem de ser no próximo ano”, disse a deputada, justificando pelo facto de ser necessário esperar por um período de 18 meses antes desta operação: “A pele ainda está frágil e essa operação só pode ser feita quando já estiver estável, por isso, só seria apropriado fazê-la daqui a 18 meses”. A cirurgia ao rosto será feita em Hong Kong.

Agnes Lam informou ainda que foi encontrada uma família de uma mulher de Macau a viver no Reino Unido que se disponibilizou para receber Lao Mong Ieng aquando da sua estada no país a propósito da cirurgia.

Recordando a polémica entre a família da vítima e os Serviços de Saúde, Agnes Lam continua a dizer que “foi muito estranho”: “Originalmente, pedimos ao Governo que a levasse para o Reino Unido, mas eles disseram que não. Quando começámos a recolher fundos [para que ela pudesse ser operada no Reino Unido], o Governo disse que tinha encontrado uma entidade que tinha concordado em doar parte do dinheiro se ela escolhesse ir para Singapura, mas se ela quisesse ir para o Reino Unido não davam o dinheiro. Ela já se tinha associado ao médico do Reino Unido e sentia-se mais segura com ele. Eventualmente, nós conseguimos dinheiro suficiente para a levar ao Reino Unido”.

Após a cirurgia em Inglaterra, os Serviços de Saúde concordaram em apoiar as consultas de acompanhamento que terá de fazer em Hong Kong. “Já falei com eles, tive outra reunião, e pedi que os Serviços de Saúde apoiassem para que ela fosse acompanhada, depois da operação, em Hong Kong, e eles disseram que sim”, informou a deputada.

“NADA DE ESPECIAL, APENAS A VERDADE”

“Espero que as pessoas digam a verdade. Não precisamos de nada de especial, apenas a verdade”, pediu Agnes Lam para esta segunda sessão do julgamento. Sobre a primeira sessão, que aconteceu a 17 de Junho, a deputada disse-se “chocada” com o depoimento de Wong Chi Kit. Recorde-se que, apesar de ter confessado, o marido deu uma versão diferente da mulher. Segundo a TDM – Rádio Macau, Wong Chi Kit afirmou na audiência que aqueceu o óleo para fritar ‘dumplings’, ainda que no depoimento à polícia logo após o crime, nunca tenha falado na intenção de cozinhar. O homem disse também, na primeira sessão, que, depois do ataque, a mulher correu para a janela do quarto para se atirar e que foi ele que a agarrou para a proteger. O homem está acusado de ofensa qualificada à integridade física e pode enfrentar uma pena de prisão até 13 anos.

A parte criminal da sessão está marcada para as 10 horas de hoje. O PONTO FINAL sabe que vai ser testemunha uma assistente social arrolada pela defesa do arguido. Assistente social essa que, no passado, terá tratado de uma disputa entre o casal. Uma hora depois, realiza-se a sessão cível, onde deverá testemunhar o pai da vítima, um médico que a socorreu e algumas das antigas colegas de trabalho. Segundo uma fonte anónima ligada ao processo, a leitura da sentença deverá acontecer em Setembro.