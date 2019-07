Macau vai injectar receitas no Fundo de Segurança Social já para o ano

Macau tem condições de, no próximo ano, fazer um reforço das receitas do Fundo de Segurança Social (FSS), e assim garantir o pagamento das pensões nos próximos 50 anos. Segundo a Rádio Macau, a medida resulta de uma proposta de lei que está pronta para ser votada na especialidade. Segundo o parecer da proposta de lei da “Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social”, assinado ontem pelos deputados, é criado um mecanismo fixo de dotação de verbas. Todos os anos passa a ser transferido para o FSS o equivalente a 3% do saldo da execução do orçamento da RAEM.

A Rádio Macau cita ainda Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão, que lembrou que os deputados chegaram a questionar a viabilidade da medida num eventual cenário de queda nas receitas públicas, dependentes do imposto sobre os casinos. Mas as explicações do Governo tranquilizaram: “Esta conta é feita com uma perspectiva daqui a 50 anos. Por isso, a percentagem de três por cento é adequada. Além disso, vai ser feita uma revisão a cada cinco anos e, se for necessário, a percentagem vai ser ajustada”.

No entanto, a revisão a cada cinco anos é uma promessa do Governo aos deputados, não está inscrita na lei. No mesmo documento dado agora a conhecer, os deputados sugerem ao Governo que pense em “outras fontes de receitas que não fiquem apenas na dependência do aumento das receitas do jogo”.

À Comissão, o Executivo garantiu também que está impedido de ir buscar receitas ao FSS numa situação de crise. Está previsto que a nova lei para o FSS seja aplicada ao saldo da execução do orçamento de 2018, que só é votado no final do ano. Uma vez aprovado o relatório, o FSS pode ter um reforço das verbas em 2020.

O fundo tem outras receitas: 1% das receitas públicas e receitas dos impostos sobre o jogo, a que se somam 37 milhões de patacas injectados pelo Governo e as contribuições de 90 patacas por mês de patrões e trabalhadores. J.C.M.