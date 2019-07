Hong Kong na origem dos insultos à claque de Sulu Sou, diz o deputado

Os insultos que incidiram sobre a claque que Sulu Sou liderava no Estádio de Macau, em protesto contra a Associação de Futebol de Macau (AFM), tiveram como origem os protestos em Hong Kong, disse ontem o deputado ao PONTO FINAL. Segundo Sulu Sou, que instou o público a vestir de negro, eles “acharam que nós estávamos de preto em apoio a Hong Kong e contra a China”. “Eles disseram ‘porque é que estão de preto e gritam essas coisas durante este jogo?’ Nós clarificámos isso e repetimos as nossas exigências em relação à AFM e de apoio à selecção de Macau”, contou Sulu Sou. “Eles estavam muito sensíveis”, disse, acrescentando que “eles não viram o conteúdo dos nossos cartazes e dos nossos slogans. A mensagem era muito clara, estava em chinês e em inglês”. O deputado disse não conhecer as pessoas que os insultaram.

O jogo amigável de terça-feira entre o Southampton e o Guangzhou R&F, que terminou com uma vitória dos ingleses por 4-0, ficou marcado pelo protesto organizado pelo deputado Sulu Sou no Estádio Olímpico de Macau. Ainda assim, a mobilização popular não foi fácil: “Foi difícil mobilizar as pessoas para o protesto do jogo. Muitos fãs e até jogadores de futebol recusaram-se a entrar no estádio para protestar contra a AFM. A maioria disse que a recusa em ir para as bancadas significa que estão contra a AFM. Eu respeito esta ideia, mas eu discordo”, referiu Sulu Sou. “Acho que entrar no estádio e expressar as nossas vozes seria uma forma mais activa de protestar, seria mais visível”, acrescentou.

O deputado, que não quis avançar com o número de pessoas que se vestiram de negro no estádio, disse que “se calhar tiveram medo de que se vestissem de negro teriam resultados negativos mais tarde”. “Estas são as dificuldades de mobilizar as pessoas”, lamentou.

Além disso, um dos cartazes que Sulu Sou preparou, onde se lia “o nosso objectivo é o mundial”, foi impedido de entrar no estádio pela AFM, que terá justificado dizendo que o conteúdo não tinha a ver com o jogo em causa. “A AFM disse que o slogan não era relacionado com este jogo, não tinha qualquer relação, que não era um jogo do campeonato do mundo, era apenas um jogo amigável internacional. Essa foi a única razão apresentada”, indicou. O deputado apontou ainda que a sua claque usou símbolos de Macau, ainda que não houvesse jogadores de Macau em campo, e a AFM permitiu que esses símbolos entrassem no estádio. “O engraçado é que nós também usámos símbolos de Macau e recebemos duas equipas, uma de Inglaterra e outra do interior da China, e não havia nenhum futebolista de Macau. Tem graça”, concluiu.

A.V.